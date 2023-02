Antonia Guerrero presenta su exposición 'Accesos a lo entrañable' 

La artista mexicana Antonia Guerrero inauguró su exposición "Accesos a lo entrañable", en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, una muestra de arte interdisciplinario con la que busca dejar en el espectador una importante reflexión sobre el entorno que vivimos.

La exposición está integrada por piezas de dibujo, video, instalación y piezas sonoras que en conjunto brindan una experiencia inmersiva muy interesante.

"'Accesos a lo entrañable' es a reserva de las múltiples interpretaciones a la que está sujeta la obra, una instalación con sus múltiples capas entre el espacio que demarcan encuentros con la historia ancestral. La experiencia se vive en la esencia. El riesgo que toma la artista en el tratamiento de lo experimental y proceso a lo que conlleva lo contemporáneo: la obra de arte total", escribe David Vera, curador de la exposición, en el texto de sala.

Antonia Guerrero mencionó que esta exposición, surge a raíz de la pandemia, como un forma para reflexionar sobre muchos aspectos de la sociedad actual, donde se mostraban las fisuras y fracturas de un sistema que sólo funciona para unos cuantos y a los demás los lleva a un mundo de superficies.

"La situación nos lleva a esas relaciones humanas de distancia, de no profundidad, de no comunidad. Eso me llevó a la conclusión de que hay una desconexión con la naturaleza, es como el meollo del asunto, y tan es así que nos ha llevado a una emergencia climática", expresó Antonia Guerrero.

Asimismo, dijo que de esa desconexión parte una serie de problemáticas sociales como las inmigraciones, la situación de los refugiados, y el huir de su lugar de origen para salvar su vida; la violencia, la discriminación racial por todos lados.

"Realmente todo eso es un reflejo de que no estamos conectados con lo que es la esencia de la vida, entonces desde ahí surgió esta idea y exposición".

Con esta muestra, la artista busca invitar a ciertas reflexiones e inquietar nuestro pensamiento a través de un mundo visual y una experiencia inmersiva.

"La exposición debe verse de preferencia en total silencio, para apreciar los audios, los videos, el espacio y el recorrido en general. Espero crear una inquietud en el espectador, todo lo recibimos con nuestros sentidos y psique y después nos puede llevar a una reflexión".

En los videos que integran la exposición, se puede ver la situación de los inmigrantes mexicanos al cruzar la frontera desde fotos, videos y entrevistas. La pieza sonora "Voces" muestra testimonios de la segunda generación de mexicanos en Nueva York. Los hijos de los que hablan en "Ausencia Presencia", nuevas generaciones identitarias que expresan sus inquietudes y visiones.

Durante la inauguración, Antonia estuvo acompañada por Wilfrido Ávila, director del Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo; David Vera, curador de la exposición y su equipo de trabajo que apoyó en la realización y montaje de esta exposición.

"Fue hace seis meses que empezamos a platicar de este proyecto, y que Antonia me invitó a participar como curador, y lo que puedo decir es que es una artista total, que se dedica a la plástica, al dibujo, al collage y es muy contemporánea porque experimenta con los medios alternativos y virtuales, para generar una inmersión entre lo real y lo virtual que es lo que busca comunicar", dijo David Vera.

Cabe destacar que con esta exposición, Antonia Guerrero regresó a México después de varios años sin presentar su obra, ya que desde hace más de 20 años radica en el extranjero.

"Estoy muy contenta de exponer nuevamente en México, y en especial en Cuernavaca. Tengo ya 22 años viviendo fuera de México, y esta exposición surgió de una manera poco improvisada, vine a México por un mes, y ya llevo dos años. Siempre viajo con un estudio portatil y me puse a trabajar, porque ya traía la inquietud, un trabajo de muchos años y de experimentar", comentó Antonia Guerrero.

La exposición "Accesos a lo entrañable" permanecerá en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo hasta el 18 de marzo, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.