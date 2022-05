Aquelarre Editoras, crea libros de forma artesanal

Aquelarre Editoras es una editorial morelense independiente que fue fundada hace poco más de 10 años por Athena Fénix, está editorial se dedica principalmente a la realización y publicación de libros artesanales y ha impulsado el talento de muchas escritoras y escritores en Morelos.

"Hace más de 10 años inicia la editorial con publicaciones muy sencillas, y conforme pasa el tiempo tiene estos tintes de editorial independiente artesanal donde evidentemente las obras están hechas a mano, se corta el papel, se cosen los libros y se eligen a los ilustradores y artistas que acompañarán los textos y la portada", expresó Minerva Juárez Cruz, escritora y colaboradora de Aquelarre Editoras.

Asimismo señaló que el proceso de creación de cada obra comienza cuando los escritores se acercan a ellas, primero como lectores y a partir de ello tienen ese ímpetu por la escritura.

"Se llega a un convenio y publicamos, por supuesto antes se pasa por un proceso de corrección, de formación del libro, se elige al artista y así salen a la luz cada una de nuestras publicaciones, que son trabajadas de forma artesanal".

Aquelarre Editoras cuenta con aproximadamente 18 títulos, en su mayoría de mujeres escritoras. Asimismo, han publicado obras de hombres y antologías.

"En los últimos tres años, hemos sacado convocatorias en las que se invita a escritoras y escritores para participar 4 antologías, así surgieron 'Viejas Brujas' uno, dos y tres".

La editorial está presente en la Expo Primaveral de Libros y mañana presentan el poemario "Seres complicados" de Minerva Juárez en el Centro Cultural Jardín Borda a las 14:00 horas.

"Es mi primer poemario, y está integrado por una serie de textos que se acumularon en una libreta y de repente decidieron salir, en su inicio mostré el manuscrito a Athena y no tenía la intención de publicarlo, fue ella quien me da este empujón y se logró. El acomodo del libro está distribuido en cuatro habitaciones por así decirlo, uno es el recuerdo donde evidentemente hay poemas que versan sobre el amor, el desamor, la extrañeza con el sentimiento de amar o adorar; otras es enfermedad; otra la meditación y finalmente el baúl de letras, que habla un poco del ejercicio de cómo escribo y qué me inspira".

Los poemas de Minerva se acompañan por las obras de la artista visual morelense Legna Ávalos. Asimismo, el formato del libro llama la atención ya que es de una forma alargada y realizado de manera artesanal.

"En el proceso de darle una identidad al libro, estuvimos checando los formatos que manejamos en la editorial, y en su mayoría son media carta, y elegimos si este formato pero en vertical; y es que iba muy bien con la estética de los poemas porque son largos. De hecho, en la portada parece un ser en sí mismo y la ilustración le da identidad, se conjunta todo en armonía".

Minerva comenta que este libro fue parte de una feria de libros en Ciudad de México en formato virtual, y ésta es la primera vez que se presenta de manera presencial.

