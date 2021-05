A la memoria del Dr. Jesús Coria Juárez

Hoy se conmemora un año de ausencia del Dr. Jesús Hilario Coria Juárez, reconocido psicólogo y educador de Morelos, quien dedicó su vida y su trabajo a una de las vocaciones más nobles que existen. Un profesionista comprometido con su quehacer en el estado. Alguien que impulsó la creación de espacios y modalidades no convencionales para el trabajo, la compartición y la enseñanza de la psicología en México y en Centroamérica. Autor prolífico, con decenas de artículos e investigaciones. Estimado docente en las múltiples casas de estudio que fundó, coordinó, impulsó, y con las cuales colaboró ya bien como docente, investigador, director, o cofundador. Un entusiasta de su vocación, que dedicó su vida a la psicología.

A un año de su ausencia, me he planteado la posibilidad de escribirle un homenaje. Sin embargo, he procurado que esta ofrenda no se vuelva una efeméride. No cabe duda que la psicología en Morelos y en México están en deuda con el Dr. Coria, y que mucho le debemos por su trabajo. Pero esa será una deuda que le deben las instituciones con las que colaboró, para no dejar caer su nombre ni su memoria. Por nuestra parte, sería prudente no olvidar que existen homenajes que son invisibles y silenciosos, como los que se atesoran en la memoria: las frases típicas que recuerdan sus “chavales”, las enseñanzas que harán de sus alumnos los profesionistas del mañana, o los recuerdos que resguardan sus amigos y familiares.

A mí me toca, al menos en este intento, evocar su legado en esta pequeña ofrenda para así recordarnos a quienes lo conocimos las múltiples deudas que tenemos con él. Pero, ¿cómo reconstruir la memoria de un hombre como él? Recordando, por ejemplo, su entusiasmo por el quehacer educativo y comunitario; su humildad; su respeto por alumnos y docentes, por las mujeres a quienes amó, cuidó, y enseñó; y en general por el Otro, fuera conocido o no. Su ética infranqueable. La forma en que cuidaba y celaba de los suyos. Y también su alegría, que escondía debajo de una mascarada de pena y timidez.

Estoy seguro que si preguntáramos a quienes lo conocieron cómo es que lo recuerdan, todos dirían que era alguien demasiado serio, y sólo algunos, muy pocos, habrán tenido el privilegio de conocer su parte bromista y despreocupada. Ese Jesús, el menos serio, es, quizás, el que más me interesa rescatar. Dejaré la seriedad y la formalidad a las instituciones. A mí lo que me importa es rendirle un homenaje al hijo, al padre, al hermano, al tío, al amigo Jesús Coria.

Estoy hablando de ese ser humano espléndido que se brindaba por todos, que no escatimaba en nada cuando se trataba de sus alumnos y su familia. De un gusto delicioso y temprano por la lectura. Un hombre que soñaba con un Morelos, un México y un mundo libre de violencia, fomentando espacios de paz. Ese hombre que recuerda a la anécdota de que “la Utopía está en el horizonte”. Si sabemos que nunca la alcanzaremos, porque cada vez que nos acercamos al horizonte éste se corre unos pasos más allá, entonces para qué sirve la utopía. Seguro Jesús Coria respondería igual: “Para caminar”.

Pregunto a su familia cuál era una de sus frases típicas. “Siempre se puede. Con calma. Todo a su tiempo”, me responden. A un año de su ausencia, estoy seguro que querría que sigamos caminando, que sigamos adelante.

Pienso que la cuenta que hay que darles a nuestros muertos es qué se ha hecho, qué falta y qué se está haciendo para completar lo que motivó su andar. Porque de los muertos hay que mirar sobre todo el camino que su paso anduvo, porque aún necesita pasos que lo caminen…