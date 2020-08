Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

Las dos frases que dan origen al título de estas reflexiones fueron expresadas por el presidente López Obrador meses atrás en alguna de sus conferencias matutinas. Habría que agregar a tales frases, otra cuyo sentido es: la omisión en aplicar la ley provoca daños mayúsculos a la sociedad. El artículo 17 de la Constitución prohíbe ejercer la justicia de mano propia; entonces, cómo es que han surgido tantos "justicieros anónimos" que no solo se arriesgan a que los delincuentes les respondan, como también ha sucedido, sino a que los propios encargados de ejercer la ley les busquen, los encuentren y los sancionen, como debiera de ser. Y no solo nos referimos a los casos en donde un personaje anónimo saca de entre sus ropas o pertenencias un arma y ejecuta a los delincuentes que instantes antes despojaron de sus pertenencias a los usuarios de algún transporte público. No, nos referimos también a esa turba sin nombre, sin rostro, sin dirección, que de pronto decide tomar la justicia en sus manos y arremete contra presuntos delincuentes sorprendidos en el momento del delito. Un recuento rápido señala que tan solo en el mes de Febrero se registraron 30 intentos de linchamiento en diferentes entidades del país, lo que representa la mitad de todos los que sucedieron durante 2019. Esta semana, se hizo viral un video de un grupo de personas que aprovechan la oportunidad para ponerle una paliza a un asaltante en el Estado de México. La escena dantesca se convirtió rápidamente en el tema de conversación de la opinión pública e inundó las redes sociales de memes. Así es el México profundo, es capaz de hacer una fiesta de una tragedia. Sin embargo, este tema se conoce como “justicia por propia mano”. Esto nos lleva a un debate histórico donde el derecho y la legitimidad se contradicen. Desde el punto de vista legal, la violencia es un instrumento de control social exclusivo del Estado. Por el contrario, desde la perspectiva política y social, la violencia se legitima cuando la ley es injusta; como en el caso de las revoluciones que se revelan contra la tiranía, esto es el derecho a la rebelión y, sin él, no existiría el mundo como lo conocemos, seguiríamos siendo gobernados por una monarquía absolutista.Por otro lado, el monopolio de la violencia en el Estado tiene su origen en el pensamiento político de los últimos 200 años, en específico, en un bien intangible que se llama la soberanía de las naciones y que ha tenido un papel determinante para mantener el control social al interior de un país y para defenderse de cualquier fuerza ajena al Estado, interna o externa, en aras de mantener la seguridad nacional. En esa lógica, los operadores del Estado repiten mecánicamente frases como “nadie por encima de la ley”, “la ley es dura, pero es la ley” o “la violencia legítima del Estado”, con esta retahíla dogmática pretenden explicar la teoría del deber ser. Sin embargo, la realidad es como un río caudaloso que no atiende más que a sus propias reglas. En resumen, la realidad supera a la ficción de las formalidades jurídicas. Dos responsabilidades fundamentales del estado son brindar seguridad a los ciudadanos y castigar a aquellos que llevan a cabo actos criminales; en la medida en que los estados fallan en estas tareas pierden legitimidad (Donnelly,2006). Cuando el Estado deja de cumplir con las atribuciones que la sociedad le ha conferido, entre ellas la del uso de la fuerza, principalmente en el combate a la inseguridad, la población comienza a adoptar acciones en defensa propia.La impunidad es un problema arraigado en el territorio mexicano, solo el 9 % de los crímenes se castigan, según el Instituto para la Economía y Paz (IEP). De ahí que en muchas comunidades el miedo derive en hartazgo y violencia. "En una sociedad aquejada por la violencia, los linchamientos son actos catárticos que significan imponer el orden", dijo a Wall Street Journal, Gema Santamaría, experta para las Naciones Unidas en este rubro."Lo irónico es que las personas que cometen el linchamiento rara vez son castigadas por la ley, así que solo se crea más injusticia y más inseguridad", concluyó. La crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral. En tanto el Estado no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y brinde condiciones mínimas de seguridad a la sociedad, la desconfianza en las instituciones y la desesperación de las personas por obtener justicia, dejará abierta la puerta para que se presenten nuevos casos de justicia por propia mano, como cada semana recuerden “nos veremos pronto y prometo que será mejor que cualquier otro momento del mundo”.