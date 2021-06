Al filmar Raíces, Walter Reuter perdió las suyas (I)

“Ha sido la imaginación, hermana de la verdad, la que me ha salvado en varias ocasiones”, me comentó Walter Reuter (Berlín 1906-Cuernavaca 2005), cuando lo entrevisté hace 21 años aquí en Cuernavaca en casa de su hija Almuth.

Me encantó entrevistar a este gran personaje, les digo porqué: Reuter fue el fotógrafo que introdujo en México el concepto de periodismo gráfico moderno; que realizara, entre muchos más, un fotoreportaje sobre el volcán Paricutín en 1946; el que con el largometraje “Raíces”, dirigido por Benito Alazraki y fotografiada y filmado por él, México fue aclamado en el Festival Cinematográfico de Cannes. ¿Porqué hoy, queridos lectores, revivo esta entrevista? La respuesta es que hay entrevistados cuyo recuerdo debe perdurar y no perderse al paso del tiempo, Reuter es uno de ellos. Verán porqué.

A sus 94 años de edad cuando lo entrevisté, murió de 99, este guapísimo alemán con los ojos más increíblemente azules color de mar que he conocido, seguía conservando su lucidez, su voz grave y tranquila, su impecable memoria y una gran amabilidad en su trato que reflejaba su agradecimiento a la vida ya que fue un sobreviviente de dos contiendas europeas: la Guerra Civil en España “con Franco volvieron al medievo”, y el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, su patria de origen “de la que prácticamente salí huyendo por no estar de acuerdo con el régimen”. Cuando joven Reuter comenzó como fotorreportero y a través del tiempo, “a pesar de que solo fui a la escuela cuatro años porque salí huyendo de un padre que cuando volvía a casa de mal humor me golpeaba”, llegó a ser uno de los, sino es que el más grande fotógrafo del siglo XX.

Prisionero en un campo de concentración francés al norte de África por ser alemán, “logré salir de él y alcanzar a Sulamith, mi primera esposa que había perdido a gran parte de su familia en Auschwitz y logré subir, el último pasajero, al barco rumbo a México como refugiado en tiempos del diplomático mexicano Gilberto Bosques que ayudó a miles a salir de Europa en tiempos del General Lázaro Cárdenas. Y pese a mi mal español, -nunca hizo a un lado su acento alemán al hablar- nunca tuve problemas para penetrar al interior de las comunidades indígenas”. Desde que lo hizo, Reuter tomó fotografías y filmó lo que hoy son testimonios únicos que reflejan el alma de una nación. La nuestra, la de México.

“Al filmar Raíces y penetrar en la esencia de la problemática indígena, -me confesó en aquel entonces-, perdí las mías propias”, dice con voz grave y siempre mirando a los ojos de su interlocutor al hablar, reflejó con su lente, en alguna ocasión con una cámara prestada, casi un siglo de historia española y alemana y medio siglo de historia de México. En este país, a la vez de sus vivencias internacionales, Reuter se movía con gran comodidad por las regiones triqui, mazahua, tarahumara, mixe, zapoteca, por la zona maya penetró en el corazón de la selva Lacandona. A la par, reflejaba en sus trabajos como se envolvía en la fina trama del barroco mexicano y como se deslizaba con su lente suavemente por la magia, la brujería y las tradiciones y costumbres de los pueblos. Visitó Bonampak y Tonantzintla y en sus recorridos por México se tendió en la fina arena de playas vírgenes, ahítas de tanto sol.

Como fotógrafo, Walter Reuter paseó el nombre de México por el mundo sin perder jamás su permanente azoro por los cielos mexicanos “azules como ninguno”, decía; por los arroyos que se pierden por las veredas que se abren paso a través de hierba de mil aromas y por ese fluir de imaginerías que sólo su vieja cámara captaba. Sus retratos de indígenas son poesía pura que al salir atrapadas en la pantalla, llegan directo al corazón de los espectadores. “Mis trabajos en el campo y en los bosques, es lo que más satisfacciones me ha dado”, suspira al decirlo, mientras su mirada azul profunda que mira siempre de frente al platicar y su voz afable continuaba narrando parte de su vida. “A pesar de que en mis comienzos yo vivía en el exilio en la miseria, nunca pensé en volver a Alemania, mis años de lucha constante contra el nazismo me hicieron sentir ajeno al país donde nací, sin embargo, nunca he dejado de sentirme berlinés ni de tocar con la armónica el himno alemán.

Y hoy, los méritos que le negaron durante décadas en Alemania, se los otorgaron a través de la creación en Berlín del Premio Nacional al Periodismo Walter Reuter. Fuera de la casa donde nació el genial fotógrafo, el gobierno colocó una placa en su honor. Maestro de la lente, le fue conferida la Orden al Mérito de la República Federal Alemana, aquí en México recibió en 1999, el Ariel de Oro a su trayectoria y en Roma, en 1953, la Espiga de Plata por su documental Tierra de Chicle. A lo largo de su vida, fue un artista que se dedicó a plasmar el rostro del mundo, siempre de viaje retratando escenas dramáticas, documentó lo mismo la barbarie nazi, que imágenes épicas o manos mágicas que forjan ensueños destacando incluso la belleza de un surco cualquiera. Este fotógrafo, cineasta y camarógrafo que con mirada alegre me confesó “nunca he hecho planes en mi vida. Todo ha llegado a su tiempo y en mis trabajos fotográficos siempre he estado listo para ver, oír y esperar a que la gente venga a mí”. Walter Reuter realizó con Francisco del Villar los cortometrajes: Historia de un río, El hombre de la isla y Tierra de esperanza. Con Mauricio Magdaleno, El botas. Tierra de chicle, con Ramón Beteta. Disparar su cámara en el momento preciso y dar en el blanco, ¡ese fue su arte! Y hasta el próximo lunes con más de Walter Reuter.