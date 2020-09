Ampliación de vigencia solo para votar

Como reza el dicho: “No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”, el 7 de septiembre de 2020 oficialmente arrancó el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Nueve de la mañana del lunes siete de septiembre, primero la ceremonia de honores a la bandera en el patio de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de Viaducto Tlalpan en la Ciudad de México, y después, bajo un esquema de asistencia mixta (presencial y virtual), el Consejo General del INE llevó a cabo tres sesiones extraordinarias con las que dio el banderazo de arranque del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

En la segunda sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la ampliación de vigencia hasta el 6 de junio de 2021, de las credenciales que perdieron vigencia el primero de enero de este año y que a la fecha no ha sido renovadas por sus titulares. Al 31 de agosto de 2020, el universo de registros en este supuesto es de un millón 195 mil 874 a nivel nacional, y 17 mil 640 en el estado de Morelos.

Si bien en mayo pasado el Consejo General del INE aprobó la ampliación de la vigencia de estas credenciales hasta el 1° de septiembre de 2020, el análisis del contexto obliga a replantear las medidas que más favorezcan a la población en el ejercicio de sus derechos político-electorales, y ésta es una prueba de ello; sin embargo, la vigencia únicamente servirá para fines electorales y no con fines de identidad, por lo que el INE hace un llamado a la población para que realicen su trámite de renovación en cualquiera de los 487 Módulos de Atención Ciudadana que actualmente ofrecen el servicio a lo largo de la República Mexicana bajo el esquema de cita previa, lo más pronto posible.

El INE es sensible a la situación que prevalece con el esquema de servicio que se brinda en la actualidad en los módulos, y continuará adoptando medidas para garantizar que toda la población pueda contar con el instrumento electoral para emitir su sufragio en las elecciones del 6 de junio de 2021; de manera que, en las próximas semanas se incrementará la capacidad de atención en los módulos hasta llegar al cien por ciento de su operación, asimismo se reforzará el esquema de citas. En este sentido, el INE también invita a la población que agenda una cita a que acuda al módulo, pues del cien por ciento de citas agendadas solo el 65% son efectivas, es decir, el otro porcentaje no acude a realizar su trámite, y dicha cita no puede ser utilizada por alguien más que está buscando un espacio.

A la fecha, con el cumplimiento de los protocolos de atención sanitaria por parte de la ciudadanía como del personal de los módulos, no existen reportes de contagios en las instalaciones de dichos módulos. Las medidas sanitarias son: uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y acudir sin acompañantes.





Para más información visite la página https://www.ine.mx/credencial/, y para agendar una cita ingrese a la siguiente liga: https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac.

También pueden revisar las redes sociales oficiales de INE México e INE Morelos como Facebook y Twitter o llamar a INETEL 800-4332000 (línea gratuita). En la democracia, contamos todos, contamos todas.