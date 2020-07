¿Amigos o rivales?

Amable lector, ¿no le ha pasado a Usted que en las mañanas escucha, entre sueños a alguien hablando y no sabe si es real o no? Y, confundido, no sabe si es real, o si está soñando o, más aún, no sabe si es la televisión que está prendida y por lo tanto, lo que escucha es “real”. Esta mañana pensé que todavía estaba soñando, porque medio escuché (todavía adormilado 1) la voz del presidente López Obrador en la mañanera diciendo: “debemos unirnos y trabajar juntos todos lo mexicanos, por el bien de la nación. Poco después, (todavía medio adormilado 2) escuché al gobernador de Guanajuato -Diego Sinhue- diciendo: “Sí, por el bien del estado (Guanajuato), hay que unir esfuerzos para disminuir dada la gravedad de la situación de la violencia”; por si esto fuera poco, posteriormente el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro) enfatizó su convicción por superar momentos de tensión para cerra filas con el presidente López Obrador y de esta manera evitar la confrontación política, por supuesto, sin caer en el sometimiento. Por eso mismo, insisto; pensé que era solo un sueño porque desde hace muchos meses había existido un enfrentamiento discursivo entre ambos gobernadores y el presidente.

O sea, este escenario (que yo entendí) era muy raro y sonaba fantasioso. Pero realmente tengo que aceptar que yo no estaba seguro lo que estaba pasando, y por un momento, me puse contento porque eso implicaba que todo iba a ser más terso entre los políticos para evitar el circo romano político al que estamos expuestos los mexicanos, de manera cotidiana. Pero mi confusión continuó cuando de un momento a otro, escuché (todavía adormilado 3) que el presidente estaba enojado, criticando al grupo de escritores e intelectuales ya que estos habían redactado una carta abierta al presidente en donde enfatizaban su inconformidad por la forma en la que el gobierno federal está actuando en contra de la democracia y sin equilibrio de poderes. Dicho comunicado lo firman: Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, María Baranda, Roger Bartra, Agustín Basave, Humberto Beck, Christopher Domínguez, Julio Frenk, Soledad Loaeza, Antonio Lazcano, Jean Meyer, Ricardo Pascoe, Consuelo Sáizar, José Woldenberg, y Enrique Krauze, Jorge Castañeda, y Ángeles Mastretta, entre otros. Incluso, comentan que el manejo de la crisis sanitaria de COVID-19, se caracteriza por una “política de austeridad suicida” y por un rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar miles de empleos.

Pero, bueno, regresando a i adormilada mañana, me confundí más porque el presidente empezó a criticarlos de manera muy, pero muy fuerte. Fue cuando me di cuenta que no, no había sido un sueño, ya que la repentina respuesta de AMLO, nos recordó que el presidente cambia comúnmente mucho de padecer porque, de discurso de aparente concordia y fraternidad, se transformó (en la misma mañanera de esta mañana) a uno, cargado de muchos descalificativos tales como: neoliberales, neoporfiristas, corruptos, conservadores, con falta de honestidad política e intelectual y batalla diciendo “¡dan pena ajena!” Ya cuando dijo este último, confirmé cuatro cosas: i) que en realidad no estaba soñando, ii) que lo que escuchaba (“entre sueños”) sí era real, y que ii) desgraciadamente era muy difícil pensar que el presidente realmente quisiera paz, iv) que el sentimiento de venganza de AMLO está muy arraigado en él, y v) que yo, no iba a desayunar hoy en la mañana porque se me había quitado el hambre a causa del ácido suceso, el cual acababa de ratificarme que aunque adormilado (4), me había dado cuenta que el asunto es “pan con lo mismo”, más bien… “azúcar morena” de lo mismo”.





odorado@uaem.mx