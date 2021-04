Arca de Noé...¿y la variabilidad genética?

Esta pasada Semana Santa estuve viendo en la TV algunos aconteceres interesantes, especialmente algunas películas relacionadas con la Biblia, y de su primer libro: el Génesis (Antiguo Testamento).

Hace algunos años escribí un poco relacionado a esto, y dije que quizás en este libro había sido expresada la primera muestra de conservación de la biodiversidad del planeta en el Arca de Noé (AN). Sigo pensando lo mismo, excepto que, por ejemplo: no fue incluida -en dichos relatos- información básica acerca del tema importantísimo de la diversidad y, sobre todo, de variabilidad genética. Aunque, independientemente de si fue (o no) premeditada esta “muestra de conservación”, es un hecho que estos pasajes, de intentar mejorar al ser humano y su entorno natural, es una decisión atinada para salvar también a la biodiversidad. Por supuesto que esto habla de valores éticos y morales, algo esencial cuando se habla de proteger el ambiente.

De acuerdo con Carlos Darwin (CD), y la mayor parte de los biólogos, es muy conveniente que exista variabilidad genética en las poblaciones silvestres, al menos en la mayor parte de las especies. La razón es muy sencilla, e implica que, si en una población determinada existen diferencias en la mayor parte de los individuos, entonces -eventualmente- se escogerá al mejor, el más apto (o los más aptos), no necesariamente al más fuerte; por supuesto en tiempo y espacio. Esto está basado en que existen fuentes de variación en las poblaciones naturales silvestres principalmente: sexo, mutación, entrecruzamiento (crossing over) entre cromosomas homólogos; es decir hay una cierta “terquedad” en la naturaleza para ser diferentes en la medida de lo posible. Por supuesto, que esa cantidad de características favorables (adaptaciones) de las especies, tiene que ver con la excelsa biodiversidad con que se cuenta en el planeta hasta el momento. En este sentido, la Teoría del Origen de las Especies por Selección Natural, no es una ocurrencia de CD, es una teoría que cada día hay muchos hechos que fundamentan sus postulados.

Pero hablemos solamente de la cantidad de especies. Por lo tanto, resulta además ilógico que todas las especies del planeta cabrían en un espacio tan limitado como un arca, descrita para tal efecto. Por ejemplo, se conocen científicamente alrededor de 272,000 especies de plantas vasculares del planeta, 4,380 mamíferos, 9,700 de aves, 8,238 de reptiles, 4,780 de anfibios, 27,000 de peces, 915,000 de insectos, y 70,000 de hongos; o sea, se conocen solamente como dos millones de especies, pero se piensa que -mínimo- existen ¡10 millones de especies! ¿Cabrían esa cantidad de especies en dicha arca? Además de esto, la inmensa mayoría de las especies naturales ya estaban formadas para el tiempo que ocurrió el AN. No olvidemos que nunca existió tanta biodiversidad como en el presente, con todo y que han existido extinciones. Por muchos siglos, ciertos escritos como el AN ha intrigado a religiosos, arqueólogos, y cineastas, por ejemplo. No nos atrevemos a negar que existió (o no) dicho pasaje bíblico. Hay muchas incongruencias innecesarias que originan cierta incredulidad en los relatos, especialmente (pero no solamente) los biólogos, somos los que normalmente seguimos los postulados basados en Ciencia de Don CD.

Seguiré tratando ciertos aspectos que envuelven la biodiversidad, pero lo que sí tengo que agradecer es que en la Biblia se hable de la biodiversidad independientemente de que ciertos hechos de la Biblia no concuerden con la realidad. La religión tiene mucho que aportar a las aspectos éticos y morales de la conservación, como lo es la Eco-religión. La conservación de la naturaleza es un acto de amor a nuestros semejantes, incluyendo las especies del planeta en su agrupación más conocida (animalia, plantae, protista, fungi, y monera). Sigo pensando que no tenemos (los que nos consideramos Homo sapiens) ningún derecho a destruir (extinguir), lo que la señora (o señor) naturaleza y/o Diosito han creado o realizado (o evolucionado) durante mucho tiempo. Este es (quizás) el principal mensaje implícito del… AN.