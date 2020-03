Realizan cena a beneficio de la Academia Benning

En días pasados, se realizó una cena de gala a beneficio de Benning Academia de Música sede Emiliano Zapata, que se instalará en la colonia Pro Hogar de este municipio. Como invitdo especial, se contó con la participación musical de Joaquín Quino, vocalista de la agrupación Big Mountain.

Alrededor de 300 personas se dieron cita en el Salón Bamboo de Jardines de México, acudiendo a este llamado para apoyar este importante proyecto, con el objetivo de sumar voluntades y así brindar un beneficio a niños y jóvenes de esta comunidad, para replicar el éxito que ha tenido la Academia Benning en Patios de La Estación.

Durante la cena, la noche estuvo amenizada por el grupo morelense Las Galletas de Mr. Esqueleto, quienes cautivaron a los presentes con su música que se define como una mezcla de gypsy jazz, swig y folclore mexicano.

Una banda de viento, y chinelos sorprendieron a los asistentes con el tradicional brinco de chinelo, para dar la bienvenida y agradecimiento a quienes se han sumado a esta iniciativa, en pro de los niños y jóvenes.

Fernando Aguilar, presidente municipal de Emiliano Zapata, agradeció al Patronato de Benning Academia de Música y a Tito Quiroz, por su gran labor a favor de la cultura y la formación musical de niños y jóvenes de escasos recursos.

Gracias al apoyo incondicional de los integrantes del Patronato de Benning Academia de Música, todo lo recaudado durante la noche, será utilizado para comprar instrumentos de primera calidad para Benning Academia de Música, sede Emiliano Zapata.

Joaquin Quino y Tito Quiroz. César Salgado y Kristine Reichert. Antonia Rodríguez, Diana Ramírez, Pilar Rodríguez y Miguel Ramírez. Joaquin Quino interpretó el tema Baby, I love your way. Junto a los pequeños que integran el coro de Benning Academia de Música. Antonio Cisneros y Paula Flores. Jimena Murrieta y Natalia Villagrán. Israel Gutiérrez y Georgina Nava. Tito Quiroz, Sara Vázquez y Joaquin Quino.

Finalmente, los asistentes disfrutaron de la participación musical y gran talento de Joaquín Quino, quien arribó al escenario junto a los niños que integran el coro de Benning Academia de Música, para interpretar el tema Baby, I love your way, gran éxito de Big Mountain.

La noche continúo con la presentación de Quino, que junto a músicos morelenses, regaló a los presentes una noche llena de buena vibra y música agradable, interpretando temas emblemáticos del reggae como Stir it up, Three Little Birds, A lalalala long y Buffalo soldier de Bob Marley; así como la canción Somewhere over the rainbow y por supuesto, varios éxitos de Big Mountain como Revolution y Love so strong.