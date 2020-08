Adopta nuevas teconologías

No sabía por dónde empezar: es grande el deseo e intención por comunicar y compartir, que me cuesta trabajo definir el comienzo. Pero, buscando dar una estructura, empezaré por presentarme.

Mucho gusto, mi nombre es Eleazar Vera, 45 años, citadino, esposo, padre de 2 hijos, emprendedor, Puma de corazón y especialista en incomodar.

Mi trabajo, mi actividad, mi rol y mi principal función, tiene que ver con la formación, con el desarrollo, con el soporte y el apoyo, en materia de emprendimiento y ventas.

El mundo nos cambió de una forma sumamente drástica e irreal, al grado que lo deberíamos de haber vivido en los próximos 5 años, lo hemos vivido en prácticamente estos últimos 5 meses.

Estoy convencido de que los roles, las funciones, los negocios y las empresas ya sean pequeñas, medianas y grandes están pasando por la siguiente transición: modo de supervivencia, modo de adaptación y modo de estabilización

No sé por cuál de estas 3 está transitando tu trabajo, tu puesto, tu negocio o simplemente el lugar donde laboras. Pero a ti que me lees, me permito comentarte lo siguiente:

Llevo más de 12 mil personas capacitadas y entrenadas durante esta contingencia, tanto emprendedores, colaboradores y empleadores. Sin temor equivocarme, identifico que hay varias acciones, que nos pueden ayudar a salir adelante de esta nueva realidad.

No quiero parecer una receta o un listado de buenos deseos, el objetivo es muy claro, proporcionarte una serie de ideas, deseando que alguna de ellas, te permita tener un poco de aire, a fin de seguir adelante con tu sueño de emprender o de continuar realizando tu trabajo en la empresa donde hoy en día laboras.

El modo supervivencia tiene que ver en gran medida con la caída de las ventas, del servicio, de la operación de las empresas y negocios, pero si observas con detenimiento, básicamente se debe a la lejanía de la tecnología, al distanciamiento de las plataformas digitales, las cuales nos permiten seguir funcionando y operando desde nuestras casas y bajo resguardo.

Primer pregunta para ti, para tu negocio y tu emprendimiento:

¿Cuál es tu nivel de resiliencia?

Hoy una de las herramientas claves que debemos estar desarrollando, es tu nivel de resiliencia, pero ¿Qué es la resiliencia?: Es una propiedad que tienen los minerales, pero que también aplica para nosotros los mortales y tiene que ver con la velocidad y capacidad de volver o regresar a tu estado natural después de ser sometido a una presión o experimentar una contingencia.

Hoy nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras actividades, están siendo sometidas a presión, miles de personas están perdiendo sus trabajos, otras tantas, están perdiendo sus negocios y patrimonios.

Así que toma nota de las siguientes ideas:

1.- Incorpora a tu actividad, a tu trabajo herramientas digitales, empieza por incorporar las más fáciles y sencillas, WhatsApp Bussines (es gratuita y fácil de usar). La gente, la sociedad pasa mucho más tiempo en sus celulares, el consumidor no se fue a otro país, simplemente está en sus domicilios. Crea catálogos de tu talento, de tu trabajo, de tu especialidad y compártelo de forma masiva.

2.- Crea una página de Facebook para tu negocio, busca en you tube tutoriales que te digan cómo usarse y en especial, como AUTOpromoverte.

Considero que estas son 2 de las herramientas básicas que hoy todos los que vivimos de un ingreso variable debemos usar. De igual forma los colaboradores tienen el compromiso moral, para con la empresa en la que trabajan, de sugerir ideas y prácticas de venta digitales, las cuales ayuden y contribuyan a salir delante de nuestra nueva realidad.





