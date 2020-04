A los salvadores de vidas, gracias

“Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, los que hacen del verbo ayudar, su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad”.

Ya pasábamos de los cuatro mil casos positivos –quizá, cuando esto se haya publicado, ya habremospasado los cinco mil-, el ánimo sucumbe, el miedo se acrecienta, y la esperanza ya no vive en nosotros, que se supone debíamos quedarnos en casa, sino en aquellos, los que han sido siempre, nuestra esperanza y nuestra luz, las y los de bata blanca y uniforme azul, nuestros salvadores de vidas.

Aquellas miles de personas en el sector salud, las que hoy, frente a un espantoso y peligroso virus, nos están salvando, arriesgando aún con ello, la vida misma. Aquellos, quienes sabiéndose y reconociéndose vulnerables, luchan incansablemente por sostenernos, por levantarnos, por salvarnos del peligro de perdernos y ya jamás encontrarnos.

Y, es que, nunca será suficiente para reconocer y agradecer una labor de tal magnitud, pues, detrás de cada intento por frenar la curva de contagios, están ustedes, con su valentía y sus incontables ganas de salvar la humanidad. Es su entrega, su generosidad, su responsabilidad, su pasión, su fortaleza, su valentía y su convicción, las que logran poner al mundo hoy en equilibrio, y encienden la esperanza y la confianza de que, al menos, todo esto mañana pasará.

En este campo de batalla, ustedes son nuestros soldados, aplaudimos su resistencia, pues, a pesar deno contar con suficiente material y equipo de protección para enfrentar la crisis, luchan incansablemente por combatir la enfermedad.

Ustedes son merecedores de gratitud y nunca de agresiones. Por ello, discúlpanos Gerardo, Luis y Óscar, -médicos asesinados el pasado viernes en Puente de Ixtla, Morelos -, porque les han arrebatado la vida, aun cuando han llegado de salvarles a otros. Es intolerable, inaceptable e irónico que les quiten la vida a quienes nos la están salvando, exigimos justicia. Discúlpanos, también, personal sanitario, que ha sido víctima de agresiones físicas, verbales y emocionales en los espacios donde se ven obligados a transitar, nuestra ignorancia y egoísmo nos hancegado. Espero lleguemos pronto a reconocer la batalla que viven todos los días: una oleada de contagios que se acrecienta con los días.

Por ello, a los salvadores de vidas, gracias. Gracias por no abandonar al desconocido, y salvarle, incluso, encima de vivir el riesgo ustedes y de los que los esperan en casa cada día. Gracias por no claudicar y resistir, por ser la luz y esperanza de este camino que hoy es tan incierto y tan difícil, y sobre todo, gracias“por no ser héroes, sino personas buenas, que es mucho mejor”.