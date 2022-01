Ana Barajas resuena con el sencillo "Árbol" 

La cantante colombiana Ana Barajas presentó el sencillo “Árbol” una canción de su autoría que forma parte del álbum la botánica de los sueños este tema musical está inspirado en sonidos del trip hop y del blues y a través de imágenes poéticas en su letra hace referencia a las relaciones a veces conflictivas entre la religión y el universo de los femenino que muchas veces son mediadas por la idea de lo sagrado y lo profano.

"Es una canción con sonidos trip hop y jazz y en la cuestión lírica, me inspiré en las letras que me gustan mucho de Gustavo Cerati. Y es un tema que habla desde una perspectiva de lo femenino. Yo vengo de una familia católica, y digamos que a veces me conflictua un poco con el tema de ser mujer y todas estas ideas que hay en torno a lo femenino. La llame 'Árbol' porque es explorar la relación entre esas dos cosas y el universo femenino, porque entramos en conflictos con pequeñas cosas de diversos tipos y yo quería escribir una canción al respecto", expresó Ana Barajas.

El video de esta canción, se realizó bajo la producción y dirección de su hermano Diego Barajas, realizador audiovisual, durante unas vacaciones de Navidad en su ciudad natal Tunja, Colombia. Y es un recorrido nocturno por lugares icónicos de esta colonial ciudad que la vio crecer y en la cual surgió y se empezó a desarrollar su interés por la música y el arte.

"Mi hermano es realizador audiovisual y director de fotografía y en ese momento coincidió que los dos viajamos a Colombia para visitar a nuestra familia en Navidad y decidimos hacer el video de la canción, una gran experiencia porque fue un poco también salir a los lugares más icónicos de la ciudad de donde somos originarios, salimos en la noche a hacer las imágenes y quede muy contenta con el resultado y fue muy especial porque fue entre familia".

Cabe destacar que el álbum "La Botánica de los Sueños", salió poco antes de la pandemia, pero esta situación de salud mundial llegó a parar muchos planes.

"Por todo lo que sucedió muchas cosas se bloquearon y pausaron, entonces estoy aprovechando este tiempo para moverlo y promocionarlo, pero también empecé a trabajar en un nuevo material discográfico".

Además de su proyecto como solista, Ana Barajas canta en un Ensamble de Música Tradicional Latinoamericana y ha sido invitada como vocalista en diferentes agrupaciones.

"Quería hacer algo donde se encontrara ese interés mío por la musica tradicional y la exploración sonora que he hecho a partir de mi proyecto, y será lo que suene en este nuevo álbum, que espero lanzar el primer trimestre de 2022. Serán versiones de música latinoamericana, pero desde mi perspectiva sonora, estoy muy emocionada porque está quedando muy bonito".

Desde muy pequeña, Ana Barajas tuvo la inquietud de dedicarse a la música, pues creció en un ambiente lleno de ritmos.

"De donde soy originaria, es una ciudad pequeña donde hay mucha cultura y musica y crecí rodeada de ese ambiente, porque en mi familia siempre está la musica presente de alguna manera. Estudié Ciencias Políticas, pero siempre tuve la espinita de la música y cuando me mudé a los Estados Unidos decidí que quería fortalecer mi formación en esa área y estudie allá para trabajar más enfocada en la carrera musical".

Ana empezó su carrera en la escena colombiana del heavy metal realizando giras nacionales y en Sudamérica con la agrupación Nova Orbis. Y posteriormente, al instalarse en Estados Unidos concentró su trabajo vocal en el repertorio tradicional latinoamericano.

"He tenido la fortuna de participar en diferentes estilos musicales, y eso me ayuda mucho a entender mi voz, a enriquecerme como artista y adquirir experiencia. Mientras estuve en Colombia participé en varias agrupaciones de heavy metal y rock, y eso me ayudó muchísimo como artista, a trabajar en equipo, a conocer la escena y a crecer vocalmente, y todo eso tiene una relación con lo que hago actualmente".

La talentosa cantante ha presentado su trabajo en diversos festivales y conciertos en Estados Unidos y Colombia, entre los que destacan el festival de música experimental más antiguo de Estados Unidos, el Yeast By Sweet Beast en Austin, Texas durante tres años consecutivos.

"He estado en diferentes festivales y escenarios en Estados Unidos y Colombia. Y en Estados Unidos afortunadamente tuve la suerte de llegar a una ciudad que es bastante musical, y me ha permitido conocer a otros músicos, poder tocar, hacer musica y seguir creciendo, ha sido una experencia muy bonita".

Ana Barajas está muy contenta con la trayectoria musical que ha logrado a lo largo de los años, y celebra el hecho de llegar a México con su música, y espera pronto llegar a cada ciudad en tierras aztecas para cantarles en vivo.

