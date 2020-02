Ana Hilda Chávez Mata: la nueva diseñadora de Morelos

Vivir en Morelos y ver que una Mujer morelense logra sus objetivos, resulta verdaderamente grato. Es como darle luz a este mundo cruento, indiferente e individualista que a veces se vuelve insoportable.

El pasado sábado 15 de febrero fui invitada a un desfile de modas muy particular que me encantó por su belleza y colorido y que bien vale la pena comentarlo, promoverlo, apoyarlo, esperando que cruce las fronteras porque no solo realzaría a Morelos sino al país mismo. Se trata del lanzamiento de la colección "Soy Renata" que ya se vende en Plaza Bugambilias y en el restaurante El Origen.

Al filo de las 10:30 horas dio inicio el evento en el Restaurante el Secreto de nuestra querida ciudad de Cuernavaca. Ahí estuvimos casi un centenar de personas para confirmar que el Rebozo Mexicano sigue siendo, hoy por hoy, una prenda encantadora e incomparable que lo mismo lucen la mujer joven que las señoras, con garbo, exquisitez y colorido. La maestra de ceremonias fue la escritora y poeta Marta Roa que hizo del evento una verdadera delicia mientras lo envolvía en bellísima poesía esa mañana interesante, sorpresiva y entrañable.

Bien mereces, Rebozo,

que hilen tu urdimbre nuestras patrias ruecas

que te adornen nativas amapolas

y que te arrullen, brava o dulcemente,

las notas de “La Marcha Zacatecas”

o el mestizo vals “Sobre las Olas”.

“Piropos al rebozo”, fragmentos

Gregorio de Gante

Al corte de listón inaugural asistieron tres mujeres que han inspirado a Ana Hilda: “Señoras vestidas con un cúmulo de logros, que se sueñan a sí mismas y vencen obstáculos para provocar a otras, pues la vida es para hacerse presente y vivirla intensamente”:

Irene González. Coach Ejecutivo Internacional y de Alineación de Equipos de Trabajo; Presidenta en Income, A.C. Mujeres Empresarias. Irene se distingue por su calidad humana y su enorme compromiso para inducir y contagiar a su género.

Ethel Krauze. Doctora en Literatura y autora de cuarenta y cinco obras que incluyen: novela, cuento, poesía, ensayo y crónica. Una mujer apasionada de la lengua, quien rebosada de conocimiento literario, en tono ecuánime, serena y con una chispa de magia, transmite a sus alumnos su experiencia práctica.

Amada Paredones. Licenciada en Periodismo, ampliamente reconocida, es una periodista con vasta experiencia y bagaje en el Arte y la Cultura. Altruista de vocación, se caracteriza por extender sus manos a favor de nuestros niños mexicanos.

Los rebozos de artisela, media seda y seda, son elegidos por la propia Ana Hilda Chávez para transformarlos en hermosas prendas de vestir. La mayoría provienen de Santa María del Rio, en San Luis Potosí, conocido como “la cuna del rebozo” También ha adquirido rebozos de Acatlán, Guerrero, los cuales se distinguen por sus hermosos bordados artesanales y su colorido. Y qué decir de los de Tenancingo, Estado de México, donde nació el “rebozo de bolita” de algodón, una prenda que se distingue por las grecas y sus “puntas”. Actualmente, está integrando bordados oaxaqueños y chiapanecos, así como de te-lares de diferentes partes del país.

Aunque las modelos no eran profesionales, sí lucieron muy hermosas todas las prendas. Gaby Garduño y Aline Mejía, son la imagen de la firma "Soy Renata," y portaron los primeros modelos de la colección. Después modelaron Tere Knapp, Diana Villareal, Maria Carreón, Adriana Terán, Gabriela Garduño, Alline Mejia y Angelica Guerrero. Todas ellas tenaces e innovadoras que pisaban dejando huella, portando con estilo los vestidos, blusas mariposa y capas.

Rebozo sin rival de Tenancingo,

Rebozo negroazul de Tulancingo;

Rebozo queretano,

de la reata de lazar hermano;

verde Rebozo de Santa María,

que copias el color de los nopales

y autóctonos maizales;

Rebozo oaxaqueño,

oloroso a mezcal Tlacoluleño;

Rebozo moteado,

palomo o granizado

de Puebla, que recuerdas al camote

y al mole peculiar de guajolote;

Rebozo de hilo o seda,

rojo como la flor del organillo,

que pasas por el hueco de un anillo…

“Piropos al rebozo”, fragmentos

Gregorio de Gante

La música estuvo a cargo de Daniel Nava con su voz y su guitarra. Un cantautor morelense que se interesa por los pueblos y tradiciones de Morelos como lo demuestran sus temas: “De Morelos les vengo a cantar”, “Feria de Tlaltenango” y “La riqueza de Morelos es mi gente”. En esta ocasión interpretó durante la pasarela canciones muy románticas que nunca pasan de moda. También estuvo Natalia Domínguez, cellista profesional quien a pesar de ser muy joven, ya destaca por su participación en proyectos interesantes e innovadores, además de pertenecer a la Orquesta de Cámara Serenissima Tepozteca, dirigida por el maestro Andreas Toffanin, gran orgullo para nuestro Estado. "La buena música, es como el deleite de absorber despacito la gloria, alimento para el espíritu", nos decía Marta Roa con esa voz cadenciosa que la caracteriza.

Rebozo mexicano cuya punta

a las caderas femeninas se unta

como a las alas de altar, querido

Rebozo de mi patria,

que guardas la tibieza confortante

de la “tortilla” y de la “barbacoa”,

mereces que te entone yo un “corrido”,

o te escriba una loa.

“Piropos al rebozo”, fragmentos

Gregorio de Gante

El rebozo, seguía narrando Marta Roa, es una prenda de vestir femenina usada en México, Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica. De forma rectangular y de una sola pieza, los rebozos miden entre 1.5 hasta 3 metros de longitud, y pueden ser hechos de algodón, lana, seda o artísela. Los rebozos son símbolo del Arte Textil, se caracterizan por su rapacejo (barba de cordoncillo tejido que forma la punta) y son elaborados en telar de pie, de pedal y de cintura, muchos de ellos considerados como verdadera obra de arte. Su tiempo de elaboración puede tardar hasta seis meses de trabajo.

Para el cierre del evento, Gaby, hija de Ana Hilda, lució un traje de novia con tanta gracia y galanura, dándole un toque tan emotivo y natural que subió las emociones mientras aplaudíamos y escuchábamos la famosa canción del Trió de Los Panchos, "Novia Mía".

Las blusas tipo “mariposa” se han convertido también en las prendas favoritas de quienes ya conocen la firma “Soy Renata”.: “Flores que vuelan, símbolo no solo de transformación sino de belleza. Mi único deseo es diseñar un capricho-arte vintage, con aroma y colorido de mujer mexicana. El rebozo mexicano es femineidad, identidad y arte. Su color y tejido identifican su origen y la comunidad en la que se confeccionan. El uso de esta prenda también propicia figuras literarias que se transforman en poema”. nos dice su creadora.

Rebozo que visitas los salones

entre pieles y abrigos y mantones;

insurrecto Rebozo de bolita,

que arropaste el amor de “La Norteña”

y de “La Valentina”, y de “La Adelita”;

Rebozo popular que en las verbenas

te olvidas de las penas

y eres, entre la loca algarabía,

banderín de los gozos

y estandarte triunfal de la alegría,

bien vales un “mariachi” michoacano,

unas madrugadoras “mañanitas”,

una dulce “valona” del Bajío,

un “huapango” febril veracruzano

y un jocundo “Jarabe Tapatío”.

“Piropos al rebozo”, fragmentos

Gregorio de Gante

¡Y para bien cantarte

y para bien loarte,

mi musa se ha prendido los listones

tricolores, en la trenza sombría,

ha vestido el castor multicoloro

con los oros del día

y se ha cruzado el corazón indígena

con el Rebozo azul de la poesía!

“Piropos al rebozo”, fragmentos

Gregorio de Gante