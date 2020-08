A quienes no claudican y son la voz ante las injusticias

“En la lucha contra el sistema –lucha por demás legítima, de naturaleza esencialmente democrática- la juventud ocupa el puesto de vanguardia”, José Revueltas.

El pasado 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2000. Una fecha que sirve para recordarnos la relevancia y responsabilidad que tenemos los jóvenes dentro de la construcción y transformación de nuestra realidad política y social. Hoy, nos toca asumir que los retos son muchos, y que no basta con solo organizarnos, pues es imprescindible conocer a profundidad nuestras realidades, estudiarlas y, a través de ello, construir una verdadera agenda y alternativa. Revolucionar nuestros contextos, no como masa, sino como ciudadanos y lo que el ser ciudadano implica: una cualidad moral, un sentido de pertenencia y lealtad a nuestra comunidad, que se vea expresada en la voluntad de actuar en beneficio de ella.

El ejercicio del poder requiere otro nivel de complejidad. Nuestras realidades y necesidades como ciudadanos jóvenes necesitan verse expresadas, ser conocidas, y no basta con estar ahí y verlas, se necesita estudiarlas, reflexionarlas y comprenderlas. Y, solo a través de jóvenes comprometidos, capaces de estar interesados e inmersos en los asuntos de su entorno, podemos incidir y ser ese actor clave que hoy las democracias modernas tanto necesitan.

Pues, ¿cómo emparejamos la relación asimétrica del poder? Ejerciendo nuestros derechos y obligaciones; participando en los procesos democráticos y de deliberación en nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio y nuestra comunidad; vigilando y corrigiendo la actuación de las instituciones y los gobiernos; reconociéndonos como parte del problema y de una realidad ya muy lastimada por la injusticia, la impunidad, la corrupción, la inacción, la indiferencia y el desapego al bien colectivo. Nos toca actuar desde nuestras trincheras, armar debate, construir opinión pública, accionar y ser ese puente comunicacional entre las necesidades ciudadanas y el poder.

Hoy, ya no tienen la comodidad de nuestro silencio o desinterés. Los jóvenes somos la voz ante las injusticias, los defensores de las causas justas y la esperanza en un camino lleno de obstáculos y retrocesos, monopolizado por quienes ya demostraron que esta tierra y su gente no les han importado. Por ello, a todos aquellos jóvenes que accionan, defienden y no claudican, gracias. Gracias por ser el presente, el futuro y el cambio.