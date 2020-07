El confuso futuro y la incertidumbre siguen entreverados en estos azarosos momentos de pandemia. Las voluntades parecen achicarse, los suspiros se agigantan y solo queda recurrir a los buenos recuerdos para alegrarse la existencia. Así que me puse a recordar el día que conocí a Alma Karla Sandoval un sábado por la tarde en el centro de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera y efímeras amistades. Ella, con micrófono en mano, daba un iconoclasta discurso feminista y el estentóreo significado de sus palabras retumbaba hasta la Catedral mientras acomodaba cuidadosamente su "melena por defecto" –parafraseando el título de uno de sus libros– hacia el costado de su rostro. Inevitable no poner atención a cada una de sus palabras y me quedé a escucharla hasta el final de la charla. –¿Quién es esa joven de pensamiento tenaz e intensidad filosófica?, –me pregunté asombrada ese día. Salí muy conmovida por esos reclamos imperativos que no imaginé encontrar en Morelos esa calurosa tarde. A partir de ese día hice varios descubrimientos en torno a su persona: Descubrí que, además de ser una de las feministas más impetuosas de Morelos –si no la más, –es también docente, periodista, narradora y magnífica poeta; que su poesía había escalado los picos más altos de nuestro país y, además, había cruzando diferentes fronteras con toda suerte de premios y reconocimientos. Descubrí que es capaz de dejar la piel en su poesía con tal de cambiar este mundo patriarcal en que vivimos. Contacté a Alma Karla de inmediato y días después la acompañé a la presentación de su libro Cien maneras de no ser profesor en este siglo. «Preocúpate si no les da gusto verte, si no sonríen cuanto te encuentran en la calle, si te enteras de que tu apodo es horroroso (siempre los ponen)...» Al día siguiente escribí un pequeño artículo al respecto y sigo pensando que debería ser un libro obligatorio para los maestros de México y no la famosa "Cartilla moral" que nos quieren indilgar. ¿Por qué no mejor clases de ética y de filosofía, sin moralinas anacrónicas y asfixiantes? Necesitamos programas que nos ayuden a revertir este mundo de violencia y muerte en que vivimos a través de la alegría y del gozo.

Descubrí que había escrito veintitantos libros, mismos que acaricia a todos por igual. «Cada uno de mis libros es como la cabeza de una hidra» El primero lo escribió, quizá, a los trece o catorce años, del primer amor, desdichado, por supuesto. Pero, si hablamos de un librito en forma, con presentación y todo, lo escribió a los 17 años; un poemario, claro, que aún le gusta, se titula Muelle insomne. Entonces me quedó claro por qué utilizaba verbos tan osados, adjetivos todavía más aventurados, frases entretejidas y tan contundentes que sacuden los sentidos e inmovilizan, en repetidas ocasiones, el habla de sus interlocutores. «Con mi maestra, la enorme escritora argentina, María Moreno. Ahí nos tienen con nuestros libros incómodos. Ella dice que siempre seremos proscritas de la tradición y dos tránsfugas de bolígrafos bastardos».

Entre tanto, la acompañé a varias presentaciones de sus otros libros, porque ella no para de escribir; se le va la vida en ello. «Elijan siempre a los poetas. Las destrozarán, pero son menos asesinos. Tienen más probabilidades de superar a un poeta, porque vamos, –es un poeta–, que a un hombre supuestamente racional, esas personas preparan autos de fe. Los peores, sin duda, son los que se disfrazan de gente adaptada, pero escriben tremenda poesía. De esos closeteros también hay que huir». Así llegaron también las reuniones sociales y sonoras donde descubrí su gentil sonrisa, sus anhelos y la historia de su infancia que me contó con singular gentileza:

Al principio le gustaba el canto, lo recuerda porque jugaba a inventar canciones en Jojutla, donde creció. No le interesaron nunca las cosas. Fue muy mala ansiando juguetes, quería juego, aíre, ronda y cuentos de lobos a los que nunca temió. No sabe cómo ni por qué, pero ahora que lo piensa mejor, siempre dio por hecho su existencia. «Algo tenía que ser oscuro, como la palabra misma cuando deja de arder». Alma Karla dice no entender muy bien la poesía y no podría acercarse ciertamente a ninguna definición, pero siempre fue como un campo de fuerza o una sagrada compañía que ha habitado su soledad por siempre. Pero fue muy afortunada porque su padre le compraba enciclopedias de colores y recitaba poesía. Su madre la dejó ser, abrió todas las puertas y ventanas. La quisieron enjaular ya de adulta, pero nadie puede, «qué le vamos a hacer». Lo mejor que sus padres le dieron, con todo y sus oscuras consecuencias, fue «un amor a la intemperie». La gente que la ha amado, poquísima por ser en verdad inteligente, lo acepta, entonces depone las armas y solo de esa forma la consigue.

Rechazó la feminización patriarcal intuitivamente. Nunca quiso jugar a la casita por considerarlo un juego aburrido y bobalicón. Odiaba los muñecos pelones y rompía los juegos de té (aún lo hace). Tampoco quiso quedar bien con ningún muchacho ni novio, estaba muy ocupada leyendo, escribiendo, estudiando para conseguir becas y poderse ir lejos. Recuerda que en la preparatoria de Jojutla había una ventana sin vidrios y un ventilador descompuesto, así tomaban clases en las ardientes tardes y se salía de los cursos con maestros que tenían mala ortografía. En los techos de esos edificios los novios iban a besarse o los más malos a fumar de noche. Eran como terrazas con vistas a un río sucio, pero puestas de sol increíbles. Optó por escribir poemas alejada de pésimos educadores y dedicarse a lo suyo, a su deseo: escribir, eso la situó en el centro de la clave feminista. Tuvo un entrenamiento precoz e intenso desde la adolescencia. Luego nos asustamos al no entender cómo puede producir tanto. Lo ha hecho desde niña con una disciplina feroz y una pasión inquebrantable. No escribe para gustar o vender, sino para vivir. Si no lo hace, se destruye. Así que cuida mucho su escritura, no deja que nadie la contamine. Todo esto lo dice porque son prácticas de auto cuidado feminista: «olfatear lo podrido también desde muy temprana edad. No sé cómo, pero lo leo de inmediato en hombres y mujeres tristemente patriarcalizadas. A veces soy como en Cartas a una joven feminista, sin gafas violetas porque mi detector misógino es intraocular» Siempre escapa, siempre regresa a tiempo a ella misma. Sabe dar un paso atrás frente al abismo.

¿Y cómo no ser una feminista incendiaria en este país cuando tenemos diez femicidios al día. Treinta o hasta 50 por ciento menos de salario para las mujeres que ahora ya ni trabajo tienen por cuestiones de pandemia. Por el peligro que corren niñas, niños y mujeres en sus casas con todo tipo de violencias y violaciones coronado por un desdén presidencial que ha reducido el presupuesto, de por sí precario, para los programas de ayuda a las mujeres. Un retroceso «cuarentenado» a los años cincuenta en términos de derechos por los que hemos tenido que pelear con nuestra sangre y ante los cuales este virus se yergue como un falo también violador. «Antes de la pandemia, como dijo Silvia Federici, el feminismo estaba corriendo el peligro de convertirse en un poder hegemónico. Feminismo rosados, blanqueados, neoliberales, incluso interseccionales, lo amenazaban. Esto sin la llamada mercadotecnia de “el bien". Imagínate, ya para que algunos panistas se subieran al carro de ese supuesto feminismo…»

–¿Sabes?... –me dice con mirada pensativa: la memoria es un precioso artefacto, a veces opera mejor en favor de una y otras, nos deja varadas al lado del camino como en una canción de Fito Páez. Alma Karla siente que mientras responde a mis preguntas su memoria se convierte en brújula. De hecho, son dos recuerdos y su bisabuela aparece en ellos porque le encantaba escucharla contar historias de sus viajes: «Fue una gran empresaria, de las primeras en uno de los mercados más importantes de su pueblo, así que contaba con medios económicos, trabajaba sin descanso. Cuando se hartaba de vender leche, queso y crema, se iba de viaje, cuanto más lejos, mejor. Hablaba de las noches blancas que luego yo reconocería en Dostoievski y las vería a distancia, pero que también de cerca, gracias al amor. Prisciliana, mi “bisa”, abrazó la religión católica con convicción, pero la verdad, también como escape, como vagabundeo espiritual. Se reunía a leer La Biblia en círculos con rompope de puras mujeres o, de vez en cuando, con amigos. Era un dínamo, llevaba comida a los presos, organizaba excursiones y rezaba el rosario a las cinco de la tarde en la capilla de Nexpa que está a la vuelta de mi casa en Jojutla. Me hacía ir a ofrendar flores a la Virgen. Ahora puedo leer el cariz simbólico de ese acto, entender por qué amaba cortar buganvillas, tulipanes o rosas que me robaba de los jardines vecinos y aparecerme cuando las mujeres mayores cantaban para no morir de tedio en sus casas, para burlar un poco el cautiverio. Así que formada en fila con otras niñas para adornar la representación de yeso de una virgen muerta que además era la de la Asunción –nótese esa palabra cuyo derivado es un verbo interesante: asumir— expiaba esa culpa original con la que trataron de domesticarme. Comprendo, entonces, que aquella fue una de mis primeras prácticas feministas en medio de una atmósfera quizás sofocante por católica, pero para mí, ofrendar algo natural ante la artificialidad de la imagen del sujeto mujer impuesto y muerto, era también un acto libertario que me permitió alejarme, es decir, interponer un tributo entre esa imagen y yo para asumir, efectivamente, que esa era otra forma de ser feminizada falogocéntricamente, un modo de estar en el mundo al que llevándome a dejar flores, mi bisabuela me orillaba a renunciar. Claro, me pude volver monja, pero como ningún poder controla sus efectos, salí poeta»

Publicarán una antología con diez de sus poemarios en España. Ese proyecto, por ahora, le ayuda a hacer un poco las paces con la vida no porque ocurra en Europa, sino porque la oportunidad no fue buscada, ellos la leyeron, la investigaron y hasta le darán un adelanto por esos versos. También le gustaría emprender algo propio, una empresa cultural, un proyecto que genere, libere contenidos. Sabe que va a escribir otra novela, pero en su alma es temporada de poesía y de la ruda.

Su raíz nadie la arranca, ni ella misma, «es como la de las brujas que forman huracanes porque su estirpe es vagabunda, portátil, diría Vila-Matas o mejor aún, Ana María Matute». Tiene muy claro su «matrilinaje». Le interesa dar muchos problemas, es decir, incomodar hasta el cansancio a estos nuevos órdenes impuestos en tiempos de "coloniavirus", como apuntan por ahí. No es, tampoco, una exiliada del neoliberalismo ni una refugiada de ninguna catástrofe porque vivir, ser talentosa, inteligente e instruida, no haber sido violada nunca y decidir siempre sobre su cuerpo y su palabra es un triunfo en este planeta feminicida. Sabe que escribe desde el privilegio y tiene una deuda con las suyas, con las que no los tienen. Escucha chillar de dolor a los corderos que son las adultas y las niñas mancilladas, explotadas, apuñaladas, las infancias de este mundo y de nuestra tierra. También los fantasmas de las desaparecidas. No abandona sus convicciones, no se auto selecciona para “una vida mejor” porque no cree que eso exista en Suecia, ni en España ni en ningún lugar. Tampoco espera que otro le resuelva la existencia, los zapatos que se compro, el café que bebe. Por fortuna o por desgracia, esta época de confinamientos marca otras rutas y ante la violencia machista que se está acrecentando y nos hará presenciar nuevos horrores indecibles, tendremos nuevas resistencias, más potentes. La cuarta ola será más alta.

En la dedicatoria de uno de sus libros me escribió: cómplice poeta, amiga, sol y cielo con astros que nos alumbran en las noches más espesas. No puedo sentirme más obsequiada con su amistad.

«Quiero ser de las que soplen fuerte para alimentar su viento. Quiero estar ahí, para contarlo».