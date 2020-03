Representan historia basada en Marie Curie

Para conmemorar el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo la actriz Claudia Lobo presentó el monólogo teatralizado “El Radio de Marie Curie” en Centro Cultural Teopanzolco, donde niños, jóvenes y adultos acudieron para disfrutar de esta importante representación.

“El Radio de Marie Curie” obra escrita por Mario Spinelli y Claudia Lobo, quien además protagoniza la historia, narra los momentos más importantes de la vida de esta importante científica, considerada una de las primeras feministas del mundo.

La historia parte desde que Marie Curie era pequeña, revelando datos de su vida familiar y personal, cuando no imaginaba que a la vuelta de los años se convertiría en una de las mujeres más mencionadas en la historia de la ciencia, ni tampoco el altísimo precio que tendría que pagar por su obstinada necesidad de conocer los secretos de la ciencia; sin embargo, la gloria más elevada y el dolor más profundo estarían esperando por ella en su futuro.

Conmemorando el Día de la mujer, me parece increíble hacerlo honrando a esta increíble científica galardonada con dos premios Nobel. Es una historia muy conmovedora, que básicamente enaltece los valores de la investigación científica. Me parece importante hablar de esta mujer que renunció a las patentes y al enriquecimiento personal, porque creía que era indigno lucrar con algo que podía beneficiar a la humanidad. Y hoy por hoy, en un mundo donde el valor es el interés económico y el beneficio personal, me parece muy importante recordar estas historias de ética, de entrega compromiso y búsqueda, expresó Claudia Lobo.

Durante la presentación, Arturo López Pío realizó ilustraciones en vivo. Alejandra García y Sonia Silva. Ana Sofía Mazari y Pamela Pedraza. Arturo Méndez, Gloria Varela, Matías y Diego Méndez. Ericka Real y Luis Flores. Margarita Luna Gordoa Y Carlos Guzmán. Maricela, Elisa y Luciana Miranda. “El Radio de Marie Curie” presentó su función 303 en CCT.

Cabe destacar que “El Radio de Marie Curie” se estrenó en octubre de 2013 en el Teatro Universum del Museo de Ciencias de la UNAM en Ciudad de México, teniendo una exitosa temporada. Y durante esta presentación en el Centro Cultural Teopanzolco, Claudia Lobo detalló que es la función 303 de la obra.

Durante la función, la impecable y magnífica actuación de Claudia Lobo en el papel de Marie Curie, está complementado con una escenografía muy sencilla y la realización ilustrativa de cinemano del artista visual Arturo López Pío.