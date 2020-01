George Orwell… un escritor contra el totalitarismo

Considerado como el segundo mejor escritor británico y uno de los más influyentes en la literatura del siglo XX, Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, vivió sus letras en cada etapa de su vida: su fascinación por la poesía en su infancia, la crueldad imperialista como policía en Birmania, un vagabundo en París y Londres, así como reportero de la clase obrera al norte de Inglaterra, su participación en el frente aragonés durante la Guerra Civil Española, su polémica crítica estalinista en la Segunda Guerra Mundial y sus dos grandes obras distópicas.

El denunciar es actualmente una de las prácticas más peligrosas, la muerte de periodistas aumentan año con año, silenciar la verdad a toda costa es un imperante dentro de la corrupción gubernamental, el dominio empresarial coloniza las voluntades y la política es claramente definida en las propias palabras del autor.

Todas las cuestiones son cuestiones políticas y la política misma es una masa de mentiras, evasivas, tonterías, odio y esquizofreniaGeorge Orwell

Así que conozcamos algo de uno de los más brillantes escritores del siglo XX, el periodista británico, ensayista social y un genio de la distopía literaria… Eric Arthur Blair.

AQUELLOS PRIMEROS AÑOS…

“En general, nuestros recuerdos de cualquier periodo se debilitan conforme nos alejamos de ellos. Constantemente conocemos nuevos hechos y los viejos se abandonan para hacer espacio…”. Such, such were the joys (Ensayo, 1939).

Eric Arthur Blair nació el 25 de junio de 1903 en el poblado de Motihari, perteneciente a la colonia británica en la India. Su padre Richard Walmsley Blair fue un funcionario del Ministerio de Opio para el Imperio Británico en estas tierras; su madre, Mabel Limouzil Blair, era de ascendencia francesa, nativa de Birmania; para completar el cuadro familiar con sus dos hermanas Marjorie yAvril.

En 1905, la señora Blair decide mudarse a Inglaterra con sus hijos, mientras que su esposo permaneció en la India, fueron solo algunas temporadas las que Arthur Blair convivió con su padre en su infancia, a quien consideraba aburrido y conservador.

Amante de la literatura desde una edad temprana, uno de sus primeros autores favoritos fue H. G. Wells por sus novelas utópicas, también contó con una profunda fascinación por la poesía, primer género literario en el que incursionó.

A los cinco años es inscrito a un internado dirigido por monjas anglicanas en Henley; para 1911, ingresa al Colegio de St. Cyprian, continúa sus estudios en Wellington y finaliza su formación en diciembre de 1921 en Eton.

En aquellos primeros años, Eric Arthur Blair sabía que su destino era escribir, descubrió la división de clases entre“las escuelas burguesas”. No destacó como buen estudiante, sin embargo conoció en este periodo a Cyril Connolly, quien sería uno de sus editores, tomó clases con el visionario escritor y filósofo Aldous Huxley y fue alumno del maestro Andrew Sydenham Farrar Gow.

BIRMANIA, LONDRES Y PARÍS… DEL IMPERIALISMO A LOS RELATOS DE CALLE

“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el homicidio respetable…” Shooting an Elephant (Ensayo, 1936)

Después de realizar sus estudios en Eton, su familia se encontraba en una situación económica complicada y es entonces cuando el joven Blair decide alistarse en la Policía Imperial en Birmania, India, donde prestó servicio de 1922 a 1927. Fue aquí donde observa tanto la represión de su país como las injusticias del poder y decide refugiarse en los libros, convirtiéndose en un apartado lector.

Al regresar a Inglaterra, comienza a reseñar la vida de los barrios pobres disfrazado del vagabundo PS Burton, además se convirtió en parte de ellos… los invisibles, los abandonados, los de abajo, y registra estas experiencias en su primer ensayo The Spike (1929).

A inicios de 1928 se traslada a París, donde, sin un centavo en la bolsa, trabaja como lavaplatos e inicia su carrera como periodista, publica su inicial artículo: "La censure en Angleterre", para la revista política Monde, el 6 de octubre de 1928, y en Inglaterra su primera colaboración "A farthing newspaper" fue para la GK´s Weekly, impreso el 29 de diciembre de 1928.

En febrero de 1929 cae gravemente enfermo y en diciembre regresa a la casa desus padres en Southwold, Inglaterra.

En tres regiones distintas el periodista vivió la letra, desde el imperialismo hasta las sociedades marginales, el reportaje de un policía y un vagabundo, lo cual le otorgó una visión completa.

PRIMERAS OBRAS Y UN NOMBRE REDONDO

“Escribir un libro es una terrible, agotadora lucha, como un largo combate contra algunas enfermedades dolorosas…” Why I write (Ensayo, 1946)

En 1932, Blair colaboraba para la revista literaria New Adelphi y era profesor en una escuela de Hayes, mientras trabajaba en sus dos primeros libros y fue el 9 de enero de 1933 cuando se lanza su primera obra literaria: "Down and Out in Paris and London", publicada por Harper & Brothers y que firmó con el seudónimo de George Orwell, la razón del sobrenombre fue debido a que esta ópera prima de Arthur Blair narraba sus vivencias errantes que podrían causarle algún daño a su familia, además de que su nombre literario le agradaba, ya que le parecía “Un nombre redondo”.

Entre líneas, el novel escritor mostraba ese lado ignorado de la sociedad, sus motivos y pensamientos de la siguiente forma:

“Los barrios bajos de París son un imán para los excéntricos:gente que ha caído en uno de esos surcos solitarios y medio desquiciados de la vida y ha renunciado a ser decente o normal. La pobreza los libera de los patrones normales de comportamiento, igual que el dinero libera a la gente del trabajo…”.

Llegó 1934 y con él un nuevo libro de Orwell en los estantes: "Burmese Days", donde el autor crítica al colonialismo imperialista británico en Birmania, la crueldad en el trato a los nativos, la lucha de clases y otras injusticias que llevaron a un estado de soledad, inconformidad e incomprensión al protagonista.

Durante el periodo de 1934 a 1936 se dedica a escribir por las mañanas, trabaja en una librería de Hampestead por las tardes y socializa en las noches. Además, conoce a la estudiante de psicología Elieen O´Shaughnessy en 1935, con quien se casa un año después.

Otros títulos que realiza en esta etapa son: "A Clergyman’s Daughter" (1935), "Keep the Aspidistra Flying" (1936) y "The Road to Wigan Pier" (1937), este último es un estudio, así como un reportaje social sobre las infrahumanas condiciones de vida para los mineros y la clase obrera del norte de Inglaterra, también es la obra donde comienza a denotar su pensamiento socialista.

LA VISIÓN DE LAS GUERRAS…

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”.

No fue un simple brigadista internacional, fue algo más...

Orwell llega a España a inicios de 1937, su primer deseo fue el de “eliminar fascistas”, pero resulta que en la Guerra Civil Española, las tropas franquistas eran abastecidas por una Italia gobernada por Mussolini y la Alemania nazi de Hitler, así que el Sr. Blair se unió a la República Española en el Frente Aragonés, bajo las filas del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), inclinado a los ideales trotskistas.

En mayo de aquel año, George Orwell recibe un balazo en el cuello, que por suerte no afectó ningún órgano vital, pero Stalin… él llevó a cabo una persecución del bloque trotskistas del POUM. Antes de que fueran atrapados, Orwell y su esposa logran escapar y regresan a Inglaterra en junio de 1937.

En los dos casos, el escritor británico formó parte del bando de los vencidos, ya que Franco llegaría al poder, manteniendo su dictadura por 36 años; mientras que Stalin se convertiría en presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética de 1941 a 1953.

"Homenaje a Cataluña", publicado en 1938, es un testimonio esencial sobre aquellos republicanos que combatieron en el frente de Aragón dentro de la Guerra Civil Española, donde las experiencias de un pueblo que no conocía de conflictos bélicos, sufría la interrogante de esta guerra.

Ahí, Orwell solo existía en las noches para reseñar los acontecimientos y el señor Blair luchaba en el frente aragonés. Además, esta obra fue su parteaguas como escritor, donde su rechazo absoluto a cualquier clase de totalitarismo, tanto el fascismo, nazismo y comunismo o estalinismo, lo llevaron a formarse una convicción que él describe como: “...a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo”.

Al mismo tiempo que "Homenaje a Cataluña" es un fracaso comercial en su lanzamiento, Orwell es diagnosticado con tuberculosis, enfermedad que en aquel tiempo no contaba con alguna cura y en 1939 publica "Coming Up for Air".

En la Segunda Guerra Mundial fue inhabilitado para el servicio militar a causa de su enfermedad, escribió reseñas de libros para el News English Weekly hasta 1940; a inicios de 1941 colabora con la American Partisan Review; realiza diversos ensayos como Englandyour England o The Lion and the Unicorn: Socialism and the English Genius; trabaja para el Servicio del Este de la BBC, donde produce programas culturales y escribe una columna para el semanario izquierdista Tribune.

Los textos antiestalinistas etiquetaron a Orwell como un personaje incómodo, quien criticaba a los intelectuales de la época por traicionar el valor de la libertad creativa, habían vendido su criterio por conveniencia al Gobierno soviético de Stalin y en 1943, el marginado escritor británico abandona la BBC para dedicarse a su próximo libro, una sátira contra el totalitarismo.

EN UN PERIODO DISTÓPICO…

“La mentira se convierte en verdad y luego vuelve a convertirse en mentira…” 1984 (Libro, 1949)

En los últimos años de la Segunda Guerra, Orwell comienza a escribir "Animal Farm", asesorado por su esposa Elieen. El texto muestra un mundo donde los animales se rebelan ante los humanos, crean un código que es funcional por algún tiempo, hasta que es manipulado por la ambición de los puercos.

La obra fue terminada a finales de 1944, pero nadie quería publicarla por razones stalinistas, ya que relacionaban la obra como una sátira sobre el líder soviético, lo que presentaba un inconveniente, ya que la URSS era el integrante más poderoso de los Aliados, pero la obra iba más allá de una denuncia a la dictadura comunista, era un repudio al totalitarismo. Finalmente, el libro fue impreso en agosto de 1945 por la editorial Secker & Warburg.

Entre otros acontecimientos en la vida de Arthur Blair, en 1944 junto con su mujer adopta a su hijo Richard, y el 29 de marzo de 1945 muere su esposa bajo la anestesia de una histerectomía.

Después de perder a su compañera, Orwell se enfoca a trabajar y cuidar a su hijo, publicó más de 130 artículos, así como una sección de ensayos críticos para Tribune, The Observer y Manchester Evening News.

En la última etapa de su vida en la Isla Jura, escribe su obra más conocida, entre constantes internaciones en hospitales, una tuberculosis que empeoraba cada día, cuidar de Richard y el temor de pasar su ocaso solo, decide casarse en octubre de 1949 con la joven secretaria de la revista literaria Horizon, Sonia Brownell.

"Nineteen Eighty-Four" o "1984" es una de las joyas de la distopía literaria, publicada en 1949 y considerada por muchos como la obra maestra de George Orwell.

Describe un mundo catastrófico dividido por las superpotencias “Oceanía, Eurasia, Asia Oriental”, vigilado por “El Gran Hermano”, reprimido por “La policía del pensamiento”, un lugar donde toda la información es manipulada por “El Ministerio de la verdad”, torturado por “El Ministerio del amor”, racionado por “El Ministerio de la abundancia” e inmerso en la hostilidad del “Ministerio de la paz” y como principios o axiomas del “Partido Interior” para una sociedad controlada: “La guerra es paz, libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza”.

En un breve análisis, "1984" es una mirada a nuestro tiempo. El presente invadido por cámaras de seguridad, vigilancia cibernética, manipulación mediática, la erradicación de los sentimientos como moda social, ciudadanos robotizados, laneo-esclavitud dominada por un círculo de explotación-consumo, los gobiernos totalitarios, el miedo, el odio… la destrucción.

Era un 21 de enero de 1950 cuando después de tantos tormentos físicos causados por la tuberculosis, uno de los mejores periodistas, ensayistas y escritores del siglo XX, Eric ArthurBlair, fallece a la edad de 46 años en un hospital de Londres, Inglaterra.