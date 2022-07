Alethia Rivas lleva la música en el alma y corazón

Alethia Rivas es una joven artista morelense que ha destacado en el ámbito musical y escénico. En su familia, ha tenido el ejemplo de talento y pasión por la música, por lo que ella decidió emprender ese mismo camino desde muy pequeña, teniendo una fructífera carrera.

"Mi familia es músico, y crecí en un ambiente musical desde que tengo memoria y a partir de ahí quise seguir ese camino. Siempre lo digo, la música es mi oficio es lo que he hecho desde que tengo 12 o 13 años, el interpretar en la guitarra y voz es lo que más amo. Mi padre y otros miembros de la familia se dedican a la música, así que fue el destino", expresó Alethia Rivas.

Su formación profesional está en el área de teatro, pero en la música, Alethia ha ido formándose de manera autodidacta, ya que definitivamente es algo que realmente ama y significa mucho en su vida.

"Es una de mis expresiones. Justo apenas publicaba en redes una foto donde estoy tocando y decía, definitivamente dentro de mis pasiones, la música tiene una gran prioridad porque me permite ser libre, expresar mis catarsis, esas crisis que de pronto tengo y es ahí donde las puedo soltar y decir, siento esto".

La joven se ha enfocado principalmente en los boleros y la música romántica, como una forma de llevar estos géneros a las nuevas generaciones.

"Con el tiempo he aprendido sobre el buen decir de la música, gracias al maestro Joan Manuel Serrat, que es de mis grandes aspiraciones. Sabemos que actualmente hay mucha música de moda, con connotaciones sexuales, groserías y de pronto una vida muy superflua, por eso con el bolero estoy tratando de difundir esta música que tiene muchos años, como el buen decir del romance".

Asimismo, agregó: "Me considero una difusora del género del bolero, y he tenido mucho impacto en los jóvenes, amigos de mi edad o incluso más jóvenes que se interesan en la música porque me escuchan tocando o dicen esta canción la canta tal artista que es famoso; y les digo sí, pero también les hablo del compositor original y que ha pasado por artistas importantes".

Con una trayectoria de más de 10 años, Alethia lleva su proyecto como solista, pero también ha hecho colaboraciones con otros artistas, enriqueciendo y fortalecimiento la escena morelense.

"Una de mis principales compañeras de trayectoria es Alejandra Serrano, con quien tenemos Euphonia Ensamble, un grupo de seis mujeres que nos dedicamos a interpretar música y ritmos populares de ciertas regiones del mundo. He hecho dueto con diferentes artistas y por supuesto mi carrera solista, cantando y tocando la guitarra".

La artista habla sobre su camino en la música, y cómo ha tenido la fortuna de siempre encontrar las puertas abiertas y los espacios ideales para compartir su talento.

"Ha sido muy interesante, y también complejo, pero cuento con la fortuna de que nunca he recibido un desplante de nadie, soy abiertamente homosexual, lo que tampoco ha hecho que se me cierren las puertas, al contrario, agradezco que siempre me escuchan. Es muy cierto que la equidad de género aún no es una realidad en Morelos y mucho menos en la cuestión artística, pero afortunadamente no he tenido problema alguno. Tengo mucho coraje de hacer las cosas bien, aplico a todas las convocatorias y me acerco a los lugares y afortunadamente aceptan mi música; realmente he aprendido muchas cosas de autogestión y producción y eso me ha servido bastante".

Alethia se ha presentado en lugares como el Centro Cultural Teopanzolco, el Hotel Anticavilla, el Teatro Ocampo, Ataraxia y Ferias de libro UNAM y UAEM.

Actualmente, está trabajando un nuevo proyecto de repertorio original junto a la cantautora Martha Mireles, "Estamos armando un proyecto de música original enfocado en el danzón mexicano, bolero mexicano y baladas con perspectiva de género, es decir, de mujeres que cantan para mujeres, como por ejemplo, madres que cantan a sus hijas y abuelas a sus nietas, etcétera. Y esperamos lanzar esta música de manera oficial entres meses".

Están trabajando en las letras y la composición musical, algo que Alethia quería hacer desde hace mucho tiempo y que ha disfrutado al máximo.

Cortesía | Eugenio Morales

"Es un proyecto que vengo pensando desde hace muchos años, se cruzó la pandemia, y platiqué con Martha para que trabajáramos juntas y así empezó el proyecto, y formalmente tiene un mes que estamos trabajando. No tengo tanta facilidad para la composición de la letra, pero si para los arreglos musicales, y en esta combinación que he encontrado con Martha vamos a hacer cosas muy interesantes y pronto les vamos a presentar la música".

Alethia también se ha desarrollado como gestora cultural, para impulsar su propio proyecto, pero también para incentivar y compartir con otros artistas escénicos.

"Es algo que también me apasiona mucho, se me dan muy bien las relaciones públicas, y me gusta gestionar espacios para personas adecuadas y artistas adecuados. Estoy preparando un diplomado de autogestión para que los artistas independientes aprendan a acercarse a las autoridades y cuestiones privadas".

Recuerda que desde pequeña tuvo inquietud por la música, y reflexiona cómo ha sido su camino en esta carrera a lo largo de lo años.

"Es muy disfrutable, lo he vivido de una manera muy hermosa, ha sido una gran evolución y crecimiento, con miedos e inseguridades, y para nada canto como hace cinco años; no estudié música soy autodidacta, y tengo una sensibilidad y otra manera de entender la música. En mi proyecto, realmente me interesa la forma cultural y lo hago porque me apasiona y quiero que mi mensaje les transmita realmente algo".

Sus próximos presentaciones serán en el Pasaje Florencia, en el Hotel Anticavilla y probablemente en el Centro Cultural Teopanzolco.

