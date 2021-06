Ahora que no estás

Brindar estrategias personales y sociales de apoyo en el proceso del duelo en tiempos de pandemia por COVID-19 suele ser un tema nada fácil, pues desde el momento en que sabemos que nuestro familiar se ha infectado nos invade la zozobra, con el paso de los días si no hay mejora el internamiento es inevitable.

HAN HOSPITALIZADO A MI FAMILIAR, ¿Qué va a pasar? A lo largo de nuestra vida todos los seres humanos podremos experimentar una de las experiencias más duras como es el duelo. Frecuentemente, este estado está relacionado con la muerte pero la realidad es que ocurre cuando existen situaciones de pérdidas. Existen diferentes tipos de pérdidas, por lo que el duelo no necesariamente tiene que suceder por la pérdida de un ser querido. Pérdidas materiales: ausencia de posesiones, cosas u objetos.

Pérdidas evolutivas: relacionadas con los cambios en las etapas de la vida: niñez, adolescencia. Pérdida de capacidades: se da cuando una persona pierde capacidades mentales y/o físicas. Pérdidas relacionales: están relacionadas con la pérdida de las personas (separación, divorcio, muerte). Dependiendo de ¿cómo? superamos cada duelo será la forma de afrontar la nueva pérdida.

A continuación brevemente mencionaremos los tipos de duelo que existen.

1. Duelo anticipado Este tipo de duelo ocurre cuando se conoce que se sufrirá una pérdida imperiosa, pero todavía no ha sucedido; por ejemplo: una enfermedad incurable, un largo viaje o un divorcio. Es normal que este duelo sea prolongado, ya que la persona experimenta de manera adelantada distintas emociones y sentimientos que le ayudan física y mentalmente a superar su pérdida.

2. Duelo patológico El duelo patológico o complicado sucede cuando la pérdida no es aceptada porque se encuentra presente solamente en la fase de negación. La persona que está padeciendo este tipo de duelo activa en su mente algunos mecanismos de protección sobre el hecho que ocasiona sufrimiento.

3. Duelo sin resolver Como su nombre lo indica, el duelo sin resolver se refiere a que la etapa del duelo está presente por tiempo superior a los 18 o 24 meses.

4. Duelo ausente Este tipo de duelo se refiere cuando persona niega que han ocurrido situaciones que han causado sufrimiento; por tal razón, estamos completamente en la etapa de negación donde la persona obvia la realidad pese a haber pasado mucho tiempo para no enfrentar la situación.

5. Duelo retardado Aunque es idéntico al duelo normal, el duelo retardado se diferencia en que comienza después de pasado un tiempo. Forma parte del duelo ausente y en muchos casos es llamado duelo congelado. Comúnmente, este duelo es padecido en personas que controlan excesivamente sus emociones y quieren mantener una determinada imagen de fortaleza hacia su entorno.

6. Duelo inhibido Este duelo lo padecen las personas que tienen problemas para manifestar sus emociones. En los niños ocurre este tipo de duelos cuando no encuentran las palabras que representen la situación que viven. Se suelen presentar casos en los que los adultos ignoran su sufrimiento y no contribuyen a su superación. El duelo inhibido también se presenta cuando los padres se mantienen fuertes ante sus hijos con la creencia de no ocasionarles daños, o también en personas con alguna discapacidad cognitiva.

7. Duelo intensificado La persona que sufre de duelo intensificado libera todo lo que tiene por dentro sin reprimir sus emociones (grita, llora, ríe). Aunque se cree que es la mejor manera de superar el duelo, esta reacción puede ocasionar cuadros depresivos. Es importante expresar los sentimientos pero a través de la forma y medio adecuado.

8. Duelo desautorizado En este tipo de duelo existe un rechazo del entorno (laboral, personal o social) hacia el dolor que padece una persona. Con el paso del tiempo, los demás intentarán desautorizar el duelo porque quien no ha experimentado el sufrimiento asume que el doliente tiene que dejar de sufrir y vivir feliz sin problemas.

9. Duelo distorsionado El duelo distorsionado se presenta cuando la persona previamente ha experimentado un duelo y a corto plazo se encuentra viviendo un nuevo duelo donde su reacción es fuerte y desproporcionada.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA SENTIRME MEJOR?

1. Detecta y cambia los pensamientos negativos.

2. Confrontar las situaciones amenazantes o incomodas.

3. Ser más sociable, el aislamiento solo incrementa los sentimientos de tristeza.

4. Procura mantener una alimentación balanceada.

5. Aprender a relajarte y aceptar los momentos tranquilos en la vida, no te culpes por sentirte bien.

6. Una buena opción son las terapias alternativas como: técnicas de relajación, arte-terapia, yoga, etc.

7. Y si sientes que no puedes más busca atención especializada del área de la psicología y/o psiquiatría.

Si bien cada persona tiene su forma particular para sentirse mejor, estas estrategias las puedes realizar para comenzar a mejorar.





PSIC. DOTTOR

FACEBOOK: @IESAM ConSalud

Cel: 777 610 15 64