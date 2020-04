Mercedes-Benz Fashion Week México celebra su primera edición por Youtube

La primera edición digital del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, se llevará a cabo del 24 al 26 de abril, a través de YouTube y tendrá la misión de apoyar a los miles de empleos que crea la industria para que ésta siga adelante, a pesar de las adversidades.

La apuesta de la moda mexicana ante la crisis es la unión y transmitir el mensaje global: It's we, not me (Somos nosotros, no yo) y para hablar de los retos a los que se enfrentaron para crear esta edición y la respuesta de los diseñadores a la nueva propuesta, Cory Crespo, director y socio fundador de la plataforma, platicó con El Sol de México.

“La preocupación de todos era ver que los eventos se estaban cancelando, entonces pensamos en una solución que nos beneficiara a todos, y nuestro principal objetivo, eran los diseñadores, sus colecciones ya estaban hechas, la producción ya estaba, entonces no queríamos frenar la cadena”, explicó Crespo.

YouTube se ha convertido en el destino global para contenido de moda y belleza desde su creación, y ahora, el MBFWMx quiere ofrecer una experiencia única, desde la casa de cada uno de los fashionistas, “Ahora es el pilar de MBFWMx, esta alianza es un acierto, y abriremos una punta de lanza para futuros proyectos”.

Entre los retos a los que se enfrentaron en este nuevo formato, Crespo dijo, “primero fueron retos individuales, cada uno de los integrantes del equipo nos dimos cuenta de lo que en verdad era el Covid-19 y sus consecuencias, después nos percatamos que los diseñadores se convirtieron en creadores de contenido y ahora están trabajando de la mano con manuales de YouTube y proponiendo ideas”.

Para el fundador de la Semana de la Moda México, la misión de este ‘experimento’ digital, es salvar la temporada de la moda y poder presentar a los diseñadores de una forma más formal ante esta contingencia, pero también tiene grandes expectativas, “queremos lograr migrar los eventos que se han cancelado a este formado digital por lo menos este 2020, la tecnología nos está abriendo las puertas, este es un gran momento para usar estas herramientas y no dejar que se caigan las cosas y seguir adelante”, concluyó.