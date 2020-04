Las plantas con flor tuvieron su mayor diversificación al mismo tiempo que los insectos, hace alrededor de 150 millones de años. Muchos de estos animales se alimentan de tejido vegetal, y a menudo son también fundamentales para la polinización de una gran cantidad de especies de plantas.

Las mariposas y las abejas, junto con las polillas, moscas, escarabajos y avispas son los insectos que más contribuyen a la polinización. Pero estos animalitos no “trabajan” por altruismo, necesariamente. Por ejemplo, diferentes grupos de insectos visitan las flores para alimentarse de néctar o polen. Como una consecuencia “colateral”, transportan el polen de una planta de la misma especie a la otra, incrementando la variabilidad genética de las poblaciones naturales de plantas. Este es un ejemplo más de cómo en la naturaleza comúnmente existe una división mutualista del trabajo. Y no necesariamente por buena voluntad, por ética o por un interés premeditado en apoyar al “prójimo”, sino porque ambas especies (el polinizador y las plantas) incrementan las posibilidades de ser más aptos: el polinizador obtiene más y mejor alimento y la plantas con mayores posibilidades de éxito reproductivo. Alrededor del 80 % de las especies de plantas con flor del planeta son polinizadas por insectos (entomofilia). Pero tampoco hay que olvidar que existen muchos otros linajes de animales que también son polinizadores de plantas, tales como: mamíferos (murciélagos, lémures, monos, ardillas), aves (colibríes). Incluso, alrededor del 3% de las plantas en regiones tropicales son polinizadas abióticamente por elementos naturales que básicamente no “desperdician” energía, como lo es el viento (en plantas como encinos, pinos, robles, fresnos), conocida como polinización anemófila y algunas veces por agua (hidrofilia).

Resulta importante comentar que es frecuente que en varios medios de comunicación (incluyendo las redes sociales) se ensalce mucho la importancia que tienen las abejas domésticas, enfatizando que éstas -además- están en peligro de extinción. ¡Esto no es cierto! En primer lugar, las abejas son insectos que pertenecen al grupo de la Himenópteros, junto con las hormigas y avispas y la abeja doméstica (Apis mellifera) -la que produce la miel- no es la única especie de abeja del planeta, ya que existen alrededor de 20,000 especies en todo el planeta; en México se conocen 1805 especies. Es decir, la abeja doméstica (melífera) no es nativa de México, ni del continente americano; fue traída de Europa en el siglo XVII con fines de producción de miel y ha colonizado el planeta básicamente de manera global, originando la desordenada (e histórica) polinización de infinidad de especies de plantas nativas y/o endémicas de México. Esto -por supuesto- afecta el ciclo natural de muchas de las especies de abejas que se distribuyen en diferentes regiones del mundo, varias de ellas en peligro de extinción debido -precisamente- a la invasión de las abejas domésticas.

Por eso nos preocupa mucho que en México se esté incentivando la excesiva instalación de apiarios en regiones naturales (y Morelos no es la excepción). No obstante, si esto se está haciendo por razones económicas, pues ni modo -hasta sonaría lógico- pero si el objetivo es “ayudar” a la polinización (artificial) de las especies nativas de plantas (en la naturaleza), esto podría representar una grave amenaza para la biodiversidad local. ¡No hay que fomentar el especismo a ultranza!, o sea la discriminación en favor o en contra de ciertas especies por razones antropocéntricas.

Una vez más, la abeja melífera no está en peligro de extinción… ¡en lo más mínimo!





odorado@uaem.mx