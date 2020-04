“ Pillaje Médico”

Un 19 de enero de 1943 fue creado por el Presidente Manuel Ávila Camacho el Instituto Mexicano del Seguro Social, para garantizar el acceso integral de los trabajadores.

Hablemos del IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social, dónde tu mamá, tu hermana o tu padre algún amigo han sido atendidos. Pero la situación financiera del Seguro Social es compleja y a partir de 2015 comenzó a registrar déficits crecientes. Los directores que estuvieron al frente del Instituto no pudieron ayudarlo, se hicieron sordos ciegos y mudos, ante la situación por venir; también sabían del robo a nivel pensionario de los trabajadores activos, sobre todo los de nuevo ingreso. Con propuestas de individualizar las cuentas del ISSSTE, posteriormente la individualización de los trabajadores de la CFE y por supuesto la del IMSS.

Muchos cambios pero los insumos, la modernización del Instituto Mexicano del Seguro Social dónde quedo, los pasantes de medicina querían hacer obviamente su servicio dentro del IMSS, por la cantidad de trabajo y pacientes con los que aprendían todo lo relacionado a la medicina, hasta hoy día nunca he sabido que algún funcionario o político se atienda en el Seguro Social, o en el ISSSTE. Los políticos se atienden en los hospitales privados, será por eso que nunca se han percatado de las grandes necesidades que existen. Hoy con la emergencia del Covid-19, se ha tenido que recurrir a los hospitales privados, que por cierto nadie nos ha dicho bajo qué condiciones podríamos acudir a estos hospitales privados.

Respecto al envejecimiento poblacional, entre 2000 y 2010 la población mayor de 65 años de edad aumentó a 53 por ciento, y la de 15 a 44 años se elevó en 4.3% lo que incrementa el gasto para la atención de enfermedades como diabetes, afecciones cerebrovasculares, hipertensión arterial y tumores malignos. Los directores que han estado al frente del Instituto del Seguro Social, no son médicos, tampoco tienen la licenciatura de administrador de hospitales, los distintos gobiernos en el poder han nombrado a personas sin conocimientos en medicina, muchos no eran médicos como el actual que substituyo a Germán Martínez quien renunció por haberse percato de la grave problemática financiera y falta de insumos dentro del IMSS. Los directores nunca se adelantaron a visualizar después de la H1N1 del 2009, que podría darse después de este aviso de la influenza del 2009. Estarán tranquilos de no haber hecho nada por las mejoras dentro de las instituciones de salud.

Muchos directores del IMSS eran Adultos Mayores de mas 60 años, como el gabinete de la 4T son Adultos Mayores en su mayoría, bueno desde 2010 la pirámide poblacional se estaba invirtiendo y la carga financiera del IMSS recae en el régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores cuyo pasivo ascendía a 1.8 billones de pesos. Porque no se prepararon si sabían perfecto de la gran problemática que se daría tarde que temprano.

En el 2009 y 2010 el Instituto utilizó los recursos del fondo para el pago de la nómina del RJP con lo que el saldo fue de 33 mil 716 millones obviamente dicho fondo se agotó en el 2012. En aquellos años el slogan era el “Auto-Cuidado”. ¡El Auto-Cuidado! de los que estaban al frente del IMSS, ISSSTE inconscientes jugando con la salud de los mexicanos, dónde están ahora viendo como se mueren los médicos porque no tienen lo necesario, sin conciencia alguna por lo que les pase a los médicos enfermeras, camilleros a todo el personal; nunca se preocuparon por incrementar los insumos, como dice “Paquita la del Barrio” ratas inmundas, cobardes y traidores de la patria.

Hoy ningún partido político aparece en la escena de esta pandemia, para defender a los que menos tienen, esas personas que han creído en las promesas de los diversos partidos, los que van a sus concentraciones políticas, ¡hoy olvidados! no existe partido político que pueda intervenir para las personas que viven al día, tampoco veo a las iglesias haciendo apoyo por los que menos tienen con despensas básicas; a los Adultos Mayores no se les brinda orientación, respecto a sus citas médicas o como conseguir su medicamento.

Gracias a todos los Médicos, a todos los que en estos momentos están en el frente de esta terrible pandemia, sin tener lo necesario para protegerse, a todos los que han donado caretas, cubrebocas.





