Alexander-Katz participa en monólogo "Coordenadas Sutiles" 

La actriz Sophie Alexander-Katz cuenta con una amplia trayectoria en la actuación, pero por vez primera incursionó en el monólogo con la obra "Coordenadas Sutiles" que resultó ganadora en la categoría de "Mejor Proyecto Teatral en Video" en los Premios Metropolitanos de Teatro 2021.

"Diego del Río que es un extraordinario director de teatro, me habló a mi casa en medio de la pandemia, y me sorprendió diciendo que me escribió un monólogo y fue algo increíble, nunca nadie me había llamado para decirme que me había escrito algo o que se había inspirado en mi persona, y por otro lado, me sorprendió que fuera un monólogo, porque en mi vida había hecho algo así", expresó Sophie Alexander-Katz.

A pesar de contar con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, la talentosa actriz comenta que siempre se pone muy nerviosa al actuar, por lo que pensar en estar sola en el escenario con un monólogo, le generaba pánico, sin embargo, aceptó el proyecto y le fue bastante bien.

"Fue un gran reto, estábamos en medio de la pandemia y dijimos vamos a reinventarnos con toda la resiliencia que tiene mi gremio teatral y de la televisión, y si no podemos hacer que la gente venga a los teatros, el teatro va a ir a la casa de las personas, por lo que trabajamos en una versión digital de este monólogo; lo filmamos a seis cámaras porque pensamos en que naciera como teatro digital, y se grabó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México con todo un equipo de expertos de producción y le di función a una sola espectadora y fue uno de los desafíos más grandes que he enfrentado en la vida".

Cortesía | PinPoint

La obra "Coordenadas Sutiles" cuenta la historia de Sophie, una actriz alrededor de los cuarenta años, que decide enfrentarse al escenario después de varios años de ausencia, producto de una serie de eventos que le imposibilitaron continuar con su vocación de actriz. En un ejercicio urgente por reconstruirse y pegar sus pedazos, esta actriz hará un viaje introspectivo que la llevará a recorrer sus propias huellas y la de las mujeres de su familia que la preceden y que forman parte de una importante dinastía femenina de actrices que acumula casi tres siglos.

"Está inspirada en mí, pero no es mi vida tal cual, tiene mucha ficción. Gira en torno a una actriz que de repente, en medio de una función, se le paraliza el cuerpo, las emociones, el pensamiento y nunca más puede volver a actuar y tocar un escenario. Entonces ella hace un viaje introspectivo para saber qué le está pasando internamente y descubre que padece el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), y además el Síndrome Bipolar tipo 2 que es donde pasas diversos episodios de depresión y episodios hipomaníacos, y lleva una vida muy complicada".

Sophie Alexander-Katz reflexiona sobre la situación de que suele hablarse muy poco de las enfermedades neurológicas y la gente vive vidas muy infelices y no entiende porque.

"Hay muchos tabúes sobre explorarse psicológicamente y neurológicamente, porque son desequilibrios químicos en el cuerpo y se deben tratar como tales, en el monólogo se menciona, pero no trata sobre eso, habla mucho sobre los linajes familiares, que si naces donde todos son doctores o abogados o tienen tiendas de abarrotes, entonces tú tienes que irte por ese camino porque estás destinado a ser lo mismo. Entonces un poco este personaje invita a preguntarse qué es lo que uno quiere, qué valora en la vida y qué estamos llamados a ser; y creo que pocas veces nos damos la oportunidad de hacer un alto en nuestras vidas y preguntarnos si la vida que estoy viviendo es la que quiero vivir, o es la que me tocó por el contexto cultural o familiar en el linaje".

Esta pieza teatral busca generar en el espectador, a través de la intimidad y el contacto con el personaje, un reconocimiento sobre la propia fragilidad humana, y nuestra fuerza interna, que nos permite avanzar más allá de las peripecias personales.

Sin duda "Coordenadas Sutiles" es una obra muy especial, pues además de que es el primer monólogo de Sophie Alexander-Katz, es la primera ocasión que Diego del Río incursona como dramaturgo.

Y después de toda la odisea de teatro virtual, el monólogo ganó como Mejor obra de teatro digital 2020 -2021 en los Metro.

"Fue un súper apapacho cerrar el año con esa noticia de haber sido premiados en esa categoría, y además de que la obra ya se puede ver en la plataforma de Teatrix.com, para que todos la disfruten desde la comodidad de su hogar. La mensualidad está en $159, y puedes ver más obras que te ofrece la plataforma. Y nos interesa ofrecer cosas nuevas y contarle historias al espectador que le den herramientas en su vida para llevar de mejor manera su día a día".

A la par de este proyecto teatral, Sophie Alexander-Katz estrenó en las salas de cine de México la cinta "Blanco de verano" dirigida por Rodrigo Ruiz Patterson, cuya premier fue en el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos.

"La película estuvo en varios festivales y nos fue muy bien, ganó muchos premios y por fin llegó a las salas de cine de nuestro país".

La película cuenta la historia de Rodrigo, un adolescente solitario, quien es el rey en el mundo íntimo que tiene con su madre (Valeria), pero todo cambia cuando ella lleva a vivir a su nuevo novio a su pequeña casa en los márgenes de la Ciudad de México. Rodrigo se debate entre aceptar a la nueva familia o recuperar el trono, aún a costa de la felicidad de quien más quiere.

"Es una cinta que habla de las relaciones codependientes entre la madre y el hijo. Mi personaje es un madre soltera que se llama Valeria, quien tiene un hijo que está entrea infancia y adolescencia, y ella trata de meter a un tercer elemento, es decir una pareja y suceden cosas que te van a mantener al filo del asiento porque muy poco se habla de las relaciones codependientes entre madres e hijos".

Cortesía | PinPoint

Finalmente la actriz comentó que es un privilegio poder contar historias y llevar importantes mensajes a través de sus personajes, pero también una responsabilidad por saber qué escoger y qué es lo que a la gente le interesa, para llevarles proyectos de calidad, buenas ideas e historias.

Sophie Alexander-Katz se prepara para un 2022 lleno de nuevos proyectos, y retos actorales que seguramente le darán un sinfín de satisfacciones.

Conéct@te:

Instagram: @sophiealexanderkatz

Facebook: sophiealexkatz