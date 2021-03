8 de marzo

Hemos comenzado con el mes de marzo, donde varias instancias gubernamentales y en este momento todos los políticos comenzaran a mencionar el tan conmemorado día 8 M, “día internacional de la mujer”.

Y entonces resalta esa visión sobre mujeres y hombres que buscan la perspectiva de género, donde según el marco normativo mexicano se tendría que mirar las tareas, el acceso a recursos, el proceso de toma de decisiones de manera que se identifiquen esos desequilibrios y construir políticas públicas para destinar presupuestos específicos, para garantizar el adelanto de la mujeres en todos los aspectos.

Hoy quiero más que recalcar este día, quiero hablarles a todas las mujeres que están detrás de estas letras, y dejarles un mensaje fortalecedor para renovar el ser tan maravilloso como es la mujer. Decir que a las mujeres les corresponde el trabajo reproductivo, el del hogar y los hijos, es hablar solo de un rol de género y de las tareas que se generan en teoría como expectativas, sin embargo, en algunos núcleos se sigue pensando como un estereotipo, donde se dice que los hombres son líderes natos, que son más fuertes y las mujeres más sensibles y débiles.

Quiero que todas piensen y acepten la fuerza de su ser, que piensen en su liderazgo, si, eres una lideresa, porque el liderazgo no es algo exclusivo ni de los hombres, ni de las personas que tienen carisma o elocuencia, es cierto que muchas de nosotras ni siquiera contemplamos el vernos como posibles lideresas, por ello considero que es momento de romper estas ideologías negativas, todas las personas en este mundo tenemos influencia en alguien más, las mujeres somos líderes de nuestro hogar, de nuestro negocio, conducimos a nuestros hijos, eso y más, podríamos pensar que para ser lideresa es necesario tener facilidad de palabra y algunas habilidades o destrezas, pero el liderazgo tiene que ver con el impacto de como trabajamos, las personas más tímidas también pueden influir, las lideresas son quienes en el ejercicio de su día a día manejan diferentes conceptos donde a veces no podemos saber cuánto influimos, y esto hace que dejemos nuestro ánimo sin pensarlo.

Tal vez muchas no lo creemos así, posiblemente algunos familiares, amigos, conocidos, o nuestras parejas, nos han minimizado nuestras intenciones, ideas y fortalezas, por eso hoy quiero mencionarte las claves que cada mujer debe tener en mente con la frente en alto al caminar, que no nos falle la visión, acción y transformación, es decir, debemos saber hacia dónde vamos, que pasos queremos dar, y tener en claro que todo implica una transformación, una renovación, caminemos juntas con una visión clara de a donde llegar y compartir esa visión planteando acciones necesarias para dar los pasos correctos y accionar, los pasos deben ser concretos para no quedarnos en el discurso ni a mitad del camino, fortalezcamos el liderazgo femenino, y fortalezcámoslo entre mujeres, haciendo comunidad y conducirnos hacia una renovación en cada una de las personas, evaluando constantemente de cómo estamos haciendo las cosas, todas tenemos un nivel de vulnerabilidad y es importante mostrarlo e identificarlo, mientras más alto se llegue es más fácil dirigir, como lideresa la característica de la comprensión implica escuchar activamente a las demás personas, tener empatía por los demás, estas características que todos podemos desarrollar cuestan un poco, porque es un proceso de aprendizaje, ser flexibles, ser integras, y sobre todo humanas.

Recordemos que la interseccionalidad ayuda a entender como las múltiples características y desventajas se combinan para crear obstáculos que acrecentan nuestros miedos, pues el género es una construcción sociocultural que puede modificarse, estamos hablando de un conjunto de creencias, de ideas y atribuciones que son construidas en un determinado momento histórico y toma como base la diferencia sexual. Así que, buscando la equidad de género, fomentemos la libertad e identifiquemos nuestras condiciones particulares, es momento de combinarnarlas para empoderar el ser femenino y ocupar esos espacios donde algún día se pensó que no podríamos obtenerlo, y ocuparlos de a de veras sin simulación, no en balde tanta lucha, ni de en balde el día internacional de la mujer.