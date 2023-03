Alejandro Romero presenta en el Jardín Borda 'El silencio: Clinamen'

El artista visual Alejandro Romero Salgado, originario de Colombia, inauguró su exposición “El silencio: Clinamen” en el Centro Cultural Jardín Borda. Esta muestra se realiza con el apoyo de la Colección Griselda Hurtado.

La inauguración se realizó en el marco del Festival "Morelos, la Eterna Primavera", que tuvo como país invitado a Colombia, por lo que esta muestra une sus raíces desde Colombia con su formación en México y en Morelos, ya que realizó sus estudios en el Centro Morelense de las Artes (CMA).

“Estoy muy emocionado por volver a esta ciudad, hace 23 años cuando expuse individualmente en Cuernavaca, me preguntaban que en qué lugar me gustaría exponer, y sin duda respondí que en el Jardín Borda. Hoy nos cobija un evento que hermana al país que me vio nacer con la ciudad donde me formé y me consolidé como artista visual”, expresó Alejandro Romero Salgado.

El artista también conocido como ARS, parte de una investigación que ha realizado desde hace mucho tiempo, basándose en el concepto de “Clinamen”, palabra utilizada por Lucrecio, en su poema “De rerum natura”, para traducir la expresión griega kínesis katá perégklisin (movimiento desviado o inclinado: parénklisis), que sería lo opuesto al movimiento “meramente vertical”.

La exposición está integrada por pintura, escultura, instalaciones, y grabados, que tienen como eje principal la investigación del silencio; el silencio meditado, el silencio abstracto, la acción y la contemplación.

“La acción y contemplación consiste en absorber lo que rodea al creador artístico gracias a un método que permite conectar con el entorno en el cual se está en cuerpo presente, el aquí y ahora, y que necesariamente se verá reflejado de manera consciente o inconsciente en el trabajo artístico”.

Cisco Jiménez destacó que en su creación artística Alejandro ha elegido el sendero del minimalismo / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La instalación “Clinamen” incluye una composición sonora realizada por el músico Víctor Romero, la cual trabajó a partir de los bocetos de la instalación y el escrito que Alejandro hizo en torno a ella, incitándolo a que conectara con las imágenes que el artista intuyó cuando comenzó a pensar el montaje.

“El resultado en palabras del propio compositor son cinco momentos que representan la cinco dimensiones, cada momento inicia con una melodía que impulsa el nacimiento de una dimensión inspirada en la teoría de cuerdas, las melodías se construyeron con una técnica que se llama dodecafonismo que trata de construir frases pasando por las 12 notas de la escala cromática, sin repetir alguna, con esto represento el todo que gracias al efecto delay repite cada nota creando una cacofonía sonora”, comentó el artista citando al músico Víctor Romero.

La exposición “El Silencio: Clinamen”, se realiza con la gestión de la Colección Griselda Hurtado, cuyo principal objetivo es el rescate simbólico de los espacios culturales y la promoción del arte en Morelos.

Griselda Hurtado mencionó que esta exposición es muy destacada ya que Alejandro se fue a Ciudad de México, donde realizó un doctorado y donde trabaja actualmente, pero su formación principal y consolidación como artista fue en Morelos, y era importante traer su obra de vuelta.

“La idea era traerlo de regreso al estado de Morelos, afortunadamente la fecha que se logró agendar, coincidió que, Colombia es el país invitado, para el festival Morelos, La Eterna Primavera, lo que hace esta exposición aún más especial”, dijo Griselda Hurtado.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cisco Jiménez destacó que en su creación artística Alejandro ha elegido el sendero del minimalismo, es decir, usar los elementos más simples y básicos de la geometría o del mismo simbolismo de la cultura para proponer su obra.

“Es una exposición de carácter Zen, lo interesante es que, el público pueda tener una experiencia de silencio y una profunda relajación”, mencionó.

Finalmente, Alejandro Romero Salgado, invitó al público a visitar la exposición, contemplar todo el montaje y vivir la experiencia que nos brinda en cada pieza y con el conjunto de obras, de una manera pacífica y en silencio.

Conéct@te:

Facebook: /ars.arte21

Instagram: @arsarte21





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube