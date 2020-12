Alfonso Aguirre siempre persevera

El escritor Alfonso Aguirre ha tenido grandes logros con su libro “Imposible hasta que se hace", el cual fue considerado como Best-seller durante su primera semana de publicación en una conocida plataforma virtual. Este libro tiene un propósito motivacional para inspirar a otros jóvenes a luchar por sus objetivos y metas de vida.

"Siempre estuve involucrado en actividades extracurriculares, fue ahí cuando me di cuenta de lo que realmente me apasionaba y me llamaba muchísimo la atención. Posteriormente, estudié la Licenciatura en Relaciones Internacionales y tuve la oportunidad de hacer dos viajes de estudio, a Polonia y a Corea del Sur, y gracias en específico a dos viajes llegaron muchas ideas para el libro", comentó Alfonso Aguirre.

El joven menciona que su estancia en estos países, representó dos contrastes muy distintos, además de conocer personas que lo llenaron de energía, motivación e inspiración.

"Me impresionaba que podía platicar con cualquier persona, y que ellos tenían una rutina diaria muy establecida, hacían ejercicio temprano, estudiaban y además tenían un proyecto en emprendimiento o de ayuda, y me preguntaba '¿Por qué esta misma energía no la siento ni siquiera en México?'; todo eso me motivó mucho y lo que trato de hacer con el libro es que cualquier persona también se llene de energía a través de las historias de personas que encontré en esos viajes, personas que admiro y que me inspiran".

El libro, parte con experiencias propias de Alfonso y de otras personas, inicia con su primer día como universitario y termina con el día de su graduación.

"Cuento todo lo que pasó en ese inter para hablar de temas que nos dan energía y nos harán ejecutar las ideas que tenemos. Hay

capítulos sobre cómo funciona la creatividad y no sólo desde mi perspectiva si no que la comparo con la filosofía de Pixar y Disney. Otro capítulo es sobre cómo ejecutar las ideas y el último sobre la

Resiliencia y cómo recuperarnos más rápido de los fracasos. Además se complementa con frases que inspiran mucho".

Alfonso se sorprendió mucho al lanzar el libro, por la grata e inmediata respuesta del público pues durante la primera semana, fue considerado Best-seller.

"Fue algo increíble, y realmente lo que me da más inspiración para el siguiente libro es saber que disfruté el proceso. Parece que es cada vez más difícil acercar a las personas a la lectura, sobre todo en Latinoamérica, pero a mí me llama la atención que plataformas como Tik tok, pensamos que algunas redes son sólo para retos o cosas superficiales y me ha sorprendido que muchas personas han llegado a mi libro".

Alfonso brinda en este libro una lectura ligera para estos temas complejos, un libro que puede servir para que la gente que no ha tomado un libro en mucho tiempo pueda empezar y no se les haga tan pesado.

"Considero que aquellas personas que no acostumbran leer, no han encontrado el libro correcto. Este libro, incluye historias de inspiración y motivación, para que el lector empiece a crear su propio historia, les damos todas las herramientas, para que cada persona haga posible sus imposibles".

Alfonso ha aprovechado cada plataforma digital para hacer llegar el mensaje del libro, pues también cuenta con un podcast en Spotify, en el que transmite sus conocimientos y experiencias.

Conéct@te:

Instagram: @aguirrealfonso

Twitter: @aguirrealfonso