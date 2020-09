Aprende en Casa, una utopía

La educación en línea en tiempos de Covid-19 es inevitable, pero no por el hecho de ser inevitable, debemos aceptarla a ciegas. El Aprende en Casa II es una realidad y dio comienzo el 24 de agosto, dando apertura al nuevo ciclo escolar. Una realidad atrofiada, deficiente, discriminatoria y excluyente, que está pesando a millones de estudiantes en nuestro país, vulnerando con ello su derecho a la educación.

De acuerdo al Anuario Estadístico 2019 del Instituto Federal de Telecomunicaciones con datos de la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018, a nivel nacional, de los 34,699,617 hogares mexicanos, el 32% no cuenta con ningún servicio fijo de telecomunicaciones, es decir, servicio de acceso a internet, telefonía y televisión, pues solo es el 19% quienes cuentan con estos tres servicios; 24% con dos de ellos; y 25% solo con un servicio. Sin embargo, el panorama en los más de siete millones de hogares en zonas rurales es totalmente distinto y acentúa significativamente las brechas de desigualdad, pues 51% de esos hogares, no disponen con ninguno de los servicios fijos de telecomunicaciones, lo que da cuenta de que, más de la mitad de ese sector, no puede continuar con la hoy educación virtual.

En Morelos, las condiciones no distan de ser preocupantes y desiguales, pues solo 55 por cada 100 hogares morelenses cuenta con acceso a internet; 44% con un equipo de cómputo; 68% con televisión digital; 42% con televisión analógica; y 54% con radio. Mientras que, más de los 87 mil hogares en zonas rurales morelenses, solo el 10% cuenta con los tres servicios fijos de telecomunicaciones; 22% con solo dos de estos servicios; y 24% con un solo servicio, según datos de la misma encuesta. Sumado al hecho de que el número de personas en situación de pobreza en el estado de Morelos pasó de 965,852 a un millón de personas tan solo entre 2016 y 2018, de acuerdo a las últimas estadísticas del CONEVAL en 2018.

La educación virtual no se puede postergar, pero antes habría que asumir y combatir los retos que imponen la desigualdad social y económica, y que tienen a 1.5 millones de estudiantes en nuestro país, sin acceso a algún tipo de tecnología en su hogar. La educación en tiempos de Covid-19, se vuelve inalcanzable para muchos, aquellos que, a través del espacio y tiempo, han resistido múltiples desigualdades sistémicas.

Hoy, brindar educación virtual de calidad se vuelve un reto imperioso para el gobierno mexicano. Un reto que se debe abordar desde las necesidades tecnológicas, socioemocionales y económicas, pues, miles de profesores y estudiantes, vivimos realidades radicalmente disímiles. Circunstancias y escenarios desiguales que vuelven el Aprende en Casa, una utopía.