Ada Carasusan presentará su libro sobre adivinanzas de la flora y fauna de Morelos

La escritora y artista multidisciplinaria Ada Carasusan presentará su libro "¿Quién soy? Adivinanzas sobre flora y fauna de Morelos", el próximo 5 de noviembre a las 12:00 horas en la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con enfoque infantil en Finca Palmira, con entrada libre para el público en general.

Este libro, enfocado al público infantil principalmente es un segundo ejemplar del proyecto, "¿Quién soy? Adivinanzas sobre Flora y Fauna", ya que en 2018 se publicó una edición específica sobre Cuernavaca, y con el éxito obtenido, se pensó en realizar un libro más, pero ampliar la información hacía todo el estado de Morelos.

Cortesía | Ada Carasusan

"Nos dimos cuenta de la amplia biodiversidad que tenemos en Morelos, que es uno de los grandes tesoros que desafortunadamente descuidamos y olvidamos, y buscamos hacer el libro enfocado en todo el estado, con el objetivo de darle voz a estas especies, y una gran manera de hacerlo es a través de las adivinanzas, que es un formato para niños".

Con este libro se pretende llegar a las nuevas generaciones para que tengan conocimiento acerca del medio ambiente que les rodea, sepan el valor de lo qué hay a su alrededor e incentivarlos para cuidarlo, preservarlo y vivir de una forma más respetuosa con estos seres vivos.

En el libro anterior sobre Cuernavaca, el encargado de realizar las ilustraciones fue el artista Luis Felipe Alanís, sin embargo, para esta ocasión, él se encargó del diseño editorial y se decidió involucrar a los niños morelenses en la creación ilustrativa y darle ese lenguaje gráfico a través de su visión.

Cortesía | Ada Carasusan

"Nos pareció algo muy divertido involucrar a los niños y apreciar la perspectiva real de ellos. Por lo tanto, realizamos talleres virtuales donde se habló de la biodiversidad y las adivinanzas, con ejercicios para que ellos pudieran plasmar su propia visión".

Los talleres fueron virtuales debido a que se realizaron durante la difícil situación de la pandemia. En el libro participan entre 20 y 25 niños y niñas de diferentes municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Zacualpan de Amilpas y Jojutla, entre otros.

Entre las especies que podremos encontrar en el libro, están la carpita morelense, el cangrejito barranqueño, el tlacuache, el cacomixtle, la mariposa baronia, la guayaba, la víbora de cascabel y otras consideradas como especies malvadas como el murciélago, para quitarles su mala reputación.

Cortesía | Ada Carasusan

"El primer libro lo hice de una manera autogestiva, y ahora, se contó con la supervisión científica de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Morelos, que nos ayudó con toda la documentación; y el apoyo de especialistas en el tema, que nos asesoraron y guiaron en la actualización de información".

Además de las adivinanzas e ilustraciones, el libro contiene una parte de información curiosa sobre cada especie, y acerca de los ecosistemas de nuestro estado.

"Está dividido en tres y cada sección abarca un ecosistema de Morelos, con la idea de que los niños identifiquen dónde viven y estar atentos a lo que les rodea. Quisimos aportar herramientas, para invitarlos a ser proactivos en el cuidado del medio y de las especies, que desafortunadamente muchas están en peligro de extinción".

La multipremiada poeta María Baranda,(premio nacional de poesía 1995) y célebre autora infantil, es la encargada de escribir el prólogo de este libro.

"Desde que encontré un libro de poesía suyo lo devoré, me inspiró mucho y quedé enamorada de su forma de escribir y de su imaginario. Después de eso, investigué y descubrí que también escribía libros para niños y estaba involucrada en la divulgación de la literatura infantil, y encontré una enorme afinidad con ella, me obsesioné con la idea de que algún día María Baranda escribiera un prólogo para un libro infantil mío, le escribí y le mandé el libro, le encantó y estoy super agradecida de que haya aceptado".

Ada Carasusan comparte que la idea de este proyecto surgió desde hace varios años, a partir de que tomó un taller de Poesía en Arte Menor, y uno de los ejercicios era hacer una adivinanza.

"Recuerdo que escribí sobre el aguacate que al mismo tiempo es como una oda y me pareció super divertido, la adivinanza tuvo mucho éxito y me incentivó a hacer más adivinanzas, porque es una gran forma de llevar mensajes a los niños e impartir algún conocimiento a través del juego de palabras y de la poesía; además, se acerca mucho a la canción que es algo que también me interesa mucho como cantautora, el tema del ritmo y las rimas, la ecología, la biodiversidad, la identidad, la poesía, la música y la ilustración".

Muchos maestros usaron el primer libro en sus clases y los niños también se apropiaron de él, por eso este segundo libro es más dinámico, con más información y un enfoque más científico.

La publicación es un esfuerzo conjunto entre el Fondo Editorial del Estado de Morelos, Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos y Alas y Raíces. Durante la presentación, Ada estará acompañada de Julieta Goldzweig Cornejo, Paulina Melchor Vázquez, Guillermina Pérez Suárez y Verónica Pérez.

No te pierdas la oportunidad de conocer este libro y descubrir más de la flora y la fauna que rodea al estado de Morelos.

