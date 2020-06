A 20 años de la alternancia en México, un cambio sin cambio

Hoy 1° de julio se cumplen dos años del triunfo de López Obrador a la presidencia de México, siendo un ejemplo más de la alternancia en el Poder Ejecutivo que inició con el triunfo de Vicente Fox en las votaciones del 2 de julio del 2000.

Para muchos, este suceso significaba un cambio para México, se habló de la consolidación de la democracia e incluso el gobierno de Fox era llamado como “el gobierno del cambio”, pero se trató de un cambio formal más no sustancial, y que al final del sexenio las estructuras del sistema seguían siendo las mismas.

De acuerdo al doctor Miguel Covián, catedrático de la UNAM, lo que ocurrió fue un cambió dentro del sistema político mexicano más no un cambio de dicho sistema. Durante el gobierno del cambio no hubo una transformación de las estructuras del sistema político que se mantuvieron igual que cuando gobernaba el PRI, pues lo que se pretendió fue darle continuidad al modelo neoliberal implementado con Miguel de la Madrid. Así, el federalismo seguía en el mismo sentido, es decir, un centralismo del poder; el sistema de partidos no tuvo cambios; una reforma electoral tampoco se dio; el control de la constitucionalidad mantenía las mismas estructuras; por ende no hubo una transformación esencial, de ahí el desencanto de la ciudadanía hacia el gobierno del cambio que se reflejó en las elecciones de 2003 donde el PAN perdió legisladores en la Cámara de Diputados, y no se diga la elección presidencial tan controvertida de 2006 donde si bien es cierto “oficialmente” no hubo fraude de acuerdo a los resultados, lo que sí hubo según la perspectiva de Carlos Monsiváis fue una operación fraudulenta, se inhibió a los ciudadanos a no votar por el hoy entonces presidente de México, el objetivo, seguir un sexenio más con el neoliberalismo que busca desmantelar el Estado social de derecho.

Lo que se da en el sistema político en 1997 y se reproduce con las elecciones a partir del 2000 es una nueva correlación de fuerzas políticas en el Poder Legislativo, pues el partido del presidente ya no tiene mayoría, donde la oposición en bloque tiene mayor peso político, iniciando una etapa de negociación política en el Congreso, y ya no se recurre directamente al Ejecutivo como en tiempos del partido hegemónico.

Si bien es cierto, a partir del 2000 hubo un cambio de forma en el sistema, no se dieron en los gobiernos panistas esos cambios estructurales que la democracia necesita como la legitimación del poder político no sólo en su origen sino también en su ejercicio y teleología. Sin embargo, hay que destacar que durante el gobierno del cambio se dio un paso importante en el tema de la transparencia pero que nació a iniciativa de la sociedad civil y que poco a poco se ha ido desarrollando. Y ya al final del segundo gobierno panista se dio la reforma de derechos humanos que cambió el sistema jurídico, efectuando esfuerzos por su respeto y desarrollo .En 2012 regresa el PRI a la presidencia pero se sigue con la tendencia neoliberal. Para 2014 se dio una reforma constitucional donde se inserta un par de mecanismos de participación ciudadana pero que aún falta para poder concretarla.

Así, desde el 2000 al 2018, no hubo un cambio sustancial, aunque los avances en la democracia han sido poco a poco. Con la llegada de la izquierda al poder se busca reestructurar las instituciones para cambiar el modelo neoliberal y para asegurar también su permanencia, ocasionando debate al respecto. Sin embargo, lo importante es que la democracia no sólo sea electoral sino económica y social.