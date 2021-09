Alejandra Amerena presenta la exposición "Efecto semilla"

La artista Alejandra Amerena inauguró su exposición “Efecto semilla” en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, una muestra integrada por murales en gran formato realizados sobre seda. Una exposición muy especial, pues las obras surgieron durante el confinamiento por la pandemia, con el objetivo de brindar un mensaje importante.

La exposición está basada en un experimento Alejandra hizo cuando empezó la pandemia, pues estaba consciente de que podría suceder un colapso económico. Se dio a la tarea de ver qué árboles frutales tenía a su alrededor, para poder comer en caso de que se terminara el sistema tal y como lo conocemos.

“Empecé a sembrar todas las semillas de lo que comía, y me di cuenta que era enorme el efecto semilla, por eso surgió la idea de hacer las obras en gran formato, quise pintar unos murales de seda que evocaran a todo lo que provoca una semilla diminuta, todo lo que puede crecer y todo lo que nos puede dar”, expresó Alejandra Amerena.

En su mente, como cascada iban cayendo consejos ecológicos como separar la basura, sembrar un árbol, cuidar el agua, consumir productos locales, no tirar basura, bajarle al plástico y vivir verde, y gracias a eso, fue cómo surgieron cada una de las obras que hoy comparte en esta exposición.

“Estas obras son lo que ha surgido en mí desde la pandemia, porque dije debo enfocar toda mi creatividad en algo que me quite el miedo, y así fue. Ahora estoy encantada de poder compartir mi obra con el público en un espacio tan importante como este museo. Con esta exposición me gustaría inspirar a alguien a tener una postura más optimista en estos tiempos tan difíciles”.

Además de los increíbles murales, en la exposición podemos ver algunos cuadros que enmarcan los bocetos previos que la artista realizó para posteriormente hacer los murales.

“De los bocetos fui sacando confianza para ir trazando todo lo que hice en los murales. El mural que vemos hasta el fondo, es muy especial porque surgió a partir del Diseño textil, otras de mis pasiones y carreras. Es una pieza con la repetición de un patrón textil, todos los lados coinciden y es la misma idea de abocar toda la grandiosidad de una semilla”.

Durante la inauguración, la artista estuvo acompañada de Wilfrido Ávila, director del Museo de Arte Indígena Contemporáneo y por el músico Aldo Rohlfs, quienes dieron la bienvenida al público y presentaron a la artista.

“Nos da mucho gusto abrir las puertas del museo poco a poco con un resguardo de salud, porque ante la situación es muy importante seguirnos cuidando”, comentó Wilfrido Ávila.

Durante su intervención, Aldo Rohlfs mencionó que el trabajo del artista es recordarnos que hay otro mundo allá afuera, en el arte, que hay otro mundo fuera de la preocupación, la enfermedad y el dinero, todas estas cosas que en el arte hay resguardo, calma y pasión. Asimismo, hizo hincapié en que esta exposición habla por sí sola.

“Hoy acércate a cada pedazo de seda que está ahí, en un acto de inocencia e ingenuidad, déjate tocar por la magia que hay en cada uno de los cuadros, de los lienzos, en los que un alma libre como la de Alejandra ha puesto una vida entera de conocimientos sobre teoría del color, sección áurea, batik, estampado y muchas cosas más”, dijo Aldo Rohlfs.

Alejandra Amerena, ha explorado profunda y apasionadamente el color a través de la pintura sobre seda, fibra que considera el lienzo perfecto para plasmar sus vibrantes colores que recuerdan siempre la alegría de vivir y el sabor de la luz en la vida cotidiana.

“Es una técnica con un poco de reserva que es prima hermana de Batik, entonces se bloquean ciertas áreas y se pintan otras, y se hace la aplicación con pinceles. Es una técnica que realizo desde 1992”.

Hereda la importancia del contexto en la creatividad, de su padre ingeniero civil, y el apreciar la gracia de la imperfección de su madre, dedicada al diseño de joyería en plata, de quienes conserva y disfruta de sus valores personales.

La artista creció en Cuernavaca, pero su formación profesional fue en el extranjero, pues su talento la llevó a Florencia, Italia para aprender diferentes disciplinas textiles como el estampado, el batik y la pintura en seda.

Regresa a México ilusionada por estudiar la carrera de diseño textil en la Universidad Iberoamericana, con la idea de colaborar con los artesanos mexicanos; que la concluye con su proyecto de tesis relacionada con el bordado de punto de cruz de la Huasteca Veracruzana, por lo cual fue invitada a presentarlo a la The 80th Textile Institute World Conference, Manchester, Inglaterra.

La educación artística ha sido complemento de su pasión por impulsar a los niños a conectar con su propia creatividad, la cual fue detonada por sus proyectos en los magistrales cursos de verano en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México.

Su característico y particular sentido del humor reflejado en su arte lo atribuye a la luz y a la frescura de las mañanas de Cuernavaca, a los sabores de la comida y a la gente con quien se relaciona. Que a la vez considera inspiración indiscutible de su proyecto personal.

“Todos tenemos mucha creatividad y es importante enfocarnos en estos tiempos para poder crear el mundo que queremos ver”.

Después del corte de listón, los presentes pudieron ingresar a la sala para apreciar esa explosión de colores y sensaciones, que Alejandra nos ofrece en la muestra “Efecto semilla”, que nos invita a caminar entre los murales y ver cada detalle realizado con pasión y entusiasmo.

La exposición “Efecto semilla” estará exhibida hasta el 30 de septiembre, para visitarla se requiere previa cita a través de las redes sociales del museo o en el teléfono 7773105700.

Conéct@te:

Facebook: /alejandraamerena

Web: www.alejandra-amerena.art