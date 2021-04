Zona Maco recibirá sólo galeristas mexicanos

Debido a la actual crisis sanitaria mundial, la feria de arte Zona Maco modificó su formato y limitó la participación a galeristas mexicanos. Sin la presencia de marcas internacionales, el encuentro de arte dejará de ser una reunión de artistas y coleccionistas en un centro de convenciones para convertirse en un circuito de visitas por las galerías ubicadas en la Ciudad de México, y así sortear las restricciones del protocolo sanitario.

Del 27 de abril al 2 de mayo próximo, 50 galerías ubicadas en las colonias Roma, Condesa, Juárez, Polanco y San Miguel Chapultepec abrirán sus puertas de manera gratuita para presentar proyectos expositivos ex profeso para la llamada Semana del Arte en sustitución del formato tradicional de la feria que en 2020 debió cancelar el total de sus actividades tras el inicio de la pandemia.

Se trata de un formato ya explorado años anteriores, pues los galeristas de la ciudad aprovechaban la semana de la feria para abrir sus espacios a visitantes nacionales e internacionales, y también una estrategia promovida por proyectos como Gallery Wekeend.

Sin embargo, para los organizadores de Zona Maco resultó atractiva la idea de generar rutas entre los galeristas para reactivar el mercado del arte, uno de los más afectados, en términos financieros, del sector cultural ante la suspensión de actividades durante un año.

Así se diseñaron cinco circuitos que responden a cada una de las colonias donde hay más galerías. Cada espacio tendrá una oferta propia o también puede funcionar como sede alterna de algún proyecto de la provincia como de Guadalajara o Monterrey; además si bien se conserva las secciones de Diseño y Arte Moderno de la feria, en esta ocasión no hay una curaduría específica, y más bien se proponen colaboraciones entre artistas y diseñadores, y galerías para exhibir.

En conferencia de prensa, Juan Canela, director artístico de la feria, precisó que la propuesta es mostrar una comunidad de coleccionistas, galeristas y creadores unida haciendo frente a una crisis sin precedentes ante un futuro aún incierto.

“Queríamos poner en valor el rol de las galerías y la importancia de sus espacios en la ciudad y el ecosistema artístico, y poner sobre la mesa la idea de contexto, la comunidad y su colaboración, porque muchas de las galerías que vienen de fuera están acogidas por galerías de la Ciudad de México. Las galerías han sufrido mucho, el año pasado ha sido un año muy difícil, no han vendido, no han ido a ferias. Los contextos artísticos han sufrido mucho, son muy frágiles y a veces precarios, pero creo que ha habido formas de avanzar y encontrar soluciones o dinámicas que yo creo no estábamos acostumbrados”, refirió.

En paralelo al circuito expositivo, se planeó un proyecto para presentar acciones, performances, intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Con el título Patio, el programa dará difusión a obras efímeras que toman escenarios urbanos. También se diseñó Emergente, una serie de colaboraciones entre galerías de diseño establecidas y artistas menores de 35 años para mostrar al público su trabajo hecho en pandemia.

“El futuro es muy difícil y más en estos tiempos, hemos visto cómo en un mes cambia el panorama totalmente, pero estamos tratando de entenderlo de ver hacia dónde va y enfrentarlo”, acotó Canela al precisar que las visitas a galerías es con aforo reducido, registro previa y protocolos sanitarios.