Ama el Arte y cambia tu vida

En ocaciones durante los tiempos de fuertes crisis se abre una ventana de oportunidades al cambio, y a veces esta ventana de oportunidades se maneja a propósito para cambiar el curso de acción.

Ahora que hemos tenido que aprender a estar en nuestras casas y que para muchas personas a sido muy complicado podemos acercarnos al arte, el Arte puede ser un instrumento que podemos aprovechar para ser mas felices, mas cultos mas sensibles y esto nos permite apreciar y disfrutar mas todo lo que hagamos.

Si nos escuchamos o nos observamos nos damos cuenta que somos el reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones por lo tanto son los que determinan nuestro estado de ánimo y nos conducen a un comportamiento.

El Arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana que cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética mas sólida en su vida.

Y no se pretende que todas las personas sean artistas, unos serán apreciadores y otros ejecutantes, es decir, los Coleccionista de Arte no son pintores pero conocen de pintura.... No es necesario escribir un libro para gozar del placer de la lectura.

No todos los melómanos saben tocar un instrumento, pero sí aprecian la música. Por lo tanto el conocimiento de las Bellas Artes es fundamental para la cultura en una sociedad.

Según el Profesor Semir Zeki experto en neurobiólogía que trabaja en la University College of London, estudió a un grupo de personas mientras admiraban obras de arte para ver como reaccionaba su cerebro, ninguna de ellas tenía conocimiento de arte; pero cuando apreciaban obras de arte, la parte del cerebro que se estimulaba era la misma que cuando nos enamoramos.

El sentimiento del deseo y afecto que tenemos cuando sentimos amor por alguien es el resultado de nuestro cerebro dejando salir dopamina la sustancia química que nos hace sentir bien. El Dr. Zemi demostró que el contemplar una obra de arte que la persona considere “ bella” produce un aumento inmediato.

Un grupo de científicos de la Universidad de Tampere en Finlandia demostraron que el cerebro humano procesa las imágenes de cuerpos desnudos en 0.2 segundos, respuesta mucho mayor a esculturas o pinturas de cuerpos con ropa.

Y ademas de eso aprendemos y conocemos la historia a través de las diferentes expresiones artísticas que son el testimonio de todas las épocas del mundo.





