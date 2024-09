"Ya los leímos mucho a ellos; admitan que nosotras avanzamos"

En la última década las escritoras latinoamericanas han comenzado a ser mayormente reconocidas. Sus nombres y sus obras se leen por todas partes; son influencia, ejemplo y esperanza para quienes descubren sus textos. En Morelos, hay gran cantidad de escritoras que han logrado abrirse camino en la industria y que hoy por hoy son un referente de la literatura local.

Una de ellas es Alma Karla Sandoval, una escritora y periodista originaria de Zacatepec, Morelos, con una amplia trayectoria que incluso ha sido reconocida con un certamen de poesía que lleva su nombre y es autora de la única pentalogía con perspectiva de género en México.

Para Alma Karla, “la influencia de los medios de comunicación, de la libertad y de la democratización ha permitido que las mujeres nos leamos entre nosotras y nos recomendemos libros. La compradora de libros promedio en México, es una mujer de entre 20 y 35 años, que cuando le gusta un libro, le emociona y la conmueve, lo sube a sus redes y lo comparte con sus contactos. Considero, que como nunca, nos estamos leyendo mucho entre nosotras".

Uno de los episodios que sin duda marcó su vida como escritora fue conocer a Elena Garro cuando terminaba la licenciatura en periodismo.

"La visité en su departamento de la colonia Chapultepec, de Cuernavaca. Quería escribir mi tesis sobre su obra periodística. Tramé una relación de más de un año con las dos Elenas, madre e hija. En ese hogar con diecisiete gatos, humo de cigarros mentolados y conversación sobre literatura rusa, confirmé mi vocación literaria. Me invitaban a quedarme a comer, pero antes, la autora de 'Los recuerdos del porvenir' me mandaba por las tortillas, gustosa hacía el mandado mientras escuchaba una y otra vez decir a la gran escritora que nadie la iba a leer, que su obra no perduraría. Entonces Grijalbo estaba reeditando varias de sus obras y por eso yo trataba de hacerla entender que se equivocaba, pues era ya un pilar de la literatura mexicana. Escéptica, fumaba sin parar. Había un tanque de oxígeno a su lado".

En los últimos años han sucedido grandes cambios para las escritoras, pero en el ensayo "Resplandor de una nube con memoria", galardonado con el Premio Dolores Castro 2023, habla del Editopatriarcado que aún sigue existiendo.

Alma Karla Sandoval comparte parte de su obra con El Sol de Cuernavaca. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

"Está en la resistencia que tienen todavía los hombres de leernos, aunque cada vez nos leen un poco más, todavía lo hacen con sospecha y con lupa para ver dónde está la errata, la exageración y falta de originalidad. Y nos siguen invisibilizando, tenemos a una de las mejores escritoras de las mejores plumas en lengua española iberoamericana que es Cristina Rivera Garza, que es la primera mujer que se gana un Pulitzer en la categoría de Memoria este año, y me llama la atención que es una mexicana triunfando en grande que apoya e impulsa a otras, y no se le hizo tanto reconocimiento. El presidente ni siquiera la felicitó. No se nos menciona y no se nos reconoce".

En una cafetería del centro de Cuernavaca, Alma Karla habla en entrevista exclusiva para El Sol de Cuernavaca sobre la influencia que tienen las mujeres en la literatura, un oficio que poco a poco va abriendo camino a nuevas escritoras, pero que ha sido gracias a su tenacidad, esfuerzo, pero sobre todo a su talento.

¿Consideras que hay un 'boom' entre las escritoras de ahora?

"No sé si sea un boom como tal, sino una circunstancia muy acertada en la cual estas redes de sororidad han hecho posible que se fortalezcan los círculos de lectura, los cafés literarios, los cursos online, y para el feminismo de la cuarta ola esa es una herencia de las pocas muy positivas que nos dejó la pandemia y que vino a cambiarnos nuestra vida.

“Para mí como escritora, profesora, activista y como alguien a quien le encanta estar conectada con gente de tantos países, ha sido verdaderamente un fulgor, un brillo inesperado en nuestras carreras, porque nos ha permitido ser leídas por mujeres de otros países, conectarnos, leer y conocer la obra de otras. No se había alineado como una constelación de todos estos astros y situaciones para poder hablar quizás de una inesperada, pero sí merecida ola de mujeres en Latinoamérica".

En las décadas de los 60 y 70, se dio el llamado 'Boom latinoamericano' que permitió que los escritores hombres llegaran a Europa, ¿es la misma situación que viven ahora las mujeres?

"En aquel tiempo Cortázar dijo 'Por primera vez los latinoamericanos nos estábamos leyendo entre nosotros, porque para formarnos como autores leíamos a los gringos o a los franceses'. Ahora está pasando lo mismo, pero con las mujeres, no sé si por primera vez, pero si de manera masiva; las mujeres nos estamos leyendo entre nosotras, y sobre todo, a las jóvenes como Dalia de la Cerda, Alma Delia Carrillo, Laura Baeza, Andrea Chapela, Gabriela Jáuregui, Fernanda Melchor, etcétera.

Estamos haciendo algo que ellos hicieron en aquel tiempo, pero nosotras estamos haciéndolo mejor. Somos muchos grupos empujando a otras, nuestro apoyo y sororidad es transgeneracional y atraviesa las clases sociales, no importa quién seas, si tu obra me toca, yo la doy a conocer.

Pareciera que para las editoriales el feminismo es una moda y por eso se está publicando a muchas mujeres...

"El hecho de que se publiquen más libros de mujeres con portadas rosas y moradas es para hacer pasar como mesa de Novedades libros de mujeres. Que tenga tapa morada, que sea de una autora y que hable de género no significa que hable de feminismo y de las respuestas que la lectora busca. Curiosamente cuando un libro es verdaderamente incómodo, obedece a las pautas feministas en contraidea crítica y resistencia, las editoriales no los publican.

“En 2018 me pasó con 'Cartas a una joven feminista' el libro fue un cañonazo, porque todas las mujeres querían saber qué es el feminismo, porque precisamente en 2017 la palabra más buscada en internet fue Feminismo, y todo se desprende del Me too.

"Y si se cree que es una moda, en alguna ocasión, alguien me dijo 'Cuándo vas a escribir un gran libro, uno que no hable de mujeres'. Considero que las mujeres hemos avanzado, pero la cultura no".

La escritora Esther M. García que creó el Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas, comentó que, generalmente recibe más visitas de otros países que de México. ¿No hay un interés por leer y promover a las escritoras mexicanas?

"Efectivamente, otros países tienen más interés. Acá en México, no desenterrar este legado, al igual que lo hicieron con los restos de la Coatlicue y la Coyolxauhqui, que se desenterraron, se desempolvaron y se mostraron. ¿Y por qué la obra de las mujeres sigue sin desenterrarse?, porque no somos una piedra muerta, no somos una diosa descuartizada, porque las piedras no hablan. ¿Por qué quieren seguir echando tierra a la obra de las mujeres en México e invisibilizarlas? Mientras las estelas a las diosas de piedra les quitan la tierra, a las diosas de la palabra les echas tierra, las ocultas ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo México va a responder a sus escritoras como lo hizo con sus diosas?

"En especial, los intelectuales mexicanos son tierraplanistas y negacionistas de nuestro avance, ya ríndanse, admitan que las mujeres ya avanzamos.

Ya los leímos mucho a ellos porque era el canon, y se agradece. Ellos por prejuicios no nos han querido leer tanto como nosotras, pero justo les llevamos ventaja, porque los leímos a ellos, pero también a las grandes autoras y ahora a nosotras sin sesgo alguno.

¿Cuáles son los libros que marcaron tu vida?

"Son dos los libros que me hechizan, vuelvo a ellos siempre: 'Las mil y una noches' y 'Orlando'. El primero porque me gusta pensar que, efectivamente, 'anónimo' es una mujer, y el segundo porque Virginia Woolf sueña mientras escribe una utopía que aún nos cuestiona en torno al misterio y la injusticia de esa violenta construcción social llamada género".

Este año, en Morelos se realizó el primer Certamen Nacional de Poesía Alma Karla Sandoval, ¿qué significa para ti que un galardón lleve tu nombre?

"Uy ¡imagínate! Al comienzo no lo podía creer y me negué a aceptar cuando llegaron con la propuesta, pero luego comprendí que era una oportunidad de ser congruente con las ideas sobre las que he escrito, pensado y glosado: que la obra de las escritoras debe ser visible, que nunca más un 'anónimo' por miedo a que nuestra palabra nos ponga en riesgo. Además, el certamen nacional de poesía Alma Karla Sandoval se da en Morelos, entidad que no contaba con premios de esa clase y mucho menos dirigidos a mujeres mayores de 38 años, es decir, un concurso único en su tipo que, según dicen, ha abierto la brecha para reconocer la obra de las autoras en vida, sin esperar que sean mayores o estén muertas".

