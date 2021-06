AMLO contra la clase media

En esa discusión enconada en que vivimos y que impulsa el presidente de México de un lado y del otro, según él mismo, los fifís, los conservadores y el liberalismo, la prensa y varios de los medios, esta semana le tocó el turno al ataque contra la “clase media”, que por supuesto esta colocada socialmente entre los “pobres” de México y los “fifís”.

Las expresiones de esta semana del presidente en contra de la clase media de esta semana y antes fueron las siguientes: “Sí, sí, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole; son partidarios de ‘él que no transa no avanza’. Es increíble como apoyan a gobiernos corruptos.”

No creo que esto sea producto del azar, que sea una ocurrencia ni una expresión contingente. Me parece que es una estrategia que está presente desde el inicio de su gobierno y es interesante analizarlo para mostrarle que es una estrategia equivocada.

Arremeter contra la clase media de nuestro país es un error, como el que cometió el presidente Salvador Allende en Chile. Y vea usted la tragedia y la dictadura como respondió la derecha más reaccionaria de Chile, esa que siente las masacres contra el pueblo chileno, sino que dice hasta hace pocos años: ¿Por qué no acabaron con todos? Quiero recordarle y creo que usted lo sabe bien señor presidente, que parte de su triunfo electoral para ser presidente, se debe en una parte importante por el apoyo de la clase media. También que, varios investigadores chilenos han dicho que la caída de Allende, la primera presidencia socialista por procesos electorales en Latinoamérica, se debió en parte a la pérdida del apoyo de la clase media, que interpretaron muchas de sus expresiones y acciones como ataques a su ideología: “el individualismo, la defensa de la propiedad privada, de la participación democrática, de la educación como agente de conservación social, de la tradición como núcleo de la identidad nacional” (S. Loaeza, 1988, 24). Pero, además, dada la elasticidad de la definición de la clase media —entre los más pobres y los más ricos— tiende a colocarse como una subcultura de clase dominante en la sociedad. Y si usted pierde su apoyo, pierde mucho electoralmente y en su gobierno. En la clase media se localizan una gran cantidad de asalariados, quienes trabajan en la educación y las universidades, los investigadores y muchos de los “intelectuales”, muchos de las micropymes (micro, pequeñas y medianas empresas, desde comerciantes hasta pequeños, empresarios y muchos emprendedores), desde luego casi todos los trabajadores de gobierno y más que no alcanzo a definir ahora. Pero lo que quiero decirle, señor presidente, que hasta usted mismo hasta antes de que fuera presidente de México, ha formado parte de esa clase media, así que se está disparando al pie. Esto es lo que usted hace al atacar a los investigadores y a varios de los asalariados, no sólo en palabras, sino en acciones que ya los han afectado.

La verdad no entiendo hacia donde se dirige. ¿Nos dicta eso como doctrina para cambiarnos? Déjeme decirle que estamos muy vacunados contra este catecismo y los ciudadanos —adultos en fin— somos muy difíciles de cambiar. Muchos de la clase media le aseguro que, por supuesto, están a favor de que se ayude a la gente pobre de nuestro país y de ninguna manera apoyan a los gobiernos corruptos, como se demostró en las elecciones presidenciales de 2018 y como se demostró en varias partes del país, como en Tamaulipas, donde creo que los resultados de las elecciones para diputados locales en los que ganó su partido, fueron precisamente por los problemas de corrupción que vive esta entidad desde hace varios años, no sólo por la denuncia en contra del actual gobernador, que ya el poder judicial determinará si es o no culpable, sino por los gobernadores anteriores, acusados y en prisión. Pero también, como ocurrió aquí en Cuernavaca. Le aseguro que parte de los sorpresivos resultados para la elección del candidato opositor a su partido fue una protesta en contra de la corrupción y del candidato de su partido. ¿De quién cree usted? En muy buena parte, le aseguro que del electorado de la clase media de Cuernavaca, incluidos los jóvenes de clase media. Y qué critica les hace, que aspiren a mejorar no sólo ellos, sino esta ciudad y este estado. Morelos ha ocupado en diversas mediciones en los años recientes el primer lugar en corrupción y la falta de Estado de Derecho.