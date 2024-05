Artista Lavalentina comparte sus retratos creados al momento

La ilustradora Valeria Shakusky, mejor conocida Lavalentina, realizó una dinámica de crear retratos y dibujos al momento en el espacio de Brewsco Café en el Centro de Cuernavaca, donde a través de la técnica de acuarela pintó obras en pequeño formato que los asistentes le solicitaron.

Su proyecto Lavalentina es muy reconocido a través de las redes sociales, pues con dibujos finos y sencillos plasma diversas emociones, experiencias y situaciones de la vida cotidiana con las que las personas suelen identificarse.

“Una ocasión se me ocurrió regalar ilustraciones a quienes quisiera, pero mi mamá me dijo que no podía regalar mi trabajo, entonces decidí cobrar una pequeña cantidad por hacer los dibujos, y realmente tuve muy buena respuesta, yo muy feliz de hacer lo que más me gusta”, expresó Valeria.

Y posteriormente, recibió la invitación de Sergio D. Lara para realizar esta interesante dinámica en Brewsco Café, donde las personas interesadas en tener su propio retrato podían acudir y ser dibujadas en ese mismo instante o plasmar en el dibujo alguna fotografía especial.

“En un principio no quería, porque dije no va a ir nadie, pero tengo una amiga que siempre me dice que, si tienes miedo, hay que hacer las cosas así, entonces acepté y decidí enfrentar ese miedo y realmente lo disfruté mucho, agradezco a las personas que vinieron y se llevaron su ilustración”.

Ilustraciones elaboradas por Valeria Shakusky artista de Cuernavaca. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Cómo inicia su interés por dibujar?

“Siempre he creído que todos nacemos con un objetivo ya marcado, y yo he dibujado durante toda mi vida, pero por varias cuestiones, especialmente al pensar qué voy a estudiar y a qué me voy a dedicar, lo dejé un poco de lado, ya que en ese momento no sabía que podía estudiar Artes o dedicarme a la ilustración”.

Desde muy pequeña ha tenido esa inquietud y fascinación por el dibujo y tiempo después, navegando en internet se topó con una plataforma que se llamaba HitRecord fundada por el actor y director Joseph Gordon-Levitt, quien considera que el talento está más allá de Hollywood y Valeria entra como colaboradora en el área de ilustración.

“Éramos 200 colaboradores alrededor de todo el mundo y cada quien se enfocaba en lo que le gustaba, música, actuación, voz en off e ilustración, etcétera; y junto a un compañero de Londres, se nos ocurrió hacer un formato de historias que se llama ‘The Time Stories’, y era contar historias profundas con pocas palabras, se abrió una convocatoria, y tuvo muy buena aceptación muchos escribían, y había quienes las ilustrábamos. Fue un proyecto muy importante porque incluso se publicaron tres libros. En ese momento dije que quería dedicarme a esto, después estudié cinematografía, y después tuve la oportunidad de trabajar en la radio en el medio audiovisual y fue otro mundo para mí, ahí encontré una gran pasión”.

Ilustración de Valeria Shakusky realizada en el Brewsco Café en el Centro de Cuernavaca. / Mariza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

De un corazón roto, surge Lavalentina…

Valeria tuvo una experiencia en el amor, que desafortunadamente terminó rompiéndole el corazón, pero trayendo consigo su proyecto de ilustración que actualmente cuenta con más de cien mil seguidores en Facebook.

“Con el corazón roto empecé a escribir muchas cosas en Facebook y una amiga me dijo, ‘tú estás como para meme, ¿por qué no haces una página?’, y la idea se me quedó resonando en la cabeza y dije suena bien. Y entre que quería entrar en esa catarsis de desahogo y al mismo tiempo, dije a lo mejor le llega a alguna persona lo que siento, y empecé a hacer muchas cosas con ilustraciones y frases, y no sé en qué momento se volvió viral, pero de ahí nace Lavalentina, que es mi personaje”.

Para crear sus ilustraciones, Valeria suele inspirarse en la vida cotidiana y en todo lo que le rodea, especialmente en las experiencias propias y de sus seres queridos.

“Me inspira la vida misma, pero cuando me siento muy formal a buscarla es cuando menos llega, generalmente es de manera inesperada, y es que lo que más me mueve a ilustrar es lo que veo, lo que escucho, lo que experimento y todo lo que me rodea y me da alegría como ver a mi perrito respirar, ver a mis amigos formar sus familias y hacer lo que más aman, creo que podría decir que me cuelgo de la felicidad ajena para plasmar en el papel”.

Si deseas adquirir una ilustración personalizada, contacta a Valeria a través de sus redes sociales.

