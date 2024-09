'Archivos Compartidos Tres Ríos', legado de Adalberto Ríos Szalay

Como parte de Fotoseptiembre en la Escuela Activa de Fotografía de Cuernavaca se inauguró la exposición "Archivos Compartidos Tres Ríos", que comparte principalmente el legado del fotógrafo Adalberto Ríos Szalay, y algunas obras de sus hijos Ernesto Ríos y Beto Lanz.

"Es una pequeña selección de Archivos Compartidos Tres Ríos y principalmente hay fotografías de mi padre. Se trata de un homenaje fotográfico que abarca fotografía de arquitectura, paisajes, retrato y más de diferentes partes del mundo", expresó Ernesto Ríos.

Exposición "Archivos Compartidos Tres Ríos". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

En esta interesante muestra fotográfica, podemos ver imágenes que fueron captadas en distintas partes de México, así como en Cuba, Belice y España, entre otros.

"La idea es mostrar un pequeño mosaico de la gran diversidad fotográfica que tenemos, y que abarcan temas muy diversos desde la biodiversidad hasta el patrimonio construido".

Para Ernesto exponer en este recinto es algo muy importante y especial, ya que él fue uno de los primeros alumnos de la escuela.

"Es un recinto muy importante en el que se ha impulsado mucho la enseñanza de la fotografía desde hace ya varias décadas y me da mucho gusto estar aquí. Fui uno de los primeros alumnos, y regresar para exponer el trabajo que tenemos me da mucho gusto. Algo importante de señalar es que tenemos un acervo que tiene más de dos millones de fotografías y que no se trata de fotos sueltas, casuales o esporádicas, sino que es un acervo fotográfico sistemáticamente organizado de manera alfabética, geográfica e incluso utilizando herramientas como la Inteligencia Artificial para catalogarlas y con GPS para su acceso".

La Unesco nombró este archivo como Memoria del mundo, algo que es un orgullo y también un gran compromiso.

"Nos interesa ponerlo a disposición de la gente lo antes posible con apoyo de la UAEM y la UNAM, para realizar investigación y fortalecer este acervo que forma parte de la Memoria de México y del mundo".

Ernesto destacó que su padre, realizó este acervo fotográfico durante 65 años, más de seis de décadas de trabajo e investigación que desemboca en este banco de imágenes tan diverso y extenso.

Fotografías de Adalberto Ríos Szalay. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

"La fotografía es una herramienta que diluye fronteras y nos abre al conocimiento universal. La labor de mi padre muy importante, sobre todo por la investigación permanente que tuvo con sociólogos, antropologos filósofos, artesanos y artistas de diversos países. Y principalmente uno de sus objetivos fue dejar constancia del tiempo de le tocó vivir".

Finalmente, Ernesto destacó que seguirá adelante con este proyecto y espera que posteriormente, se puedan incorporar otros fotógrafos y que Archivos Compartidos Tres Ríos siga creciendo y creando alianzas.

La exposición permanecerá en la Escuela Activa de Fotografía hasta finales de noviembre.