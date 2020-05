“Adversidad”

La expresión “envejecimiento activo” fue adoptada por la OMS a finales del siglo XX con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de “envejecimiento saludable” y reconocer los factores y sectores, además de la mera atención sanitaria, que afectan a cómo envejecen individuos y poblaciones; nos percatamos que la pirámide poblacional se ha invertido y la esperanza de vida ha crecido gracias a la medicina.

Enfrentamos cambios sociales de grandes dimensiones en los próximos años, ¿Cuáles serán las medidas necesarias? para atender al grupo de la tercera edad, el cual seguirá creciendo en las décadas venideras, caminar juntos hacia un envejecimiento activo, empoderando a los adultos mayores.

La palabra “activo” enfocado a una implicación continua en cuestiones sociales, económicas, espirituales, culturales y cívicas, para estar físicamente activo. Ante los cambios que se darán en aeropuertos, teatros, supermercados, bancos, si no existen rampas para las personas con discapacidad, que adecuaciones en el día a día tendrán los adultos mayores.

El gran recurso humano está presente justo por la esperanza de vida, pero ha sido totalmente olvidado y los proyectos programas de las distintas organizaciones no han progresado, sólo se han olvidado y no se llevaron a la práctica.

Ante la gran problemática que se tiene por el Covid19, las casas de retiro, los asilos, están bajo el reflector para tomar medidas sanitarias, pero eso no es lo más preocupante. Lo realmente alarmante es el olvido de los viejos con la familia y muchos acaban en estos lugares, la problemática causada por un viejo enfermo sin tener cabida con la familia con los suyos muriendo en un lugar extraño con personas desconocidas, porque los suyos, su familia no pudo confrontar enfrentar y sacar adelante a un viejo en su última etapa de vida. Ahí lo pusieron diciéndole te van a tratar bien, te van a dar de comer justo lo que necesitas, te vamos a venir a visitar, te vas a sentir como en tu casa “como en tu casa”, y lo que tu sientes, no les importa. Si dejas tus cosas, como el mueble aquel que compraste para poner la vajilla, si la lámpara rosa la de tu esposa ó el reloj que anunciaba la hora de llegada a tu casa.

En España han muerto muchos viejos en los asilos, en México se han contagiado del Covid19, y han muerto también. Entre los bienes más grandes que podemos agradecer se encuentra la vida, la salud, la amistad, la lealtad, las enseñanzas de nuestros predecesores.

Quizá sea conocida la aportación del psiquiatra vienés Viktor Frankl en el ámbito de la logoterapia, como referente ineludible en la reflexión sobre el sentido, particularmente el sentido del sufrimiento en la vida.

Con su experiencia de preso en los campos de concentración nazis, nos reclama la libertad posible en medio de la esclavitud. En efecto, Viktor Frankl señala- en la búsqueda de sentido- hay tres tipos de valores:

Valores de acción, que son capaces de dar sentido a quien despliega a través de lo que hace aquello que es capaz de hacer.

Valores de relación, de amor que son capaces de dar sentido a través de la interacción y la significatividad de las personas con que entramos en contacto.

Valores de actitud o de “soportación”, estos son capaces de dar sentido a nuestras vidas aun cuando han de ser vividos en la adversidad, como es en este momento.

Porque no, ser incluyentes con ellos en dar un despliegue de experiencias, conocimientos, la nostalgia los abruma y quieren platicar sus vivencias una y otra vez. Una de las grandes tareas de la vida, es saber manejar el dinero, y ellos que han pasado tantas cosas y en todas ha intervenido el dinero, como una propuesta pueden ser los maestros de sus nietos preadolescentes, en el manejo adecuado del dinero. Al abuelo-a, lo mantendrá lucido activo y sobre todo reconociéndolo como esa parte que tanto necesitan, ser incluidos con la familia.

Si es una tarea titánica, el tener a un adulto mayor y más cuando se enferman, son gastos cambia la dinámica de la familia y siempre se necesita un cuidador, que no sea uno que intervengan todos. Parece terrible tener que cambiar la sonda o el pañal o bañarlo o vestirlo. A ti como te gustaría que te tratarán, cuando seas viejo, porque es un hecho todos lo seremos. La acción se observa, sensibiliza pero sobre todo deja huella y una enorme tranquilidad interna, algunos le dicen conciencia.

