Silvia Olmedo invita a tomar el control y vencer la ansiedad

Nada puede ser más desesperante que el miedo a lo desconocido y al riesgo de perderlo todo hasta la propia vida, esto puede llevar a niveles de ansiedad extremos que es necesario aprender a controlar para no caer en un serio problema de salud.

Así lo explica la doctora en psicología Silvia Olmedo quien describe los pasos a seguir para enfrentar diferentes situaciones que ponen en jaque nuestra estabilidad emocional, sobre todo en esta época de confinamiento a causa de la pandemia por coronavirus.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En su quinto libro titulado A dos pasos de la locura, Olmedo describe diferentes puntos en los que las personas pueden encontrar las herramientas necesarias para conocer más sobre distintos comportamientos y situaciones de conflicto en nuestra vida.

"Tal parece que actualmente lo normal es que estemos mal, vivimos una situación impredecible, llevamos seis meses en confinamiento en medio de algo anormal, por lo que la ansiedad se ha convertido en una respuesta sana de nuestro cuerpo ante una amenaza. Esto puede volverse crónico y convertirse en una enfermedad, en un estado de encierro esa situación de ansiedad se va a volver constante y se convierte en un trastorno y puede detonar otras enfermedades mentales", explica Olmedo.

Habla del miedo que es una respuesta necesaria; el pánico y la fobia pueden ser una respuesta desproporcionada que nos hace más daño. "Esa respuesta a lo que puede pasar cuando no tenemos una sensación de control a nuestra realidad hace que nuestros niveles de ansiedad suban. Pensábamos que éramos dueños de nuestra vida, y de repente todo lo que teníamos alrededor no es nuestro, lo importante es saber que hay cosas que no están en nuestras manos".

Recomienda ser responsables sabiendo que el Covid-19 es muy peligroso para ciertos grupos de edad pero también afecta a jóvenes, "la realidad es que ante situaciones que no podemos predecir, no hay que acelerarnos. Hay cosas que sí podemos hacer para controlar la ansiedad, hay que hacer deporte en casa, el ejercicio es el detonante de unos químicos que te quitan la ansiedad y te suben tu capacidad de saborear la vida, si tú no tienes movimiento aunque seas la persona más positiva no podrás sentirte bien, además hay que quitarse los azúcares antes de las cinco de la tarde para que puedas dormir adecuadamente y así reducir los niveles de angustia; cuando no duermes bien estás en un estado de amargura. Además hay que comer proteínas y fuera dispositivos digitales antes de dormir, la luz del celular nuestro cerebro la toma como si fuera de día y no podremos conciliar el sueño".

Al regresar a la Nueva Normalidad la experta recomienda definir un proyecto de vida diseñado para ser felices que con cuidado y responsabilidad, podemos adaptarnos a la reactivación.

Literatura Hallan manuscrito del soneto "Sangre de Toro" de Pablo Neruda

"Aunque se acabe la cuarentena hay que hacer un plan que permita mantener un orden dentro de nuestra vida. Mi burbuja tiene que estar controlada, para mí todo esto ha sido muy doloroso pero me siento mejor preparada, ha sido de los mejores aprendizajes, así es la magia de lo impredecible", dijo.

Es necesario apoyar a quienes padecen la enfermedad del coronavirus.

"Cuando alguien tiene el virus lo primero es hacerle sentir que aunque tenga que estar aislado no está solo, es la oportunidad para decir cosas que salen de nuestro corazón, es muy importante mantener la comunicación con ellos".