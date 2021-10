Artesano morelense exhibe cuexcomate en Los Pinos

La pieza granero prehispánico Cuexcomate del artesano morelense Emilio Barranco Arenas, originario del pueblo indígena de Chalcatzingo, forma parte de la exposición y expoventa que se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos, como parte de la inauguración del "Cencalli: casa del maíz y la cultura alimentaria".

Para conmemorar el Día Nacional del Maíz, se realizó una fiesta cultural con expo venta por parte de artesanos y productores de diferentes estados de la República Mexicana con danza y música. Entre las actividades se inauguró esta majestuosa pieza de Cuexcomate.

"Para esta exposición, me invitaron de Cultura de México, fue la directora del Museo, Dulce Espinoza quien me llamó desde hace tiempo, y para la construcción del cuexcomate se presentaron ciertos inconvenientes como el cambio en el semáforo epidemiológico y después vinieron las elecciones; por lo que decidimos trabajar en Chacatzingo, por lo que tuve menos días para la elaboración de la pieza. Estamos hablando de aproximadamente veinte días", expresó Emilio Barranco Arenas.

Cabe destacar que el Cuexcomate es elaborado de forma artesanal, "está compuesto de zacate, maguey y barro con una base de piedra, todos los materiales son recolectados en las Lomas del Ejido, yo le llamo material natural o campirano".

Cabe destacar que el granero prehispánico original, protector de semillas, tiene una altura de tres metros con 70 centímetros, por dos de ancho.

"Para elaborarlo, conté con la ayuda del señor Saúl Pavón Morales, también originario de mi comunidad".

Con más de 20 años dedicándose a esta labor artesanal, Emilio Barranco ha destacado por su talento y excelente trabajo.

"Tengo muchos sentimientos encontrados, porque empecé a vender mis piezas miniatura o a escala del Cuexcomate, como artesanía de Chalcatzingo en las banquetas y en el ambulantaje. Al principio no me dio resultado, no se vendían, y en aquellos momentos pude dejar de producir esta artesanía, sin embargo, como es algo que me gusta y disfruto mucho, me aferré y este amor por mi pueblo me ayudo a continuar".

A lo largo de su trayectoria, ha elaborado piezas artesanales en distintos formatos por lo que se ha ganado el reconocimiento de la gente a nivel estatal y nacional, por conservar una tradición milenaria muy importante.

"La gente de mi comunidad me platica que los cuexcomates se veían en los patios de los hogares y su utilidad de granero para los campesinos. En algunos patios de la zona oriente como Temoac y Chalcatzingo aún conservan estás piezas prehispánicas de tamaño real y es un orgullo colaborar en la conservación de estos".