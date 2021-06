Alfonso Cadenas brindará concierto en el Teatro Ocampo

Esta tarde, el talentoso joven morelense Alfonso Fernando Cadenas Maldonado presentará un concierto de piano en el Teatro Ocampo a las 19:00 horas, como parte de las actividades finales del área de Música del Centro Morelense de las Artes (CMA). Entrada libre con acceso limitado.

En este agradable concierto, Alfonso interpretará música clásica con piezas como "Sonata No. 21" de Ludwing van Beethoven; "Estudio No. 1 op 10" y "Estudio No. 1 op. 25-F." de Frédéric Chopin; "Juegos de agua" de Maurice Ravel y "Ilusión y desengaño" de Tomás León.

Originario de Cuernavaca, Morelos, desde temprana edad mostró su interés por la música, y a los nueve años comenzó a estudiar coro y solfeo al Centro Cultural Infantil La Vecindad. Un año más tarde comenzó a recibir lecciones de piano, con el maestro Mario Román Cuautle.

"Ese gusto por tocar el piano es una herencia de mi familia, pues en casa solían poner la estación del Coleccionista, en esa temporada pasaban muchos conciertos para piano, desde ahí empecé a tener en la oreja la sonoridad de la música clásica", expresó Alfonso Cadenas.

En 2009, ingresó a una escuela de música como corista. Después tuvo la oportunidad de elegir un instrumento aparte de coro, y decidió piano.

"Quedé encantado con el piano, a parte de lo que ya había escuchado, mi maestro de piano recién había llegado de Japón y tenía libros bastante interesantes sobre la música. Ahí me di cuenta que en piano había una gama extensa, no sólo de sonoridades que transmiten distintas emociones, si no también en los géneros".

Cada vez que se sienta a tocar el piano es una experiencia muy bonita, realizando cualquier actividad, ya sea acompañando a alguien, tocando como solista o simplemente practicando obras para piano solo, todo lo disfruta mucho.

En 2012, comenzó a trabajar como Pianista Acompañante de conjuntos y coros. Para el 2014, participó en el concurso de piano del CMA, donde obtuvo el segundo lugar. En 2016, entró a estudiar al CMA, sus maestros fueron Mario Román Cuautle y Joel Almazán Orihuela. Desde el 2017, comenzó a trabajar como Pianista Acompañante en el Centro Cultural Infantil La Vecindad.

"Ese mismo año, tuve mi primer concierto como Pianista Acompañante único, con la temática de Música Mexicana del siglo XIX, con el tenor Omar Ramírez; también entré como pianista acompañante del CMA acompañando al coro de la maestra Gabriela Calvario".

A principios de 2020, comenzó el Diplomado en Canto del CMA, dirigido por la maestra Mayda Prado. El joven pianista, actualmente se dedica a participar en los concursos más importantes del país y en Latinoamérica. Recientemente obtuvo una mención honorifica en el Primer Concurso Latinoamericano de Piano "América para todos". Asimismo, obtuvo un diploma por su participación en el Concurso Internacional de Piano "Villahermosa" y actualmente está participando en el Concurso Nacional de Piano Mariano Elizaga.

Alfonso destacó la importancia de brindar apoyo al talento local e independiente, sobre todo al dedicarse a la música clásica, pues considera que hay pocos espacios en Morelos.

"La apertura para la música clásica, es limitada. Todo artista necesita de apoyo y difusión, en el rubro de la música clásica falta bastante, he visto que quien canta música popular, no tiene problema para presentarse, a diferencia de quienes tocamos música clásica, que nos encontramos con obstáculos para poder presentar nuestro talento. Sería increíble tener mayor apertura sobre todo para los jóvenes, para reconocer el talento morelense, porque hay muchos que no logran florecer como debe ser, por falta de espacios y apoyo, entre otros factores".

Además de presentarse en Cuernavaca, Alfonso ha estado en distintos escenarios de Jiutepec, Ocuituco, Tepoztlán, Emiliano Zapata y Temixco, como pianista acompañante y corista.

"Este concierto en el Teatro Ocampo, es uno de los más especiales, ya que es uno de los escenarios más emblemáticos de Morelos; anteriormente tuve oportunidad de presentarme ahí como corista en el coro de Niños de Cuernavaca y después en el Coro Morelense de las Artes. Ahora, presentar mi concierto a piano como solista me emociona mucho".

Para asistir al concierto, se recomienda llegar con anticipación de aproximadamente 30 minutos, recuerda utilizar cubrebocas, gel antibacterial y mantener la distancia con los demás.