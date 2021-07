Artistas de la UAEM presentan la exposición colectiva "Sidérea"

Como parte de sus actividades finales de la clase de Curaduría, estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presentaron la exposición colectiva rizomática Sidérea, dividiéndose en dos sedes, Cuernavaca y Tepoztlán.

La exposición tiene el objetivo de confrontar recuerdos y memorias como detonantes de un proceso creativo que explora el tiempo, las temporalidades; no sólo para revelar lo que somos, sino para proyectar a futuro.

"Dicen que el silencio es la forma más bella de los recuerdos, de aquellos secretos que a fuerza del tiempo nos hacen memoria, y se suceden desde el ayer hasta el mañana. Si, el tiempo es también la nostalgia y la melancolía; cuando sin hacer ruido, desde el confinamiento, hace aparecer que todo se detiene, que se para el corazón. Ahí sin embargo las cosas flotan, y aunque a veces pareciera tan despacio, de forma casi imperceptible, siempre se están moviendo. Es así, el tiempo no puede detenerse, aunque se calle, y así nos da ésta única certeza; sólo somos tiempo, y quizá por eso se nos ha dicho que estamos hechos de la misma esencia que las estrellas. Sidérea es la unidad del tiempo cósmico, aquel que se mide por los movimientos de las estrellas. Dura menos que un segundo solar, pero es infinitamente más grande, acorde con las dimensiones del universo. Es quizá también la posibilidad de otro tiempo infinito que, por no dejar de suceder, no pasa, o no deja de pasar. Un tiempo rizomático que a la vez nos une y nos separa en nuestras vulnerabilidades. Una manera de coexistencias de tiempos atemporales, de presentes, de pasados, de futuros. Una forma de mirar hacia adelante juntos, a través del espejo retrovisor", expresa Antonio Outón en el texto de sala.

Una parte de la exposición, está ubicada en el espacio Casa 206 en el centro de Cuernavaca, con la obra de los artistas, Yoshino Rodsot, Manolo Abúndez, Ivonne MV, Brenda Miralrio, Adriana Antúnez, Alejandra Herjiz, Eli Becerril, Jorge Bañuelos y Citlali Miranda Moreno.

La otra parte de la muestra, está albergada en el espacio cultural Bodega 19 Galería ubicada en Tepoztlán, con las obras de Frida Alin, Anáih Ponci y Ana Iglesias. Y también, en “Las Palomas”, estuvo el trabajo de Lizi Carvajal, José Le Mont, Iván Reyes, WMorales Art, Yoali Nava, Paco Gutierrez Ruiz, Tennejh T'Shane.

El maestro Antonio Outón también habló de la exposición colectiva "El sentimiento de la falta" ubicada en Tepoztlán, que nace bajo la necesidad de compartir la experiencia humana a través de diversas voces y miradas que reflexionan en torno a la falta desde la angustia, la tristeza, abandono, entre otras sensaciones, producidas por actuales contextos. Además fue el pretexto ideal para poder reunir a una generación de artistas egresados por la Facultad de Artes de la UAEM e invitados de otras instituciones, así como ser el punto de encuentro entre institución y la reintegración al tejido social en general. "Durante estos días acogimos también la exposición colectiva, 'El sentimiento de la falta', una increíble muestra que había quedado suspendida por pandemia, y que muestra el trabajo de mis queridos ex estudiantes. Y que culminó con una preciosa celebración artística en lo que será Pabellón Obra Negra", finalizó.