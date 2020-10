Arath conquista a sus seguidores

El cantante juvenil Arath Herce ha cautivado al público con su espectacular voz y letras llenas de sinceridad y emociones; recientemente presentó su sencillo “Quiero sentirlo todo”, el cual forma parte de su álbum debut “Balboa", mismo que define como una autobiografía.

Desde los primeros versos de esta canción, Arath dibuja imágenes que conectan con las emociones, como una contundente declaración que parte de una cotidianidad interrumpida y lleva a una reflexión personal y a la vez universal.

“Es una canción que se esconde en una melodía y en un ritmo muy alegre, pero en realidad viene de un momento difícil en el que sentía que no estaba haciendo nada de mi vida y en el que no aprovechaba mis días; desafortunadamente llega la muerte inesperada de otro joven como yo, y me hace cuestionarme mucho sobre la vida y cómo no tenemos nada asegurado y hay que disfrutar cada segundo. Así nació este tema, que escribí como un vómito emocional”, expresó Arath Herce.

Aunado al sencillo, Arath lanzó el video oficial de esta canción, que en tan poco tiempo ya supera las 120 mil reproducciones en su canal de YouTube, lo que significa que es del gusto del público y sin duda, se ha convertido en una de las canciones favoritas de sus seguidores.

“Siempre dentro de las historias de mis videos, he tratado de meter algo de mí y de la inspiración de las canciones, y creo que en este caso justamente se plasma esa historia de la que habla la canción en este audiovisual. Estoy muy feliz de que haya conectado de inmediato con el público, agradezco todo el apoyo que me brindan siempre”.

