Inauguran exposición de linografías

El público se dio cita en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), durante la inauguración de la exposición de linografías basadas e incluidas en el libro El Bestiario Morelense de Elba Stephens Wülfrath, Antropóloga en Etnología y maestra en Humanidades.

El libro está basado en los mitos y leyendas de Morelos, que fue escrito con el objetivo de abordar el tema de la identidad. La cultura es un hibrido, un ser viviente que se transforma con el tiempo muy lentamente pero permea todo. Hay diferentes conceptos de la cultura, para mí como etnóloga es la diversidad, la tolerancia del pensamiento muy de la mano con la identidad y por ahí va mi trabajo, el redescubrir nuestras raíces, expresó Elba Stephens Wülfrath.

La exposición de linografías creadas por la artista visual Iza Mendoza, dan vida a los personajes y elementos narrados en el libro que capta la voz de los pueblos de Morelos. Elba convirtió las palabras en texto, que a su vez Iza transformó en imagen, con su propio estilo, utilizando la linografía, técnica laborioso y apreciada que pertenece al mundo del grabado.

Desde muy pequeña comencé a trabajar estos textos que ahora aterrizo en un libro, y el titulo de bestiario hace referencia al concepto medieval de un libro con imágenes y narraciones de seres fantásticos del universo feérico. Los textos fueron creados bajo un marco teórico científico en el describo todos los pensamientos de las voces de las parteras, ancianos, cronistas y cartas vivientes; el libro son las voces de Morelos que voy narrando en cada texto y que son un tributo para todos ellos.

Elba Stephens e Iza Mendoza. Víctor y Ramón Meléndez. Rosy Rincón, Luis García, Edith Juárez y Wilfrido Ávila. Libro Bestiario morelense. Miguel Ángel Betanzos y Alejandro Vélez. Alfredo Jaime y William Urióstegui. Con Wilfrido Ávila.

Elba expresó que necesitaba a una artista como Iza para que plasmara esas imágenes que ella quería transmitir a través de sus textos, haciendo énfasis en la emoción y alegría de cada persona que le narró alguna de las historias.

Me causó mucha curiosidad que sin tener realmente una convivencia nuestros trabajos ya se estaban uniendo, cada quien desde su disciplina; toda esta cuestión mágica que tiene que ver con la mujer y animales de poder que son muy importantes en la mitología mexica, es una parte que siempre me ha gustado incorporar en mi trabajo. Y lo que me animó a hacerlo, es todo de transmitir la tradición oral, porque es algo que se está perdiendo; lo mismo pasa con la gráfica que era una técnica que estaba siendo dejada de lado y ahora se está retomando, comentó Iza Mendoza.

Los presentes disfrutaron de esta muestra gráfica en la que se ve un desfile de quimeras, nahuales, brujas, vírgenes, catrines y más; así como elementos mágicos, animales y plantas de poder que viven en las leyendas, mitos y narraciones del libro descritas por las cartas vivientes de diferentes comunidades del estado.

El puente del diablo.

La Tlanchana.