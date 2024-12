Adultos mayores presentan obra navideña en asilo de Cuernavaca

El actor y maestro Sebastián Ventura presentó un montaje especial de la obra “Los fantasmas de Villa Mía”, con la participación de personas de la tercera edad del club de día y asilo Villa Mía, donde imparte clases de teatro desde hace casi 10 años. Esta presentación especial se realizó con presencia de familiares y amigos de los abuelitos, como parte de las celebraciones decembrinas.

Esta obra está basada en el cuento navideño “Los Fantasmas del señor Scrooge” de Charles Dickens, y fue adaptada con el nombre de “Los fantasmas de Villa Mía”, en referencia al lugar donde se desarrolló la obra, que es resultado del taller de Teatro que imparte Sebastián.

“Es una obra que habla acerca del significado de reconciliarte con tu pasado y ser consciente de tu presente, para poder forjar tu futuro. Es una historia y un cuento considerado un clásico, pero a su vez es muy vigente porque siempre sigue conmoviendo”, expresó Sebastián Ventura.

Durante el año realizan diversas actividades, sin embargo, solo en diciembre es cuando presentan una obra especial ante un público, integrado por familiares y amigos, con el objetivo de compartir.

“Preparar algo en Navidad, les da una luz de objetivo, de tener un proyecto para fin de año y presentarle algo a sus familiares y a sus hijos que reciben con mucho cariño y con mucho amor, es algo muy importante para ellos”.

Cabe destacar que esta es la primera obra de Navidad que hacen sin ser una pastorela, y el proceso de realización les llevó alrededor de tres meses, en una labor en equipo con los trabajadores, enfermeros y los adultos mayores.

En la obra pudimos apreciar a los abuelitos interpretando a los diversos personajes, algunos de pie y otros más en sus sillas de ruedas auxiliados por personal del lugar; y para decir sus diálogos, hubo quienes leían el texto, mientras otros, fueron apoyados por Sebastián, los enfermeros y cuidadores, que fungieron con apuntadores. Asimismo, unos más bailaron y alegraron a los presentes con sus representaciones escénicas.

Detalló que todos se coordinan y como maestro tiene que hacer que las personas de apoyo también actúen porque, como apuntadores, no funciona nada más decirle el texto y que ellos ya lo hagan como personaje, sino que, deben decirles el texto con una intención, potencia y significado, para que ellos lo escuchen, lo traduzcan y lo transmitan.

“Ha sido interesante como docente y director el explorar cómo hacer teatro con adultos mayores de 90 años en adelante, cuando ya la memoria a corto plazo no está, cuando de hecho todos los días, no todos me reconocen, no reconocen a su familia, y no están completamente presentes de manera consciente”.

Sebastián Ventura destacó que es importante recordar el respeto y la dignidad a nuestros adultos mayores, el hecho de no abandonarlos, cuidarlos y apoyarlos / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Sebastián está muy contento por la labor que realiza con los adultos mayores, ayudándoles a mantener un esfuerzo mental, jugar y tocar sus emociones a través del teatro y la lectura de textos.

Trabajar junto a ellos para Sebastián ha sido muy significativo, ya que además fue su primer trabajo, y a la fecha se mantiene en esta labor por lo importante que considera es la estimulación en adultos mayores a través del teatro.

“Ver todo el proceso humano, y graduarlos con amor hacia la trascendencia, porque en realidad en estos 10 años, ya no están las mismas personas; ha sido un recordar en la parte de la vida en donde uno tiene que agradecer, reconciliar, reconectar y descansar. Y al mismo tiempo, no dejar de jugar, y realmente me ha dado mucho como persona y me ha enseñado a saber dejar ir y a cerrar ciclos con ellos, además me nutre el alma y me da equilibrio”.

Compartió que el teatro es una herramienta poderosísima, que no solo tiene un fin de entretener o un fin comercial, sino que tiene poderes educativos y de desarrollo humano en toda etapa de la persona, por lo que nunca es tarde para hacer teatro.

Finalmente, destacó que es importante recordar el respeto y la dignidad a nuestros adultos mayores, el hecho de no abandonarlos, cuidarlos y apoyarlos.

La obra “Los fantasmas de Villa Mía” se realizó con presencia de familiares y amigos de los adultos mayores que participaron en la puesta en escena / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca