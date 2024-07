"Abuela y nieta dialogan", exposición de Lizette Arditti y Leilani Grinberg en el Mucic

Las artistas Lizette Arditti y Leilani Grinberg presentan la exposición “Abuela y nieta dialogan” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde convergen su obra de pintura y gráfica para abordar la diversidad de la naturaleza, tema que ha sido de gran inspiración para ambas.

Lizette Arditti es una reconocida artista con 50 años de trayectoria, y en su obra destaca la naturaleza, ya que especialmente retrata su entorno. Desde hace más de 38 años radica en Tepoztlán, pueblo mágico que ha sido su hogar e inspiración.

Leilani Grinberg, artista plástica que heredó la vena artística, desde muy temprana edad comenzó a hacer sus primeros trazos con la guía de su abuela Lizette, a quien considera su primera maestra.

Ahora, en esta muestra conjuntan su magnífico trabajo artístico, y a la vez entrelazan su amor por la naturaleza, sus inspiraciones y su lazo familiar.

“Realmente para mí es un privilegio exponer con Leilani, mi nieta, porque es una niñita que desde que tenía un año, pinta con su abuela, entonces ahora yo aprendo mucho de ella”, expresó Lizette Arditti.

La exposición se ubica en tres salas de la planta baja del Mucic, y está integrada por más de 20 obras realizadas en diversas técnicas como acrílico, acuarela, dibujo, grabado en metal y linóleo, entre otras; que brindan al espectador una contemplación de la naturaleza en su máximo esplendor con paletas de colores muy diversas, que remiten a paisajes, figuras, seres y emociones.

La exposición “Abuela y nieta dialogan” de Lizette Arditti y Leilani Grinberg combina obras de pintura y gráfica para abordar la diversidad de la naturaleza, tema de gran inspiración para ambas / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

“Desde hace mucho tiempo, mi abuela y yo teníamos planeado hacer una exposición en conjunto, y nos daba mucha ilusión trabajar juntas, porque ella fue mi primera maestra, quien me metió al mundo del arte y es realmente significativo hacer algo con ella”, mencionó Leilani Grinberg.

Asimismo, destacó que a su abuela le propusieron hacer una exposición en este espacio, pero como tenía una exposición en curso en otro museo, ella propuso que en esta ocasión se hiciera esta exposición en conjunto con el trabajo de ambas.

“Mi obra se basa en una fusión de lo vivo, una mezcla muy orgánica de animales, anatomía, flora y textura, a lo que yo quiero llegar es que no haya barreras biológicas porque soy partidaria de que todos somos parte de lo mismo y por qué no representarlo en papel”, comentó Leilani.

La talentosa joven compartió que su mayor inspiración es principalmente el lugar donde vive, que es Ocotitlán, un lugar de puro bosque; “justo en mi obra se puede notar la naturaleza, lo orgánico, lo que me rodea, y también todo aquello que adquiero y me gusta de los artistas con los que he trabajado y de los que admiro”.

En esta exposición, ambas artistas presentan en su mayoría obras que trabajaron en años recientes. En especial, Leilani expone obras que produjo en 2023 y que no se habían mostrado anteriormente.

En especial las obras gráficas, son piezas que trabajé cuando estuve en Oaxaca, con los maestros Daniel Barraza y Daniel Flores

Leilani Grinberg

Previo a la inauguración se contó con la participación especial del Coro Santiago, un grupo de bel canto, bajo la dirección de Marco Antonio Castro, del cual Lizette Arditti forma parte; y que deleitaron al público con un repertorio de música antigua de Europa y América, principalmente música sacra y madrigales renacentistas.

Visita la exposición “Abuela y nieta dialogan” en el Mucic y sumérgete en el magnífico mundo pictórico y gráfico que Lizette y Leilani nos brindan. El horario del museo es de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, entrada libre.

