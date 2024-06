Arte Erótico: Rocío y Ángel Boliver presentan exposición

En el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, se inauguró la exposición “Dialogando eróticamente con mi padre” de los artistas Rocío Boliver “La congelada de uva” y Ángel Boliver, muestra en la que Rocío parte de reconocer la influencia de su padre sobre su obra.

La exposición está integrada por 45 fotografías de Rocío Boliver conocida como “La congelada de uva”, quien ha destacado como actriz, escritora y artista del performance y 40 obras de Ángel Boliver reconocido pintor y muralista, quienes abordan el tema del erotismo, visto desde dos puntos que convergen en algún momento.

“En el nombre de Ángel a quien recordamos mucho y agradezco todo lo que me enseñó y que lo llevo en el alma y lo plasmo en mi trabajo. Agradezco a Juan Machín y a Pilar Hinojosa por lograr esta exposición muy especial con obras de mi padre y mías”, expresó Rocío Boliver durante la inauguración.

Y dijo que su trabajo se caracteriza por ser abierto, grotesco y posporno, y mientras arreglaba las pinturas que su padre le dejó heredadas, para hacer una exposición en su honor, se dio cuenta que hay mucha comunicación entre lo que él hizo y el arte de ella.

Presentación de la exposición “Dialogando eróticamente con mi padre”. / Cortesía / Juan Machín

“La idea era hacer una exposición de él y después una con mi obra, pero junto a Pili y Juan, se nos ocurrió hacer una exposición de ambos, juntar y presentar obras de los dos, para ver qué hay cosas que me han llegado, no sólo como inspiración, sino que vi y aprendí en mi casa por mi padre. Y me impresionó verme en su pintura, con mucho de lo que yo hago”.

Respecto al título de la exposición, Roció dijo que existe un doble sentido, pero precisamente a ella le gusta romper tabúes y hablar de las cosas que son prohibidas, e invitó a los espectadores a tener este diálogo erótico con las obras.

Posteriormente, Rocío leyó el texto de sala que acompaña a esta exposición doble.

“Rocío además de agradecer la influencia de Ángel, reflexiona sobre cómo la manifestación de lo abyecto y del posporno en la sexualidad masculina es mayormente aceptada, que la de símiles expresiones por parte de una mujer”.

Y dijo que, en su familia, la obra de su padre siempre fue muy aceptada, pero la de ella no, porque una mujer no puede ser tan liberal.

Exposición “Dialogando eróticamente con mi padre”. / Cortesía / Juan Machín

Y continuó leyendo el texto, “No sé cómo reaccionaría mi padre frente a mi trabajo; a pesar de que como verán, hay claras similitudes en nuestra obra erótica. Dudo que lo aceptaría sin más y creo que jamás me aceptaría como una colega con pulsiones similares. ¡A mí me alegra mucho reconocerme en su obra!”.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a aceptar el erotismo de una mujer y proponer la libertad de expresión en estos temas.

La exposición “Dialogando eróticamente con mi padre” de Rocío Boliver y Ángel Boliver, permanecerá en el museo hasta la primera semana de julio, y para visitarla se requiere realizar una cita previa a través de redes sociales, la entrada es gratuita.

Para quienes visiten la muestra y recreen una de las obras expuestas, obtendrán un dibujo o fotografía del acervo del museo.

Acerca de los artistas

Rocío Boliver “La congelada de uva”:

Estudió danza, idiomas y filosofía y desarrolló desde su adolescencia una afición a la lectura, en momentos en que estuvo postrada en la cama durante tres años por una enfermedad en el riñón llamada glomerulonefritis, lo cual la volvió autodidacta.

Estudió el arte del performance en el Tisch School of the Arts en la Universidad de Nueva York con Richard Schechner, e historia del performance en Arts Plastiques en Cégep de l'Abitbi, Québec, Canadá. Fue modelo y trabajó en diversos medios de comunicación como Canal 22, Canal 40 y TV Azteca. Y ha destacado como artista visual de Performance y escritora.

Sus performances se centran en la crítica a la opresión de las mujeres. Y se caracteriza por hacer físico el dolor psicológico. Para ella, es necesario sentir el dolor para poderlo transmitir a través de su cuerpo. Debido a la desnudez explícita y a la violencia de sus actos en contra de los tabúes, se ha convertido en un ícono

Ángel Boliver

En 1947, se inscribe a la Academia Nacional de San Carlos, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Maestro en Artes Plásticas con especialidad en Pintura, misma que cursa hasta 1953 y de la cual se titula en 1962.

Es seleccionado para las exposiciones de Nuevos Valores en el Salón de la Plástica Mexicana, anualmente desde 1954 hasta 1959. En ese lapso realiza estudios sobre Historia de las Artes Plásticas en la escuela de Filosofía y Letras

En 1969 expone “39 pinturas de Ángel Boliver” en el Salón de la Plástica Mexicana. En 1988 se presenta en el Recital Polémico intitulado Poética de los tres tiempos, en el Foro Cultural Coyoacanense.

En 1993 continúa con su trabajo de caballete, su quehacer poético y sus estudios de oratoria. En su estudio de Las Flores, en Los Reyes Coyoacán, pinta su último mural, “La liberación por el conocimiento”. Falleció el 31 de mayo de ese año, a causa de un paro cardiaco en el Hospital de Cardiología de la Ciudad de México.

