Actividades primarias, el detonante en Morelos

A pesar de solo representar las actividades primarias el 3% del PIB Estatal (Agricultura, Minería, Pesca, Ganadería y Explotación Forestal), hoy tenemos y debemos enfocarnos en dirigir gran parte de los esfuerzos en atraer inversión nacional e internacional basado en la gran riqueza de nuestro territorio para detonar este tipo de actividades, si en algunas de ellas ya tenemos parte de infraestructura y la paciencia y voluntad de los inversionistas,

¿Qué más necesitamos?, Estamos obligados en invertir a mediano y largo plazo en proyectos trascendentales, sustentables y que potencialicen los grandes recursos naturales y la ubicación geográfica siempre puesta como un indiscutible valor de Morelos pero poco aprovechada y ejecutada, tomar la mano de obra morelense como el principio fundamental siempre digna y combatiente, para lograr llegar a ser, el estado que muchos sabemos que podemos tener, lograr una aportación importante al PIB Nacional.

Hoy en verdad, busquemos detonar grandes proyectos haciendo que primeramente sean los mismos municipios y sus pobladores los beneficiados directos en términos de desarrollo de infraestructura y servicios públicos, los cuales se traducen en bienestar social y económico.

COVID-19 está afectando a la economía mundial y nacional de tres principales maneras: Directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros, esto sin tomar en cuenta el impacto emocional que no podrá medirse en el corto plazo, sino hasta una vez controlada la pandemia y poder cuantificar los efectos demoledores en nuestro país, estado y municipios, porque no se trata de como regresar a nuestras actividades naturales y normales, se tratará de cómo, cada quien, saldremos adelante ante la casi nula estrategia inmediata del Gobierno federal y estatal y el insuficiente apoyo a los MyPIMES, generadores de 8 de cada 10 empleos en el país y en el estado, he insistido hasta el cansancio, de otorgar un recurso a fondo perdido para aquellos comerciantes que su actividad propia, le exige generar ingresos diarios que les permita obtener una utilidad para reinvertirlos y poder generar una provisión para soportar los compromisos previos de endeudamiento y fiscales, a todo esto, hay que sumarle la compra de materia prima para no quedarse sin la posibilidad de llevar el sustento a sus casas.

Hoy como estado, estamos padeciendo la falta de experiencia para detonar los grandes proyectos ya avanzados y que pareciera, no existe voluntad para llevarlos a concretarse, no existe un capitán que tenga la iniciativa para ocuparse de los grandes temas que nos produciría desarrollo y crecimiento sostenido, un plan a 20 años diseñado para ejecutarse en cada uno de los 36 municipios de Morelos de acuerdo a las necesidades primarias de cada uno de ellos, sabemos que hay una gran necesidad alimentaria, pero hoy, tenemos que empezar a diseñar el estado que les queremos dejar a nuestros hijos y eso lo podremos lograr, si buscamos, ejecutamos y atraemos inversión procedente de las actividades primarias, Agricultura y Minería principalmente, estas podrían ayudarnos a reactivar y detonar nuestra economía, esto implicaría la generación de empleos directos e indirectos, el gobierno es el responsable de generar las condiciones para que esto suceda, hoy tenemos que preguntarle a ellos si tenemos garantizadas estas dos principales condiciones: Seguridad y Tenencia de la Tierra.

Hoy es nuestra responsabilidad como sociedad, participar y proponer positivamente, si queremos a Morelos, a trabajar juntos y honremos nuestro lema, “LA TIERRA VOLVERA A QUIENES LA TRABAJAN CON SUS MANOS”.