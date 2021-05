Ana Laura Ramírez le da voz a "La Visita" 

Ante la difícil situación que ha vivido el teatro y el mundo del espectáculo por la pandemia, la actriz, comunicóloga y artivista Ana Laura Ramírez, ha buscado las oportunidades para reinventarse y seguir presente entre el público, y lo ha logrado a través del Podcast de Himalaya Latinoamérica.

"Es una invitación que me hace la plataforma Himalaya Latinoamérica que lanzó el proyecto de podcast titulado 'Nosotras las otras', donde reúnen a cinco autoras mexicanas para que con toda la libertad creativa realizaran algunas historias específicamente para podcast. Y después llamaron a cinco comunicadoras para narrar las historias, construir personajes y les diéramos voz", comentó Ana Laura Ramírez.

La actriz compartió cómo pasó los primeros meses de la pandemia, con la incertidumbre de lo teatros y foros cerrados.

"Estaba en un proceso un poco complicado con mi actividad cotidiana como actriz con los teatros cerrados, a un año de no poder estar en contacto con la audiencia y de sólo hacer transmisiones virtuales que son muy bondadosas y nos permiten seguir presentes, pero me hacía falta esa conexión distinta. Finalmente llega esta invitación de Himalaya y yo la más feliz de trabajar en un proyecto con mujeres muy talentosas, con una visión de la vida y cotidianidad impresionante y eso se traduce perfecto en las narraciones creadas".

Dentro del proyecto "Nosotras, las otras", Ana Laura es la encargada de narrar y dar voz al cuento "La visita", original de la escritora Gabriela Damián, el cual plantea la posibilidad de sanar nuestra alma por medio de un viaje muy particular.

"Es un cuento muy interesante que narra un poco las travesías de una mujer que hace un viaje a su interior y narra cómo recuperar la confianza después de un tiempo determinado de vida; algo que le puede suceder a muchas personas que después de pasar un montón de cosas positivas y negativas llega un punto donde te cuestionas quién eres, si sigues confiando en ti para seguir creando, para tener una relación, algo laboral y un montón de cosas, y nos plantea los pasitos para este viaje para poder llegar a dónde tú deseas".

Sin duda, este maravilloso cuento nos lleva a identificarnos con la narración, por la situación que estamos viviendo con el confinamiento, el encierro y la pandemia, que nos ha dejado grandes enseñanzas, reflexiones y cambios.

"La historia del cuento queda perfectamente con esta cotidianidad que se nos agitó y nos dio la vuelta. Cuando leí el cuento por primera vez, se me salieron las lágrimas porque me identifiqué mucho con esta suerte de paz, de realidad chiclosa en este año donde la incertidumbre y otras emociones no tan positivas se hicieron presentes, pero al final lo que nos viene bien es saber que hay posibilidades, que si se tiene una red de confianza estemos en contacto con nosotras mismas y se puede salir adelante a pesar de las vicisitudes".

Cabe destacar que el podcast "Nosotras, las otras" inició en marzo pasado, presentando un episodio cada semana, y actualmente ya están todos los capítulos disponibles.

Cortesía | Ana Laura Ramírez

Entre sua próximos planes, Laura continuará con los podcast, pues considera que es una oportunidad para llegar a otras audiencias. Y probablemente, vuelva al teatro muy pronto

"Ya que en la Ciudad de México, los teatros han abierto con un cierto porcentaje de afluencia, estamos haciendo experimentos. Yo suelo trabajar principalmente en el Teatro Bar El Vicio de Coyoacán que es la sede del cabaret en México, abrió hace unas semanas y les fue muy bien, entonces estamos viendo la posibilidad de retomar los proyectos que se quedaron pausados el año pasado".

Ana Laura Ramírez Ramos es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con más de 15 años de carrera profesional en el campo de los medios. Paralelamente se desenvuelve como artivista por medio de su trabajo como creadora y actriz en la compañía Parafernalia Teatro y siendo coordinadora de proyectos en Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C. Ha sido beneficiaria del programa Creadores Escénicos del FONCA en dos ocasiones (2017 y 2019).

"De formación soy comunicóloga pero de deformación soy cabaretera. Empecé a estudiar desde muy joven, a los 15 años en la escuela de Patricia Reyes Espíndola que tenía los grupos especiales de niños y jóvenes que hacíamos tele y teatro en aquellos ayeres. Después conocí a las Reinas Chulas que también formaban actores y actrices y ahí me quedé para participar con la compañía. Después fundé mi propia compañía llamada Parafernalia Teatro donde ya llevamos 10 años haciendo teatro de denuncia, de crítica, de diversidad sexual, siempre con humor para jóvenes".

El episodio de "La Visita" en voz de Ana Laura, ya puede escucharse por medio de la playaforma Himalaya, en www.himalaya.com/ANALAURA. Utiliza el código ANALAURA para escuchar de forma gratuita todos los episodios de "Nosotras, las otras".

Conéct@te:

Instagram: @analuaura.artivist