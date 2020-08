Hasta hace unos 35 años, el embriagador perfume del guayabo permeaba buena parte de Cuernavaca, pues crecía silvestre en baldíos, parques y camellones, además de ser cultivado en numerosos huertos familiares de la ciudad. Si bien ya no sea tan abundante, este árbol de tronco sinuoso se encuentra íntimamente ligado a la vida de esta ciudad, pues a quienes aquí han nacido se les dice “guayabos”.

Aunque no haya acuerdo respecto al origen de este apelativo, existen por lo menos dos versiones: la primera cuenta que es debido al hurto de los frutos de los huertos de las casas, pues en ellos había variedades injertadas y más grandes y sabrosas, lo que me parece poco creíble, pues en varias ocasiones me han relatado que incluso, debido a su proliferación, las guayabas se podrían en el suelo sin que nadie las consumiera. La segunda, aunque también un tanto inverosímil, es mi preferida, pues provine del siguiente relato:

A mediados del siglo XIX, habiendo el párroco de la iglesia de El Calvario encargado a un ebanista de la localidad la elaboración de un santo, en el día de su consagración todos los asistentes, menos uno, se arrodillaron ante la imagen.

El tallador permaneció de pie y cuando le preguntaron la razón, respondió que se debía a que “él lo conocía desde que era guayabo”. Así, cuando alguien se envanecía y solicitaba un trato deferente, se le decía “si yo te conocí siendo guayabo.”

Decía que esta historia también es improbable, pues la iglesia de San José El Calvario fue terminada en 1939. La parte antigua de ese conjunto arquitectónico es El Chapitel, pero en él no se han albergado santos de madera por ser una edificación sin muros. Sin embargo, es absolutamente hermoso que a los oriundos de una ciudad les nombren así.

El guayabo (Psidium Guajava) al que en nahua se le nombra Xalxocotl (fruto arenoso, de xalli – arena, y xocotl – fruto ácido) tiene numerosas propiedades medicinales.

Comer guayabas y beber una infusión de sus hojas funciona como un poderoso astringente, por lo que, desde tiempos mesoamericanos, según está referido en el Códice de la Cruz Badiano, son usadas para detener las diarreas.

Las hojas y corteza se usan en emplastos o en lavados, pues tienen propiedades bactericidas y ayudan a curar heridas, asimismo, las hojas se mastican para curar heridas bucales y contra la caries. La cocción de sus hojas se usa para aliviar el dolor de pecho y de garganta y en combinación con otras plantas, para el tratamiento de la diabetes por su efecto hipoglucémico.

En total, a lo largo y ancho de la República Mexicana, más de 50 enfermedades encuentran su tratamiento en las frutas, hojas, corteza y raíz de este árbol. Sus flores blancas son tan hermosas y delicadas, que contemplarlas cura también el alma.

Por todo lo anterior, en la próxima entrega de esta columna les voy a compartir dos ricas recetas con esta deliciosa fruta. Hasta entonces, si puedes, por favor quédate en casa.