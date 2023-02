Alberto Penagos: Inspirado en la figura humana

El artista plástico Alberto Penagos cuenta con una amplia trayectoria en la creación artística y su obra ha destacado a nivel nacional e internacional. Las temáticas que más aborda son la figura humana y las cuestiones sociales, con el objetivo de que el espectador se sumerja en cada pieza y complete esa finalidad inmersiva desde distintas perspectivas.

Alberto Penagos es originario de la Ciudad de México, pero radica en Cuernavaca hace más de 20 años. Desde muy pequeño tuvo la inquietud del arte sin ninguna intención de dedicarse a esto de manera profesional, y fue la vida lo que lo llevó por ese camino.

“Cuando era niño dibujaba cosas muy sencillas, sin ninguna intención, o sin pensar en dedicarme a la plástica. Eventualmente, cuando tenía 12 años comencé a hacer graffiti en Cuernavaca y a los 16 años empecé a pintar en óleo, a partir de ahí decidí que quería dedicarme al arte de manera profesional”.

Formación artística de Alberto Penagos

Alberto se formó en las artes plásticas de manera empírica, y tomó algunos talleres con reconocidos pintores como el paisajista Jesús Aguirre.

Posteriormente, a los 19, entró a trabajar en La Tallera Siqueiros con el maestro Rafael Cauduro en los murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante tres años.

“Paralelamente, al trabajar en los murales con el maestro Cauduro, estudié la carrera de Diseño Gráfico, pero a la fecha no la he ejercido porque mi camino siempre fue la plástica”.

Alberto menciona que después de su etapa en el graffiti, donde generalmente hacía más dibujo, se enfocó en pintura al óleo y comenzó a hacer bodegones con animales y otros elementos; así como estudios y reproducciones de otros artistas como ensayos para tratar de entender cómo se manejaban los materiales.

“Posteriormente, mi lenguaje se dirigió a la figura humana, que siempre me interesó, ese es el eje medular de mi trabajo, la figura humana, tanto femenina como masculina, y de una etapa reciente a la fecha he incorporado animales y otros elementos que completan la idea que tengo para representar”.

Asimismo, comenta que en su proceso creativo le gusta empezar con una parte de texturas a modo de principio muy abstracto, “siempre se generan como manchas con diferentes materiales que tal cual el inicio de la obra es una pieza totalmente abstracta y después comienza la cuestión figurativa para concebir la idea de forma concreta, y a partir del personaje principal surgen a manera de satélite otros elementos que completan la narración de la obra”.

Y para el momento de crear, suele acompañar el ambiente con música de diversos géneros como clásica, ranchera, ópera y jazz.

Algunas exposiciones del artista

Alberto ha tenido varias exposiciones colectivas e individuales, entre las que destacan dos colectivas en La Tallera Siqueiros (2007 y 2008); una individual en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) en 2015, en la que abordó el tema de la violencia de género y en 2022 presentó la exposición “Mirar al tiempo” en el Claustro de Sor Juana en la CDMX. Otros espacios donde ha expuesto son Casa Lamm en CDMX y en distintos espacios de España.

El artista conoció de cerca al maestro Rafael Cauduro, incluso tuvo la oportunidad de trabajar con él, para los murales que se ubican en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).

“Cuando me enteré de que Rafa empezaba con el proyecto de la SCJN en La Tallera Siqueiros, cada vez que podía, iba a verlo trabajar. Recuerdo que el espacio se limitó con unas mamparas, y había unas ventanas donde veías a Rafa y a su equipo mientras trabajaban; yo iba todo el tiempo, hasta que una vez me invitaron a pasar y en la plática, pregunté qué posibilidades había de entrar a trabajar con Rafael, me dijeron que en ese momento estaban completos, pero eventualmente se dio la posibilidad y de ahí hasta que el proyecto culminó”, mencionó.

Durante el proyecto, solo hubo una relación en el ámbito laboral, pero tiempo después se consolidó en una gran amistad, algo muy importante para Alberto, pues le dejó gratas enseñanzas, experiencias y la oportunidad de conocer a personas maravillosas.

“Una de las enseñanzas que más apreció de él, es el hecho de que me corroboraba la libertad creativa, que el artista debe arriesgarse por su obra, en el sentido de explorar, investigar y que sea realmente un compromiso férreo entre el artista y la producción. Fue muy valioso para mi carrera haber estado a su lado en el proceso de los murales, porque obviamente los aprendizajes, tanto técnicos como conceptuales, fueron muy importantes. Siempre agradecido por haber sido parte de su equipo, y sobre todo por su amistad”.

Durante el homenaje que se brindó a Rafael Cauduro en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, Alberto participó en el Conversatorio "Resonancias de Cauduro" donde compartió su experiencia de haberlo conocido como amigo y por supuesto, de trabajar a su lado.









Conéct@te:

Instagram: @estudio_alberto_penagos_

Facebook: Alberto Penagos

Web: http://albertopenagos.com